Cómo logró la marca favorita de las celebridades argentinas expandirse en el exterior

(Crédito: Cristian Gastón Taylor)

“Caer en la tentación de abaratar costos resignando la calidad no era una posibilidad”, aseguran los fundadores de Bōken. En medio de una crisis global que golpea al mundo, la casa argentina elegida por las celebridades logró reinventar una vez más sus estrategias y decidió expandirse a través de dos nuevos locales en Chile y Uruguay. Pero el camino no fue fácil, el equilibrio entre la calidad de la materia prima, el diseño innovador de las prendas y la compleja situación actual se transformó en un gran desafío.

“En Argentina es muy complicado, pero con ingenio y trabajo todo se logra. En un mundo donde la gente se retrotrae, nosotros no lo hacemos y apostamos cada vez más. Por eso, buscamos la exclusividad, ya que a nuestras clientas les gusta sentirse únicas. Trabajamos para lograr casi la perfección tanto en el producto como en el diseño, trayendo al país una materia prima que puede competir con cualquiera de las primeras marcas internacionales”, destacan desde la firma.

Bōken, la marca favorita de las celebridades argentinas que logró expandirse en el exterior

La búsqueda de la perfección en las prendas y un arduo trabajo abría poco a poco una puerta al mundo. Con gran esfuerzo, Bōken se hacía fuerte en la región y lograba inaugurar una tienda en el mall Casacostanera en Chile -uno de los shopping más exclusivos del país- y un local en la zona de Carrasco norte en Montevideo, Uruguay. “Cada inauguración es algo único para nosotros, son metas cumplidas después de mucho trabajo. Es seguir apostando y comprometiéndonos con las clientas que tienen muchas expectativas puestas en nuestra propuesta”, señalan desde la marca.

(Crédito: Cristian Gastón Taylor)

Y confirman: “Siempre está en nuestro objetivo seguir creciendo y poder abrir más puntos de ventas tanto en Argentina como en otros países. Gracias al boom de las redes sociales y a la globalización es mucho más fácil que personas de otros países nos conozcan y apuesten a la marca”.

Sastrería de lujo y líneas llenas de rock

En cuanto al diseño, Bōken cuenta con una impronta propia que se refleja en cada modelo. En ese sentido, las clientas que conocen la marca descubren prendas clásicas en cuero como los modelos Baker de napalán -materia prima must de esta temporada- y pieles sintéticas. Además, la firma presenta una línea de tapados de paño 100% de lana, accesorios y una línea comfy de algodón, ideal para sentirse cómodo en casa.

(Crédito: Cristian Gastón Taylor)

“Bōken tiene en su ADN una suerte de dualidad. Por un lado se encuentran líneas de una sastrería de lujo, con un corte y calce impecable, y en contraposición, líneas de camperas, chalecos, vestidos y conjuntos llenos de rock. Tratamos de no seguir tendencias sino de crear un estilo único que tan solo con ver una prenda, la identifiquen con Bōken”, indica su diseñadora.

La nueva colección de la marca, “The arrival”, comenzó en Italia, donde se desarrolló una paleta de colores en cuero ovino única en el país. Parte de los tonos que se verán este otoño-invierno son el negro, blanco, rojo, y nuevas tendencias como el marrón, marino, verde, rubí, arena y off-white.

(Crédito: Cristian Gastón Taylor)

“La calidad tanto del cuero y pieles como de las telas que usamos es muy importante para nosotros, es por esto que en esta nueva temporada de invierno vamos a tener sweaters, poleras y vestidos tejidos de una calidad y diseño excelente. Asimismo, poplin de algodón en diferentes tipos de camisas; gabardinas en pantalones; pieles sintéticas en camperas y tapados; y 100% algodón para nuestra línea más relajada, cómoda y canchera de joggings y buzos”, destacan desde la casa argentina.

La diseñadora de Bōken asegura que “los productos estrella de esta temporada son las camperas de napalán”, un material eterno que jamás pasa de moda y se convierte en un clásico para el crudo invierno que se avecina.

(Crédito: Cristian Gastón Taylor)

¿Un look trendy de esta temporada? Para lograr el look perfecto es necesario combinar texturas y tipologías de forma armónica. “Hoy en día la comodidad y funcionalidad son los dos pilares por los cuales se rigen las tendencias de este invierno”, subraya la diseñadora de Bōken. Las prendas que no pueden faltar este invierno sin duda son un buen tapado de paño oversize, un jogger y un traje de cuero sastrero con un calce impecable.

Reinventarse, apostar en este difícil momento y buscar nuevos destinos para que más clientes puedan disfrutar prendas exclusivas y de calidad única son algunas de las iniciativas que Bōken toma como desafío en este 2021.