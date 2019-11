“Las ventas por e-commerce no paran de crecer: cada vez más gente compra de forma electrónica y es por eso que muchas marcas no tienen que tener locales a la calle, sino depósitos urbanos para poder almacenar sus productos. Pero además, necesitan de un circuito logístico aceitado para poder realizar la entrega de la última milla y así minimizar el tiempo de entrega: uno de los factores clave a la hora de decidir si comprar o no bajo esta modalidad”, caracterizó Santiago Isern, Broker Senior de Cushman & Wakefield.