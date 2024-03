Quién es el ganador del torneo de golf que repartió un millón de dólares en premios

El ganador del Visa Open Mason Andersen junto a Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro (BM)

El VISA Open de Argentina, patrocinado por Banco Macro, se desarrolló del 29 de febrero al 3 de marzo en el Olivos Golf Club. Mason Andersen, de Estados Unidos, se coronó campeón en un emocionante desempate contra Kris Ventura, de Noruega, ambos con un total de 263 golpes (-17).

Andersen, de 25 años, aseguró así su participación en The 152nd Open en Royal Troon en julio de 2024. El torneo, organizado por la Asociación Argentina de Golf, marcó su debut en el Korn Ferry Tour, uno de los circuitos más prestigiosos.

“Estoy muy feliz, ganar es muy difícil en el golf, estuve cerca muchas veces y poder hacerlo con mi papá y mi novia aquí, es bastante emotivo. Sabía que tenía que hacer un buen score para tener chances, la seguidilla de birdies en la vuelta fue donde el torneo cambió para mí”, aseguró Andersen, jugador oriundo de Arizona que logró su primer título en el Korn Ferry Tour.

“Es increíble que vaya a jugar The Open Championship, recuerdo la épica batalla de Phil Mickelson y Henrik Stenson, que fue uno de mis Majors preferidos. No estoy acostumbrado a jugar en campos links, así que vamos a tener que prepararnos para eso”, agregó Andersen quien igualó con 63 golpes (-7) la mejor ronda final del Abierto de la República, lograda en 1990 por Vicente “Chino” Fernández, en el Mar del Plata Golf Club.

Mason Andersen en el hoyo 18 en la definición del Visa Open presentado por Macro (BM)

Los estadounidenses Dalton Ward y Brian Campbell quedaron en tercer lugar, a solo un golpe de los líderes, con 264 golpes (-16). El chileno Cristóbal del Solar se destacó como el mejor latinoamericano, empatando en el décimo puesto con un total de 267 golpes (-13).

Por su parte, los argentinos Augusto Núñez y Estanislao Goya se ubicaron en el puesto 34 y 61 respectivamente, con Núñez acumulando 272 golpes (-8) y Goya finalizando en 280 golpes (par). “Fue una semana positiva, jugué muy bien en general, una lástima la ronda de ayer, pero la verdad es que estoy muy contento. Me faltó embocar un poco más, es un campo exigente, lo bueno es que fui paciente y eso me ayudó a mantener la calma. Lo mejor que me llevo es la gente que vino al Olivos para alentarme y especialmente mis amigos y familia”, comentó Núñez, un tucumano de 31 años que jugó la temporada pasada en el PGA TOUR.

Un banco que apoya los valores del deporte

El VISA Open, respaldado por Banco Macro, es el evento más emblemático del país y desde hace 12 años se lleva a cabo en el Olivos Golf Club, reconocida institución fundada en 1926. La competencia, que será parte del calendario oficial del Korn Ferry Tour hasta 2029, repartió premios por un valor de un millón de dólares.

La copa del Visa Open representa los valores del deporte que son promovidos por Banco Macro (BM)

Banco Macro, comprometido con los valores del deporte, respalda este evento como una expresión de superación, solidaridad, lealtad y respeto. La entidad promueve cada vez más disciplinas deportivas como un medio para construir una sociedad más inclusiva y apoya a diversas disciplinas en toda Argentina.

El torneo contó con la participación de 156 jugadores, incluidos varios argentinos miembros del Korn Ferry Tour, como Jorge Fernández Valdés, Augusto Núñez, Nelson Ledesma, Estanislao Goya, Julián Etulain y Fabián Gómez.

“El VISA Open de Argentina presentado por Banco Macro tiene una grandísima historia como uno de los abiertos nacionales de golf más antiguos en el mundo y estamos encantados de que forme parte de la familia del Korn Ferry Tour. El torneo ha sido una pieza clave en el calendario del PGA TOUR Latinoamérica desde su creación en 2012 y es reconocido por jugadores y fanáticos como uno de los mejores torneos. Además, cada vez que se juega por un cupo a un campeonato mayor, hace que el torneo sea aún más significativo. Estamos felices de continuar elevando este campeonato y presentar un país como Argentina en el Korn Ferry Tour”, comentó Alex Baldwin, presidente del Korn Ferry Tour.

Entre los ganadores del VISA Open de Argentina (que fue integra el PGA TOUR Latinoamérica desde 2012) más destacados están los argentinos Roberto De Vicenzo (nueve veces: 1944, 1949, 1951, 1952, 1958, 1965, 1967, 1970, 1974), Ángel Cabrera (2001, 2002, 2012), y Emiliano Grillo (2014), el venezolano Jhonattan Vegas (2010), Jim Furyk (1997), Mark O´Meara (1994), Mark Calcavecchia (1993, 1995), Craig Stadler (1992), y Tom Weiskopf (1979), entre otros.