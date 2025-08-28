El nuevo lanzamiento de Valeria Mazza: una fragancia intensa y floral con sello argentino

Valeria Mazza lanzó VELVET Eau de Parfum, junto a Fragancias Cannon.

En un evento que se realizó en el Crystal Bar del Alvear Icon Hotel de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a referentes de la moda, la belleza y los medios, Valeria Mazza lanzó Velvet Eau de Parfum: su nuevo perfume creado en colaboración con Fragancias Cannon.

La modelo definió a esta propuesta como una continuidad de su línea previa. “Ya hace un poquito menos de dos años que empecé a incursionar en este segmento. Y, ahora, la idea era seguir haciendo crecer la familia olfativa”, expresó.

Notas que dejan huella

Velvet combina limón de Sicilia y pera en la salida, un corazón floral con jazmín rosado y un fondo de vainilla y caramelo. La modelo y empresaria resaltó el motivo de la intensidad buscada en esta nueva fragancia: “Quería que fuese fuerte, intensa, que dejara huella y que no pasara desapercibida”.

A la hora de diseñar este producto, confesó que pensó en notas que la representaran: “Me gustan mucho: son flores blancas mezcladas con cítrico, una base de caramelo, de vainilla, de canela, y el resultado es una nota dulce y muy apetitosa”.

El Velvet de Valeria Mazza refleja su fuerza y sensualidad en cada gota (Matías Arbotto)

Un perfume para mujeres con personalidad

La más célebre representante de la moda en el mundo describió su producto como dirigida a una mujer distinta: “Velvet es, definitivamente, una fragancia para una mujer con personalidad, que no le gusta pasar desapercibida, que tiene ganas de dejar huella, que se levanta todos los días y que usa la moda para empoderarse”.

Además, adelantó el impacto que buscaba lograr: “Todos los días es como que agarro la poción mágica, que es mi perfume y ¡bum! Y entonces ahí es cuando miro al espejo y digo: ‘Ahora sí’”.

Israel Sutton, presidente de Fragancias Cannon, junto a su esposa Flora, Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Matías Arbotto)

Inspiración y colaboración local

Durante la presentación, Valeria subrayó el orgullo de mantener la producción en el país: “Para mí es muy especial seguir creando en Argentina y contar con un socio maravilloso como es Fragancias Cannon, que decide seguir apostando y juntos trabajamos en desarrollar nuevos productos con calidad de exportación”.

También destacó la calidad de los componentes: “Yo quería que fuese algo realmente de gran valor, Velvet tiene algunos ingredientes clave de su composición que son importados, lo que hace a la fragancia de mucho prestigio. Pero, a la vez, el desafío era que su precio sea accesible; me gustaría que muchas mujeres pudieran acceder”.

Por otra parte, el envase fue concebido como un objeto de deseo. Con suaves curvas y la “V” dorada en la tapa, busca transmitir sensualidad. “Todo lo que tiene curva es muy femenino, como una gota de esta poción mágica que me llama a la sensualidad, a ganas de querer tenerla en mi mano”, dijo al respecto la modelo.

Los hijos de Valeria, Benicio y Taína, junto a su esposo Alejandro Gravier, acompañaron a la modelo en el lanzamiento de Velvet (Matías Arbotto)

Tres generaciones presentes

Durante el lanzamiento, la modelo estuvo acompañada por su mamá, Marta Ferreira, y por su hija menor, Taína Gravier. También participaron su marido, Alejandro Gravier, y uno más de sus cuatro hijos, Benicio, quienes siguieron de cerca la presentación y se sumaron a la foto familiar. La presencia de las tres generaciones en el mismo escenario aportó un clima especial al encuentro y reflejó la unión familiar en un momento de celebración.

La modelo eligió un vestido lencero en tono rojo velvet, con detalles de encaje negro. En tanto, su hija lució un look juvenil con minifalda y botas largas, que aportó frescura y estilo a la velada.

Entre los amigos que se hicieron presentes en el rooftop del Alvear Icon estuvieron Anabel Sánchez, Fabián Medina Flores, Benito Fernández, Silvina Scheffler y Gabriel Lage, entre otros.

Amigos y personalidades del mundo de la moda apoyaron con su presencia a Valeria Mazza en el lanzamiento de Velvet (Matías Arbotto)

Para cerrar la jornada, la creadora de este producto lanzó una frase con un tono humorístico. “Les deseo a todas que puedan probar Valeria Velvet. Y ojo, porque es de tan rica, es adictiva”, dijo entre risas.

La fragancia ya está disponible en perfumerías de todo el país. Puede ser una excelente opción para regalar o para uso personal en fechas especiales, como el próximo Día de la Madre o la temporada navideña.