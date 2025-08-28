In House

El nuevo lanzamiento de Valeria Mazza: una fragancia intensa y floral con sello argentino

La referente de la moda presentó Velvet: un perfume que combina ingredientes de alta calidad y prestigio con un diseño de frasco inspirado en la simpleza de la naturaleza como es una gota de agua

Guardar
Valeria Mazza lanzó VELVET Eau de Parfum, junto a Fragancias Cannon.

En un evento que se realizó en el Crystal Bar del Alvear Icon Hotel de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a referentes de la moda, la belleza y los medios, Valeria Mazza lanzó Velvet Eau de Parfum: su nuevo perfume creado en colaboración con Fragancias Cannon.

La modelo definió a esta propuesta como una continuidad de su línea previa. “Ya hace un poquito menos de dos años que empecé a incursionar en este segmento. Y, ahora, la idea era seguir haciendo crecer la familia olfativa”, expresó.

Notas que dejan huella

Velvet combina limón de Sicilia y pera en la salida, un corazón floral con jazmín rosado y un fondo de vainilla y caramelo. La modelo y empresaria resaltó el motivo de la intensidad buscada en esta nueva fragancia: “Quería que fuese fuerte, intensa, que dejara huella y que no pasara desapercibida”.

A la hora de diseñar este producto, confesó que pensó en notas que la representaran: “Me gustan mucho: son flores blancas mezcladas con cítrico, una base de caramelo, de vainilla, de canela, y el resultado es una nota dulce y muy apetitosa”.

El Velvet de Valeria Mazza
El Velvet de Valeria Mazza refleja su fuerza y sensualidad en cada gota (Matías Arbotto)

Un perfume para mujeres con personalidad

La más célebre representante de la moda en el mundo describió su producto como dirigida a una mujer distinta: “Velvet es, definitivamente, una fragancia para una mujer con personalidad, que no le gusta pasar desapercibida, que tiene ganas de dejar huella, que se levanta todos los días y que usa la moda para empoderarse”.

Además, adelantó el impacto que buscaba lograr: “Todos los días es como que agarro la poción mágica, que es mi perfume y ¡bum! Y entonces ahí es cuando miro al espejo y digo: ‘Ahora sí’”.

Israel Sutton, presidente de Fragancias
Israel Sutton, presidente de Fragancias Cannon, junto a su esposa Flora, Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Matías Arbotto)

Inspiración y colaboración local

Durante la presentación, Valeria subrayó el orgullo de mantener la producción en el país: “Para mí es muy especial seguir creando en Argentina y contar con un socio maravilloso como es Fragancias Cannon, que decide seguir apostando y juntos trabajamos en desarrollar nuevos productos con calidad de exportación”.

También destacó la calidad de los componentes: “Yo quería que fuese algo realmente de gran valor, Velvet tiene algunos ingredientes clave de su composición que son importados, lo que hace a la fragancia de mucho prestigio. Pero, a la vez, el desafío era que su precio sea accesible; me gustaría que muchas mujeres pudieran acceder”.

Por otra parte, el envase fue concebido como un objeto de deseo. Con suaves curvas y la “V” dorada en la tapa, busca transmitir sensualidad. “Todo lo que tiene curva es muy femenino, como una gota de esta poción mágica que me llama a la sensualidad, a ganas de querer tenerla en mi mano”, dijo al respecto la modelo.

Los hijos de Valeria, Benicio
Los hijos de Valeria, Benicio y Taína, junto a su esposo Alejandro Gravier, acompañaron a la modelo en el lanzamiento de Velvet (Matías Arbotto)

Tres generaciones presentes

Durante el lanzamiento, la modelo estuvo acompañada por su mamá, Marta Ferreira, y por su hija menor, Taína Gravier. También participaron su marido, Alejandro Gravier, y uno más de sus cuatro hijos, Benicio, quienes siguieron de cerca la presentación y se sumaron a la foto familiar. La presencia de las tres generaciones en el mismo escenario aportó un clima especial al encuentro y reflejó la unión familiar en un momento de celebración.

La modelo eligió un vestido lencero en tono rojo velvet, con detalles de encaje negro. En tanto, su hija lució un look juvenil con minifalda y botas largas, que aportó frescura y estilo a la velada.

Entre los amigos que se hicieron presentes en el rooftop del Alvear Icon estuvieron Anabel Sánchez, Fabián Medina Flores, Benito Fernández, Silvina Scheffler y Gabriel Lage, entre otros.

Amigos y personalidades del mundo
Amigos y personalidades del mundo de la moda apoyaron con su presencia a Valeria Mazza en el lanzamiento de Velvet (Matías Arbotto)

Para cerrar la jornada, la creadora de este producto lanzó una frase con un tono humorístico. “Les deseo a todas que puedan probar Valeria Velvet. Y ojo, porque es de tan rica, es adictiva”, dijo entre risas.

La fragancia ya está disponible en perfumerías de todo el país. Puede ser una excelente opción para regalar o para uso personal en fechas especiales, como el próximo Día de la Madre o la temporada navideña.

Temas Relacionados

Valeria MazzaFragancias CannonVelvetperfumes

Últimas Noticias

Cinco torres frente al Río Luján: así será el nuevo desarrollo residencial en Nordelta

Con una inversión de 45 millones de dólares, el complejo ubicado en Islas del Canal incluirá departamentos de dos y tres dormitorios, penthouses y plantas bajas con piscina y amenities de primer nivel

Cinco torres frente al Río

El norte y el sur de Italia, juntos en una hamburguesa que une tradición y sabor

Inspirada en recetas emblemáticas, una nueva propuesta se suma al menú local, combinando ingredientes frescos y colaboración con referentes del diseño para ofrecer una experiencia distinta en la escena gastronómica de Buenos Aires

El norte y el sur

El espacio personal de Juli Poggio: entre la conectividad, la moda y la búsqueda de autenticidad

La influencer muestra cómo organiza su hogar para mantenerse cerca de sus intereses, desde la música y los rituales de cada mañana hasta la renovación de ideas a través de redes sociales

El espacio personal de Juli

Media Maratón de Buenos Aires: los testimonios de la carrera más convocante de Latinoamérica

Con récord de participación y un circuito reconocido a nivel mundial, el evento que tiene como main sponsor a adidas tuvo un alto nivel competitivo y contó con la presencia de atletas locales e internacionales. Qué dijeron los corredores luego del certamen

Media Maratón de Buenos Aires:

Qué hay detrás de la creciente adopción de modelos eléctricos e híbridos en el mercado local

La evolución tecnológica suma ventajas competitivas, ahorro en mantenimiento y emisiones reducidas, marcando una nueva era para la movilidad cotidiana. Cuáles son los vehículos de una reconocida marca que están disponibles en la Argentina

Qué hay detrás de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una pareja evadió un control

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

¿La crisis de los 40 ahora llega a los 20? Un estudio reveló un alarmante aumento de la infelicidad en los jóvenes

Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner compraba camperas de cuero

Cómo comprar celulares y televisores más baratos desde Tierra del Fuego y recibirlos a domicilio: precios, pasos y claves

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Un influencer grabó a una

Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada en Indonesia: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

TELESHOW
Julieta Prandi aconsejó a Wanda

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar cómo sueña su boda

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”