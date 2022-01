Cómo funciona la nueva plataforma de “car sharing” de la Argentina

Alquilar vehículos “on demand” hoy es posible en la Argentina (Crédito: Prensa Ford)

La revolución digital no solo cambia las rutinas sino también la forma de pensar y consumir. Para qué comprar, se preguntan muchos, cuando se puede disponer de un bien en el momento en que se lo necesita. Quien no tiene auto, puede contar con el que necesite en cuestión de segundos. Y quien tiene, recurrir a otros modelos. Puede, por ejemplo, tomarse unas vacaciones en camioneta 4x4 sin necesidad de adquirirla. Ya es posible recorrer la Argentina con esta solución al alcance de la mano: el car sharing, es una manera de alquilar vehículos por tiempo limitado de acuerdo a las propias necesidades, con la sencillez y rapidez de una app.

En este sentido, Ford Argentina, decidió poner el pie a fondo en el acelerador de la transformación digital, para ofrecer esta solución ágil e innovadora. “Ford Go llegó para acompañar a los usuarios en sus viajes con una amplia variedad de modelos que incluyen desde una versátil y robusta pick-up Ranger 4x4, hasta una sofisticada Territory, por ejemplo”, detallan desde la automotriz.

Este lanzamiento forma parte de la alianza de Ford Argentina con la startup local MyKeego, con la que aspira a continuar potenciando el ecosistema de movilidad en nuestro país. Ofrecen en conjunto más de 60 vehículos en estacionamientos privados que funcionan todo el tiempo, las 24 horas de los 7 días de la semana.

El objetivo es brindar comodidad y a la vez flexibilidad, la demanda de estos tiempos. “Ford Go se encuentra enmarcado en una estrategia regional de la compañía para brindar nuevas soluciones de movilidad que se adapten a las necesidades de las personas”, destacan desde la compañía.

Hoy es posible alquilar un vehículo en cuestión de minutos desde una app, para usarlo si se quiere un rato (Crédito: Prensa Ford)

Los puntos de retiro y devolución de los vehículos se llaman Ford Go Points y funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba. En estos momentos, el sistema funciona con reserva previa. “Lo que permite higienizarlos entre los diferentes usos para que siempre estén en óptimas condiciones y que los usuarios puedan prever con más anticipación todos sus viajes”, explican desde Ford.

Para poder hacer una reserva hay que seguir pasos bastante sencillos. Primero, descargar la app Ford Go de las tiendas Apple Store y Google Play. Registrarse y reservar el vehículo más cercano o aquel que mejor se ajuste a las necesidades, que están situados en los Ford Go Points. Luego, acercarse al vehículo y abrirlo desde el teléfono con la app. El proceso de devolución indica regresarlo en el mismo lugar y cerrarlo con la misma app Ford Go.

En Pinamar y Cariló hay puntos de entrega y devolución con la nueva aplicación (Crédito: Prensa Ford)

Aquí los precios por el uso de un vehículo compacto: $26,98 el minuto, $998,33 la hora y $5990 el día completo, a partir de la sexta hora. La tarifa incluye, además, dos pases de telepeaje por día.

Para conocer más sobre esta nueva solución de movilidad, hay que tener presente que durante todo el verano 2022 Ford está en la Costa Atlántica con las acciones del Ford Summer Energy, que ofrece novedades y experiencias a sus clientes. Desde el 2 de enero recibe al público interesado en sus espacios de Av. Divisadero y Cerezo (Cariló) y Av. Libertador y Poseidón (Pinamar Norte). Ambos lugares funcionan como Ford Go Points para el retiro y devolución de los vehículos. Además, un equipo a disposición de los visitantes los guía en la descarga y en la experiencia de navegación en la app.

“En Pinamar, Ford cuenta con un campus off-road para que aquellos que hayan alquilado desde Ford Go un vehículo 4x4, puedan vivir toda la robustez y potencia de los exponentes de Ford”, agregan desde Ford.

Y quien quiera saber más sobre la plataforma Ford Go, de vehículos de alquiler por minutos, puede hacer clic aquí.