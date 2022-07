Una experiencia única para vivir una noche de Copa Libertadores

(Crédito: Reuters)

Probablemente cualquier fanático del fútbol de la Argentina haya soñado con vivir un día completo a pura Copa Libertadores. Hacer una previa rodeado de hinchas y familia, poder charlar y hasta sacarse una foto con un ídolo del club, viajar en grupo al estadio y sentir en vivo un partido decisivo de la máxima competición internacional de Sudamérica.

Apalancados e impulsados por la pasión, Ford lo hizo posible, organizando una noche a puro sentimiento donde hinchas de Boca Juniors pudieron conocer a Martín Palermo, uno de los goleadores e ídolos máximos de la institución, que en su época de jugador supo emocionar hasta las lágrimas a muchos fanáticos.

Ford Argentina es sponsor oficial de la CONMEBOL Libertadores por tercer año consecutivo, una alianza que nació en 2020 durante el momento más duro de la pandemia, cuando se celebró el heroísmo dentro y fuera de la cancha.

En 2021 invitó a los fans a contar sus historias sobre las cosas más impensadas que hicieron en la cancha y la mejor de ellas fue inmortalizada por la narración del prestigioso escritor argentino Eduardo Sacheri, fanático del fútbol, quien llevó a la pantalla grande varias de sus novelas.

En este 2022, con el lema “La pasión se hereda”, Ford buscó entre sus clientes a esos hinchas de fútbol que llevan los colores de su equipo en la sangre.

Martín Palermo, ex jugador del Club Atlético Boca Juniors. (Crédito: Matías Arbotto)

Este sentimiento de amor, felicidad, sufrimiento y alegría que se transmite de generación en generación fue celebrado por Ford con una experiencia única, para vivir una noche de Libertadores como pocas veces se puede vivir.

Ezequiel Balducci, gerente de Transformación Digital y Marketing de Ford, durante el evento definió a la pasión como eso que nos mueve, que nos hace ser mejores y que nos ayuda a progresar.

“Este año la Copa Libertadores lo trabajamos bajo el concepto de que la pasión se hereda. Por ejemplo, en mi caso, yo heredé la pasión por Boca por mi mamá que es una fanática. Por eso invitamos a nuestros clientes a que nos compartan sus historias en relación a cómo llevan los colores en la sangre”, comentó Balducci en la previa del partido Boca-Corinthians.

“A partir de eso elegimos las historias más originales y los invitamos a que puedan vivir una Copa Libertadores, sólo de la forma que Ford lo puede ofrecer”, amplió el gerente.

Cabe destacar que para poder participar de esta experiencia, los hinchas presentes compartieron previamente sus historias de cómo nació la pasión por su equipo. Las historias más originales ganaron dos entradas para Octavos.

La noche arrancó temprano para estos hinchas de Boca Juniors. Se reunieron en Café San Juan, un restaurante icónico de Buenos Aires, donde pudieron comer, tomar alguna bebida, entrar en clima de partido y, cuando era el turno del flan con dulce, arribó al café la frutilla del postre: Martín Palermo.

El ídolo recibió rápidamente la ovación de los presentes que dejaron el postre de lado y fueron a abrazarlo, pedirle fotos, autógrafos, videos para sus hijos y amistades.

El ex jugador de Boca recibió con gusto los aplausos, cantos y cariño de los hinchas de Boca presentes y hasta algunos lo invitaron a jugar esa misma noche frente al equipo brasileño, recordando las noches de Copa Libertadores donde Palermo se destacó.

Martín Palermo ganó 14 títulos con Boca Juniors entre competiciones nacionales e internacionales. (Crédito: Matías Arbotto)

“Estoy agradecido a la gente de Ford por convocarme a la previa del partido Boca-Corinthians y vivir nuevamente ese acercamiento hacia los hinchas. La previa de un partido tan especial de Copa Libertadores te hace vivir esas sensaciones, que como ex jugador, me traen muchos recuerdos”, comentó Palermo.

“El cariño de la gente siempre está presente. A veces uno está muy pendiente de eso, porque al estar en contacto en eventos como estos y, que haya tantos hinchas de Boca pendientes del partido de hoy, uno recibe mucho cariño”, indicó el goleador que hizo más de 260 goles en el Xeneize.

Luego de la cena, todos los hinchas partieron rumbo a la cancha, en caravana y arriba de las Ford Transit, vehículos comerciales de la automotriz, que estaban estacionadas fuera del café.

Caravana de Ford Transit que trasladó a los hinchas de Boca a La Bombonera. (Crédito: Matias Arbotto)

“Los clientes están en el centro de todas nuestras actividades, no solo en este caso con la Copa Libertadores, sino también con experiencias en prueba de manejo, clínicas off road, experiencias en autódromos, etc. La verdad que tenemos una cantidad de activaciones con clientes, que justamente buscamos relacionarnos para poder desarrollar una relación a largo plazo con cada uno de ellos”, afirmó Balducci, ya nervioso porque se acercaba la hora del partido.

“Invitamos a todos los clientes y fanáticos de la marca a que estén bien atentos a todos nuestros canales de comunicación, para que puedan conocer y participar de estas experiencias que hemos diseñado específicamente para ellos”, finalizó el gerente de Ford.

Ford sigue proponiendo nuevas experiencias y acercando iniciativas que tengan un valor agregado para todos sus clientes. Para conocer más sobre estas iniciativas se puede acceder aquí.