"No creo tener éxitos personales, pero si tengo que relatar algo que me llena de orgullo es poder haber conseguido fallos como aquel donde se condenó a la empresa Zanon de lockout, y conseguimos que la empresa fuera ocupada y puesta a producir por sus trabajadores. Hoy ese fallo se estudia en las facultades y los trabajadores continúan produciendo cuando los quisieron dejar en la calle, convirtiéndose en un símbolo para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Esos son los pequeños éxitos de una lucha colectiva de la cual me siento parte".