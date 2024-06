“De amor propio”: los cuentos que ayudan a gestionar las emociones desde la infancia

Inspirada por experiencias personales y profesionales, Gilges creó relatos para que grandes y chicos puedan abordan temas como el miedo, la tristeza y la autoaceptación (Gisela Gilges)

Luego de una exitosa carrera en el ámbito de los Recursos Humanos -en la que llegó a ser gerente de una gran compañía multinacional- la coach y escritora Gisela Gilges, decidió dar un giro en su carrera profesional, para enfocar toda su experiencia en las personas. Hoy, gracias a su última obra literaria, los más chicos pueden encontrar diferentes herramientas de aprendizaje que los ayudan a resolver problemas de su vida.

Cuentos de amor propio es el cuarto libro de su autoría, pero el primero dedicado a las infancias. La idea de escribir surgió luego de analizar cómo las emociones mal gestionadas pueden afectar la salud. Descubrió que casi todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer o alguna enfermedad complicada, y muchas veces estas patologías están relacionadas con cuestiones sentimentales.

“Al atender en distintas sesiones de coaching, me di cuenta de que muchos adultos mostraban problemas emocionales no resueltos. Entonces, pensé: ¿por qué no darles herramientas a los niños para que no enfrenten los mismos problemas en el futuro?”, explica Gilges.

El libro no solo impacta a los niños; los adultos también encuentran en sus relatos una forma de sanar su niño interior y mejorar su bienestar emociona (Gisela Gilges)

Así nació Cuentos de amor propio, un libro que busca darles a los niños herramientas para manejar sus emociones y enfrentar situaciones difíciles. “Los relatos están basados en situaciones reales que les enseñé a mis hijos y sobrinos: se abordan temas como el miedo, la tristeza y la autoaceptación de una manera efectiva y accesible”, detalla la autora.

Asimismo, Gilges confiesa que una de sus historias favoritas es la de Pili y la caja de herramientas. En este relato, la protagonista aprende que compartir sus sentimientos con otras personas representa una gran ayuda para descargarse.

En este cuento, Pili sale del colegio muy angustiada: no quiere tomar la merienda ni hablar de lo que le pasa. Ante esa situación, su madre le pide que busque una caja de herramientas que estaba en el garage. “Mamá, no puedo levantarla porque pesa mucho, no te puedo ayudar con lo que me estás pidiendo”, dice la niña en el cuento.

Cuentos con amor propio es el cuarto libro de la autora y el primero dirigido a niños, con el fin de ayudarlos a gestionar sus emociones desde la infancia (Gisela Gilges)

En este relato, la situación se resuelve con la ayuda de sus hermanos, lo que le permite a la protagonista entender que sucede algo similar con los sentimientos: cuando la tristeza, la rabia y el dolor se comparten, la carga es menor.

Otro cuento destacado aborda el manejo de las sombras emocionales y enseña a los niños que todos tienen sentimientos negativos y que lo importante es saber cómo gestionarlos. “Todos alguna vez mostramos envidia o celos, pero no es un problema: lo que importa es entender qué hacemos con eso”, explica Gilges. En este aspecto, la historia enseña a aceptar las sombras de cada uno y no avergonzarse de ellas, sino conseguir manejarlas para que no hagan daño.

Historias como la de Pili y la caja de herramientas enseñan a los niños la importancia de compartir sus sentimientos para aliviar la carga emocional (Gisela Gilges)

El impacto del libro en los adultos

“Sabía que era un libro poderoso, pero no esperaba cosas tan lindas como las que están pasando”, confiesa la autora. De hecho, le llegan historias de niños que, gracias a esta obra literaria, se atreven a hablar sobre sus problemas, poner límites a sus compañeros y enfrentar sus miedos. Incluso, hay directores de colegios que la utilizan para trabajar emociones dentro del aula.

Dentro de este despertar de sensaciones, los adultos también encontraron en los cuentos una forma de sanar su niño interior. “Un montón de gente grande compra el libro y me dice que llora al leerlo porque se encuentra con etapas de su vida que necesitaba sanar”, señala Gilges sobre una repercusión que no se esperaba.

De hecho, la autora confiesa que se trata de un libro que le hubiera gustado que le leyeran cuando era chica. También, la presenta como la primera obra literaria de cuentos para ganar amor propio y como un trabajo que está revolucionando casas y escuelas.

Con una reedición en camino, Cuentos de amor propio ya tiene su segunda parte a punto de ver la luz. “Los nuevos cuentos ya están preseleccionados. El secreto siempre está en dar recursos emocionales. El que tiene más recursos sufre menos”, concluye Gilges.