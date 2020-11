AgroActiva Virtual marcó un precedente en el rubro de exposiciones agropecuarias digitales

Durante cuatro días, AgroActiva Virtual tuvo más de 250 expositores.

AgroActiva Virtual finalizó el viernes 30 de octubre con un rotundo éxito en relación con la cantidad de visitantes que tuvo la plataforma y la interacción que cada uno de los usuarios tuvo con los más de los 250 expositores que, durante los cuatros días de exposición, y hasta el 30 de noviembre, seguirán ofreciendo las mejores ofertas de productos para el mundo del agro.

Desde la organización del evento el balance general de la feria fue muy satisfactorio. “AgroActiva Virtual fue todo un éxito”, aseguró Rosana Nardi, presidente de la muestra de agro más importante del país quien, además, dejó en claro que siente “un gran orgullo de todo el equipo porque pensamos una herramienta para seguir estando presentes en este 2020 y creo que lo logramos de manera satisfactoria”.

Debido al contexto actual, AgroActiva tuvo que reinventarse en formato virtual y ya es considerada un éxito. A través del diseño de una ágil plataforma digital para llevar a cabo la exposición, sus organizadores ya piensan en la muestra del año que viene, donde se planea sumar la parte virtual a la muestra presencial.

Nardi comentó que “se han realizado muchísimos contactos y los expositores están muy contentos porque el público que ha ingresado a la plataforma lo ha hecho con un claro objetivo de hacer negocios”.

Durante los días del evento hubo un promedio de 15 mil usuarios por día que fueron “extremadamente específicos ya que han ingresado para poder realizar algún potencial negocio. Además, hemos tenido más de 150 mil páginas vistas y de la totalidad de los usuarios el 50% ha interactuado de alguna manera con los expositores, ya sea por video chats, WhatsApp, por pedido personalizado de presupuestos o por mail”, comentó.

La edición de AgroActiva Virtual tuvo 15 mil visitar por día.

La plataforma desarrollada por AgroActiva va a ser implementada en agosto de 2021 cuando se realice la exposición en el predio ubicado en Armstrong, Santa Fe, como valor agregado. “Le va a servir a las empresas para aumentar su visibilidad no solo en Argentina, sino en el resto del mundo”, aseguró Nardi.

Además del éxito en la organización y las exposiciones, la plataforma tuvo visitas de todos los rincones del planeta

"Tuvimos la visita de gente de todas las provincias del país por lo que nos convierte, una vez más, en la muestra más federal”, expresó Nardi.

Reinventarse en el contexto de pandemia

La pandemia no solo planteó serias dificultades a todas las actividades productivas y a las economías de los países, sino que también golpeó de lleno a la industria de las exposiciones. Consultada por cómo tuvo que adatarse el equipo de trabajo al contexto sanitario mundial, Nardi contó que al principio sintió “mucha angustia y tristeza al saber que no íbamos a poder realizar la exposición. Hemos pasado por diversas situaciones extremadamente difíciles y más allá de eso siempre estuvimos”, y aseguró que “fue un shock muy fuerte darnos cuenta este año que no íbamos a poderla hacer”.

Luego de unos días de incertidumbre “nos recompusimos rápidamente y buscamos apoyo en gente que nos pudiera guiar un poco de forma profesional en este tema de la virtualidad. Con ellos diseñamos una plataforma súper ágil, creativa, distinta y que funcionó a la perfección”, finalizó.