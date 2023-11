El mejor juego de terror del mundo llegó a la realidad virtual: la historia de “MADiSON”

Alexis Di Stefano, creador de MADiSON, en Infobae Talks Gaming.

De pequeño Alexis vivía, en sus palabras, en una “cajita de cristal”: las películas de horror, violencia o con lenguaje adulto estaban completamente prohibidas.

Esa burbuja explotó a los 8 años cuando, en casa de un amigo y sin supervisión de sus padres, jugó por primera vez al Clock Tower 2 (un videojuego de terror y supervivencia de 1998) en la PlayStation 1. Ninguno de los niños en la casa quería mirar la pantalla, pero él se enamoró del terror.

“Fue un antes y un después. A partir de ese momento, fue crecer consumiendo todo tipo de consolas y videojuegos referidos a lo que es el género del terror y la supervivencia. Eso me marcó un montón, de tal manera que cuando terminé la escuela secundaria dije ‘Quiero hacer videojuegos de terror’”, recordó Di Stefano, en la última edición de Infobae Talks Gaming.

Así, comenzó el desarrollo de MADiSON, un videojuego de terror psicológico en primera persona que sigue la historia de Luca, un adolescente que utiliza una cámara instantánea que permite conectar el mundo de los vivos con el de los muertos.

En diálogo con Matías Pergolini, de Malditos Nerds, el joven reveló que el proceso le tomó alrededor de cinco años: “Realmente no queríamos sacar algo que no estuviésemos seguros que funcionaría en el mercado o que no sintamos que tenga nuestro amor me he metido ahí”.

La respuesta al lanzamiento en 2022 fue más que buena y “de la noche a la mañana” todos los ojos estaban puestos en el MADiSON. Hoy se consigue en Steam, GOG, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, y PlayStation 4 y 5, y lo juegan players de cualquier parte del mundo.

Además, próximamente llegará la versión de Realidad Virtual (VR) del videojuego: “Desde el minuto uno, cuando comencé con MADiSON yo quería que fuese un juego VR. La utilización de la cámara, tenerla en la mano, sacudir las fotos, todo fue pensado para hacerlo con estas tecnologías pero en ese entonces no tenía los recursos”.

"Se mezcla muchísimo con la realidad y si estás dos horas allá adentro es como que está muy difuso qué es verdad y que no”, explicó Di Stefano sobre el juego en VR.

Para Di Stefano, la versión VR es como darle una segunda vuelta a su creación, ya que durante el lanzamiento muchos fans de MADiSON se opusieron a jugarlo porque lo querían en VR, e incluso hicieron una campaña para juntar firmas para que el juego saliera en ese formato. Hoy eso es una realidad.

“Cuando lo estoy probando yo mismo en mi casa, hay momentos en donde vos te tenés que meter por un pasillito o cosas así que en la PC o en la PlayStation es mover el analógico, pero estando en VR es encogerse, agacharse, caminar. Se mezcla muchísimo con la realidad y si estás dos horas allá adentro es como que está muy difuso qué es verdad y que no”, agregó.

Por qué MADiSON es el mejor videojuego de terror

Los resultados de la investigación científica “The Scare Project”, que buscó determinar cuál era el “videojuego más aterrador de todos los tiempos” reveló que MADiSON genera en sus jugadores una frecuencia cardíaca promedio de 97 LPM y un pico de 131 pulsaciones por minuto.

De esta manera, en el estudio realizado con 45 videojuegos y 200 voluntarios, Di Stefano quedó en primer lugar. Por detrás de su creación se ubicaron: Alien Isolation (96 LPM), Visage (95 LPM), Five Nights at Freddy’s 4 (92 LPM), Outlast 2 (91 LPM), Resident Evil VII (90 LPM), Bloodborne (89 LPM), Amnesia Dark Descent (88 LPM), The Forest (86 LPM) y Dead Space (85 LPM).