Cómo se vive dentro de una plataforma de perforación y producción en el Golfo de México

Video: Juan V. Manrique / Infobae.

Diana es una madre de familia que como millones de mexicanas divide su tiempo entre el hogar y el trabajo. Lo que hace distinta su labor es que pasa 21 días en una sofisticada plataforma en medio del mar con una misión: la eficiente extracción de petróleo. Y es que detrás del abasto diario de combustibles al país, está la dedicación casi secreta de cientos de personas como ella.

Esta es la historia.

En medio del mar de Tabasco -a 27 km del Puerto Dos Bocas-, una plataforma autoelevante de perforación se sostiene sobre las olas. Día y noche. Incesante. Allí, 150 profesionales laboran en una de las industrias claves del desarrollo económico en México.

Eso implica no ver durante días -21 en total- a sus familias, no tocar tierra firme por ese mismo período y adaptarse a estrictas rutinas para realizar sus labores con especial atención pero, sobre todo, con pasión.

Hokchi se encuentra a 27 km del Puerto Dos Bocas (Foto: Hokchi Energy)

El trabajo offshore, como se lo conoce, se realiza en turnos de 12 horas, las 24 horas del día y los 365 días del año con todo un equipo interdisciplinario compuesto por personal de producción, perforación y completamiento de pozos, mantenimiento, seguridad, así como también personal de apoyo a la vida offshore, como médicos, enfermeros y, no podía faltar, hasta un chef, haciendo que todo sepa un poco mejor.

De esta manera, transcurren los días dentro de la plataforma de Hokchi Energy, que contribuye activamente a elevar el nivel de producción de hidrocarburos en el país -y que dedica una inversión de más de 1300 millones de dólares para este proyecto-.

Dentro de la plataforma, conviven todo tipo de historias, como la de Diana Garduza Sánchez que además de ser supervisora de Salud, Seguridad y Ambiente de la plataforma es una madre que divide su tiempo: mitad en el mar, mitad en casa.

Diana es una madre de familia apasionada con su trabajo (Foto: Juan V. Manrique / Infobae México

Antes de comenzar a dar soporte al área de operaciones para que todo lo relativo a seguridad marche en orden, se levanta temprano para ir al gimnasio, regresar a su cabina a bañarse, ponerse su overol y salir al comedor para tomar el desayuno dentro del horario establecido que es de las 5:00 a 7:00 horas. Luego, arranca su jornada con las juntas de planificación y coordinación de trabajos.

“Las 24 horas hay operaciones, así que hacemos reuniones regulares junto con el personal que está supervisando en tierra, como con las unidades de mando que están aquí por parte de Hokchi, que somos quienes dirigimos la operación como el personal de la perforadora”.

Aunque las labores son continuas y requieren de un gran esfuerzo para que no ocurra ningún percance en la plataforma. “Estar en medio del mar es algo que disfruto mucho, no es para todos, hay personas que pueden sentirse incómodas estando en un espacio limitado por tiempos prolongados, con rutinas muy marcadas, pero estar con la gente y aprender cosas nuevas es maravilloso y la operación siempre tiene algo que enseña”, dijo Diana.

Las 24 horas de día hay operaciones en Hokchi (Foto: Juan V. Manrique / Infobae México)

Por supuesto, después de cumplir sus 21 días de guardia en Hokchi regresa otros 21 días a casa para convivir con su esposo y con su hijo, un pequeño de 13 años que disfruta presumir con sus amigos y profesores que su mamá trabaja en una plataforma en medio del mar.

“No es tan fácil, pero uno puede encontrar el balance, todo es cuestión de que te guste lo que haces, definitivamente así no lo podría hacer”.

Diana recuerda que su pasión creció desde pequeña, pues siempre tuvo el firme deseo de trabajar en campo, lejos de las oficinas ocultas en las ciudades. “De niña dije que quería ser paleontóloga, me imaginaba haciendo hoyitos en la tierra sacando huesitos, aunque creo que no estamos muy lejos, porque al final de cuentas el petróleo de ahí viene. Siempre me imaginé haciendo algo fuera de lo común, nunca me imaginé sentada frente a un escritorio o haciendo algo más ejecutivo”, recordó.

Video: Juan Vicente Manrique / Infobae México.

Con la misma pasión, se cruza la historia de Gerardo de Jesús Bautista, operador de producción en la Plataforma Central, que alberga 10 pozos -5 productores y 5 inyectores- explicó su trabajo. “Nunca he hecho nada en lo que no esté a gusto, si me ha tocado suerte, no lo sé, pero todo me gusta realmente”, dijo sobre su labor diaria durante 14 días consecutivos.

A diferencia de Diana, él monitorea el proceso de producción que se encuentra actualmente activo, por lo que deben extremar cuidados en las presiones, temperaturas y flujo, así como el estado de las válvulas, ya que cualquier descuido podría ser fatal.

Por ejemplo, si se requiere ejecutar algún trabajo de mantenimiento o soporte a la operación, se deben autorizar y validar los permisos de trabajo para que se haga de forma adecuada y segura.

Actualmente la plataforma se encuentra en operaciones (Foto: Juan V. Manrique / Infobae México)

Como operador de producción está todo el tiempo atento a las tendencias, y si observa alguna variación, debe reaccionar inmediatamente para normalizar el proceso. No obstante, confiesa que lo que le mueve es su familia.

“Lo que nos mueve a estar en casa es la familia, mi esposa y una niña de 5 años, que viven en Paraíso, Tabasco, y ella es la que está ‘¿papá, cuando vienes? ya faltan tres días, te faltan dos’, no sé cómo lleva la cuenta pero la lleva; tiene cinco años y siempre adivina”, dijo.

Al igual que Diana y Gerardo, desde el inicio del Plan de Desarrollo del Campo Hokchi se han empleado a más de 6,700 personas quienes hicieron posible cumplir los objetivos planteados.

(Infografía: Infobae/Isaac Vallejo)

El Desarrollo del Campo Hokchi contribuye a incentivar el crecimiento local, al estimular de manera sustentable y colaborativa la actividad económica en las comunidades donde opera.

“Para llegar a este objetivo se superaron numerosos desafíos: operaciones simultáneas offshore, la época de tormentas y huracanes en medio de la campaña marina en el Golfo, la adaptación de las operaciones y sus procedimientos a la pandemia global, entre muchos otros”, destacó Enrique Lusso, Director General de Hokchi Energy.

Video: Juan Vicente Manrique / Infobae México.

Actualmente se encuentra en perforación el pozo llamado Hokchi-11 que alcanzará 4,500 metros por debajo del nivel del mar y que forma parte de la campaña de perforación que están llevando en el bloque.

“Actualmente estamos produciendo más de 8600 barriles de petróleo equivalente y llegaremos en octubre de este año a superar los 14 mil barriles. Terminada la campaña de perforación, lograremos alcanzar el pico de 35 mil barriles de petróleo equivalente”, agregó.

