– El primer día que trabajé para Steven era como cualquier súper fan, estaba asombrado. Pero luego me encontré en una habitación con un grupo de diseñadores de juegos increíblemente talentosos en Electronic Arts. Y rápidamente me di cuenta de que no sabían cómo hablar con Steven sobre la narrativa del juego. Por eso me contrataron. Y lo que descubrí fue una diferencia fundamental en el proceso creativo al hacer películas y juegos. Para los cineastas, como Spielberg, es una estructura de arriba a abajo: comienza de forma muy simple, grande y épica, y luego entra en los detalles. Pero para los diseñadores de juegos, es todo lo contrario. Se construyen a partir de prototipos, que es de abajo hacia arriba. Así que empecé a explorar un método para encontrar la manera de unir los dos. Lo que observé sobre el trabajo con Steven Spielberg fue que siempre tenía curiosidad y hacía preguntas a todos. Y él escucha muy bien.