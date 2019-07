"Todo vale, todo cuesta. Es difícil obtener los recursos, porque finalmente somos nosotros los que lo pagamos con sacrificio. Entonces no podemos pensar desde la óptica de regalar. No lo digo de ser ciudadanos o no, de ser nacionales o extranjeros; todo hay que pagarlo. Todo en su debida medida. Y ayudar, tenemos que ser solidarios con quienes no tienen esa capacidad. Entonces, desde esa óptica, sí voy a estar de acuerdo; no desde una discriminación especial que en definitiva no nos hace avanzar como sociedad".