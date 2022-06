Cómo funciona una aplicación que cuida la seguridad personal

(Crédito: Prensa Prosegur)

Según los últimos datos disponibles del Índice de Victimización elaborado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, se estima que el 27% de los hogares de Argentina, en 40 centros urbanos representativos del país, fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses y, del total de los delitos, el 52% corresponde a robos con violencia.

Para ofrecer una mayor cobertura en seguridad, Prosegur Alarmas desarrolló la aplicación Prosegur Smart, que cuenta con el servicio ContiGo para brindar seguridad incluso fuera de casa y que viene incluido con todo tu sistema de alarmas del hogar.

En caso de encontrarte en una situación de peligro, la aplicación cuenta con un botón SOS el cual se debe pulsar para recibir ayuda inmediata de la Central Receptora de Alarmas con personal capacitado en términos de seguridad.

A su vez, cuenta con una función de Cuenta Atrás, que permite programar el horario de llegada a un destino específico en caso de no sentirte seguro. En caso de no confirmar la llegada, se activa automáticamente un protocolo de emergencia estipulado por Prosegur.

La aplicación Prosegur Smart que está asociada al servicio de alarmas de la propiedad, permite además tener el control de lo que pasa en casa desde el celular. Mirar a través de las cámaras, conectar y desconectar el sistema de alarma y recibir todas las notificaciones de actividad tanto cuando uno está en el hogar, como cuando está afuera.

El sistema de Cuenta Atrás permite programar el horario de llegada a un destino. (Crédito: Prensa Prosegur)

Más allá de esta innovación y desarrollo tecnológico, que responden a las nuevas exigencias de los usuarios, desde Prosegur Alarmas también saben que no siempre se puede tener el completo control de una situación, por ello emitieron recomendaciones de seguridad en caso de asalto en la puerta de casa.

¿Cómo evitar o protegerse ante un robo en la puerta de tu casa?

“Ser precavidos puede ahorrarnos muchos malos momentos, por esta razón, identificar situaciones potencialmente peligrosas y contar con el equipamiento adecuado para protegerse en las mismas puede significar un antes y un después”, explican desde Prosegur.

A la hora de ingresar al hogar, la empresa recomienda no hacer tiempo fuera de casa y chequear que no haya sujetos sospechosos en la entrada de la misma, así como también, no esperar a alguien dentro de un automóvil.

Otro de los consejos hace referencia a evitar ingresar al hogar mientras se habla por el celular, dado que está acción reduce automáticamente el nivel de concentración y deja al descubierto un momento propicio para efectuar el atraco.

“Se recomienda realizar una visualización del entorno para poder detectar personas sospechosas. Ante la identificación de un potencial peligro, es recomendable mantener un rango de distancia prudencial de 20 a 50 metros. Si la otra persona intenta acortar esa distancia, en caso de no poder ingresar a tu hogar o de no resultar conveniente, se aconseja dirigirse rápidamente a un local comercial con gran movimiento de gente o pulsar el botón antipánico o botón SOS de la aplicación, de esta manera, se envía una señal de alerta a la Central de Monitoreo, donde personal altamente capacitado en situaciones de peligro, dará inicio al protocolo, accediendo a la cámara y micrófono de tu celular para identificar lo que sucede sin que el atacante se dé cuenta y, de ser necesario, enviará asistencia de un móvil policial al lugar además de dar aviso a los familiares”, recomendaron los especialistas de Prosegur.

En tanto remarcaron que contar con esta herramienta para alertar cualquier situación de emergencia, “ayuda a brindar seguridad y tranquilidad, no solo para quienes utilizan el botón antipánico, sino también para las personas que velan por la seguridad de sus familias”.

Mantener la calma y la lucidez son claves ante un robo o asalto a mano armada. (Crédito: Prensa Prosegur)

En caso de no poder evitarse el robo, desde la firma recomiendan controlar las emociones. “Cualquier objeto de valor se puede recuperar y no puede estar antes que nuestra seguridad o la de nuestra familia”, afirman.

No poner resistencia es la segunda recomendación, dado que por lo general empeora la situación, ya que el asaltante puede ponerse nervioso y podría reaccionar con más violencia.

“Cuando el ladrón exija objetos o acciones debés prestar atención y hacerle caso. Al acceder a sus peticiones hará que concluya su objetivo más rápido y con menor violencia. Si estás en una situación de asalto, no pongas atención al arma. Estar pendiente de lo que hace el asaltante con ella podría ponerlo más nervioso, ya que también centrará su atención ahí”, aconsejaron desde la empresa.

Desde Prosegur remarcaron además que en caso de que los ladrones huyan luego de haber sustraído los objetos de valor, lo mejor es no perseguirlos, ya que esto podría generar una nueva situación de exposición y peligro.

