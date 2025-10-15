In House

Día de la Madre: cómo mimar a mamá con un regalo especial

Pani y Natura se unen para crear una experiencia que trasciende lo material: un desayuno que celebra el amor maternal a través del placer, la naturaleza y la atención en cada detalle

Guardar
Pani y Natura lanzan una
Pani y Natura lanzan una edición limitada de desayunos para el Día de la Madre (Pani)

Cada Día de la Madre llega con el deseo de sorprender, agradecer y mimar a las mujeres que acompañan cada día con amor incondicional. En esa búsqueda de un obsequio que combine emoción, calidad y disfrute, las experiencias gastronómicas ganan terreno frente a los regalos tradicionales.

Este año, dos marcas reconocidas por su calidez y creatividad se unieron para crear una propuesta que va más allá del simple desayuno: Pani y Natura lanzaron una colaboración especial que une sabor, bienestar y cuidado en una misma experiencia.

Ambas marcas comparten una mirada que valora la belleza de los gestos simples. Por eso, decidieron unir fuerzas en una edición limitada con lo mejor de ambos mundos: un obsequio compuesto por productos que despiertan emociones y convierten los momentos cotidianos en celebraciones.

La propuesta incluye, productos de
La propuesta incluye, productos de la línea Ekos Maracuyá y alternativas saludables como el Brunch Keto (Pani)

Un desayuno con esencia compartida

La colaboración se materializa en un megadesayuno donde cada detalle fue pensado para brindar una experiencia completa. Los boxes reúnen los clásicos sabores de Pani —como scones, medialunas, jugos naturales y quesito ahumado— junto a productos de la línea Ekos Maracuyá de Natura, especialmente elegidos para cuidar la piel y ofrecer un momento de relax.

Además, esta propuesta incorpora una novedad: el Brunch Keto, elaborado sin gluten ni azúcar y con ingredientes de alta calidad. Esta opción busca acompañar distintos estilos de alimentación sin resignar sabor, como una alternativa saludable dentro del universo Pani.

Cuatro opciones para cada estilo de mamá

Con la idea de que no todas las madres son iguales, se desarrollaron cuatro variantes del desayuno que están adaptadas a diferentes gustos y necesidades. Cada versión mantiene la esencia artesanal y la presentación cuidada que caracteriza a la marca, pero con combinaciones distintas de sabores y obsequios.

Pani ofrece soluciones corporativas para
Pani ofrece soluciones corporativas para empresas que buscan agasajar a colaboradoras y clientas en una fecha especial (Pani)

A través de esta iniciativa, Pani pretende reafirmar su compromiso con la personalización y la atención a los detalles. Por eso, cada box puede incluir un mensaje especial, lo que convierte a cada entrega en un gesto único y lleno de significado. Así, el regalo deja de ser un simple envío para transformarse en una experiencia emocional, donde cada elemento está pensado para sorprender y emocionar.

Una propuesta también para empresas

Más allá del público individual, Pani también pensó en las compañías que eligen obsequiar a sus colaboradoras o clientas en esta fecha. El Día de la Madre representa una oportunidad ideal para fortalecer vínculos, y la marca ofrece soluciones corporativas adaptadas a distintos presupuestos y cantidades.

Con atención personalizada y una logística cuidada, la firma garantiza que cada pedido llegue a destino en el horario acordado. Desde el armado de las experiencias hasta la entrega final, todo el proceso se realiza con choferes de confianza y control de calidad.

Delicias caseras y bienestar en
Delicias caseras y bienestar en cada detalle: una propuesta pensada para sorprender y mimar a mamá (Pani)

Actualmente, Pani cuenta con más de 9.000 contactos corporativos y supera las 200.000 transacciones online desde la creación de su tienda web en 2020. Esto la ha consolidado como referente en materia de regalos empresariales y personales.

Un mimo con propósito

La alianza con Natura busca transmitir valores compartidos: el respeto por el medioambiente y la importancia de celebrar los vínculos auténticos. En este sentido, los productos de la línea Ekos, inspirados en ingredientes de la biodiversidad amazónica, aportan una dimensión sensorial que complementa a la perfección la propuesta gastronómica.

De este modo, el obsequio se convierte en un ritual de bienestar que combina energía, disfrute y un toque de naturaleza. Así, el desayuno deja de ser una simple combinación de sabores para transformarse en una experiencia de bienestar integral. Cada caja representa un mensaje de gratitud y ternura, pensado para quienes dedican su tiempo y energía a cuidar a los demás.

En definitiva, esta colaboración entre Pani y Natura demuestra que el mejor regalo es aquel que combina emoción, sabor y cuidado. Ambas marcas lograron crear una propuesta original, delicada y coherente con sus identidades, que invita a disfrutar con todos los sentidos.

Para más información sobre la propuesta de Pani y Natura, hacer clic acá.

Temas Relacionados

Día de la MadrePaniNaturaEkosAmazoniaRegalosGastronomíaBienestarEmpresas

Últimas Noticias

De Doha a Buenos Aires: cómo la literatura une a Qatar y la Argentina

Traducciones, programas de lectura y colaboraciones entre autores fortalecen el puente literario entre ambos países. Un intercambio que celebra la diversidad cultural

De Doha a Buenos Aires:

Comunicar con propósito: el nuevo desafío de marcas, medios y organizaciones

El Consejo Publicitario Argentino presentó CROSSOVER CPA, un espacio de reflexión e intercambio sobre cómo la empatía, la tecnología y la innovación pueden impulsar una industria con impacto real y sentido social

Comunicar con propósito: el nuevo

Mario Pergolini participó del Learning Fest y reflexionó sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje

En el marco del evento Learning Fest, el conductor y empresario subrayó que el futuro estará marcado por la convivencia entre humanos y nuevas tecnologías e invitó aprovechar las oportunidades que ofrece esta revolución

Mario Pergolini participó del Learning

Desfile de carrozas, feria de emprendedores y show de Turf: así se vivió la 62ª Fiesta Nacional de la Flor

Miles de asistentes formaron parte de un evento que reunió a expositores, comerciantes y artistas en la localidad bonaerense de Escobar

Desfile de carrozas, feria de

Pampita y Celeste Cid celebraron la llegada de una experiencia inmersiva a un shopping porteño

Entre aromas intensos y actividades personalizadas, Florería Herrera desembarcó en el Alto Palermo con una propuesta que atrajo a reconocidas personalidades argentinas y estará disponible por tiempo limitado

Pampita y Celeste Cid celebraron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén y se le apagó la camioneta cuando intentó huir

Murió un histórico referente de la UCR de Misiones tras descompensarse en vivo en un streaming

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent afirmó que Estados

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

TELESHOW
Julieta Ortega y Andrea Rincón

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”