Honduras

Capturan en Honduras a prófugo condenado a más de 121 años de prisión

La verificación de huellas dactilares permitió descubrir que el detenido por un supuesto asalto en San Pedro Sula ocultaba una identidad falsa. El hombre se había fugado de prisión en 2022 y ahora enfrenta nuevos cargos ante la justicia hondureña.

El sospechoso fue detenido en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, tras ser señalado por el supuesto asalto a una mujer. (Foto: Cortesía)
El sospechoso fue detenido en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, tras ser señalado por el supuesto asalto a una mujer. (Foto: Cortesía)
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Un hombre que fue capturado por su presunta participación en el asalto a una mujer en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, resultó ser un prófugo de la justicia que tenía pendiente cumplir una condena de 121 años, un mes y diez días de prisión.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Samuel Orlando Martínez Aguilar, quien había escapado de un centro penitenciario y permanecía fuera de prisión hasta su reciente detención.

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El individuo fue arrestado el pasado viernes cerca de una posta policial, luego de ser señalado por el supuesto asalto contra una mujer.

Sin embargo, su identidad real no fue establecida de inmediato, debido a que durante su comparecencia ante los tribunales se habría identificado utilizando un nombre falso.

La situación cambió cuando el sospechoso fue ingresado al centro penitenciario y las autoridades verificaron sus datos personales mediante sus huellas dactilares y los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).

A partir de estas comprobaciones, se estableció que se trataba de Martínez Aguilar, quien tenía una alerta de fuga y una sentencia condenatoria pendiente de cumplir.

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Las autoridades confirmaron la identidad del detenido mediante la verificación de sus huellas dactilares y los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP). (Foto: Cortesía)
Las autoridades confirmaron la identidad del detenido mediante la verificación de sus huellas dactilares y los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP). (Foto: Cortesía)

De acuerdo con la información judicial, el hombre había sido condenado a más de 121 años de prisión por delitos que incluyen violación, violación agravada y otros hechos criminales.

Las fuentes lo identifican como un violador serial, por lo que su localización y posterior detención permitieron establecer que se trataba de una persona que debía continuar cumpliendo su condena.

Según los antecedentes del caso, Martínez Aguilar se fugó el 20 de noviembre de 2022, cuando varios privados de libertad fueron trasladados a instalaciones utilizadas temporalmente para albergarlos, debido a las condiciones del centro penitenciario de El Progreso.

Desde entonces, permanecía prófugo hasta que fue detenido nuevamente en San Pedro Sula, esta vez por un caso relacionado con un supuesto asalto.

Tras su identificación, el imputado fue presentado ante los órganos jurisdiccionales para responder por los nuevos hechos que se le atribuyen. Durante la audiencia inicial, una jueza de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva en su contra por suponerlo responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación en su grado de ejecución de tentativa acabada y usurpación de nombre.

El primer señalamiento está relacionado con el supuesto asalto a la mujer en Rivera Hernández, mientras que el delito de usurpación de nombre corresponde a la presunta utilización de una identidad ajena durante el procedimiento judicial.

Las imputaciones deberán continuar su curso conforme a las etapas establecidas en el proceso penal.

Martínez Aguilar permanecía prófugo desde el 20 de noviembre de 2022, cuando escapó durante un traslado de privados de libertad. (Foto: Cortesía)
Martínez Aguilar permanecía prófugo desde el 20 de noviembre de 2022, cuando escapó durante un traslado de privados de libertad. (Foto: Cortesía)

La audiencia preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del viernes 22 de enero de 2027, fecha en la que se prevé continuar con las diligencias judiciales relacionadas con los nuevos cargos. Mientras tanto, el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva.

Después de las resoluciones judiciales, Martínez Aguilar fue remitido al centro penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso por los delitos que se le atribuyen.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de los mecanismos de identificación y verificación de antecedentes en los procedimientos judiciales y penitenciarios.

En esta ocasión, la comprobación de las huellas dactilares y los registros oficiales permitió establecer la verdadera identidad del detenido y confirmar que tenía una condena pendiente y una alerta por haberse fugado de prisión.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del nuevo caso, sin perjuicio de la condena que ya pesa sobre el imputado y de las resoluciones judiciales que se adopten en las etapas posteriores del proceso.

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HondurascapturaprofugoSan Pedro Sula121 años de prisiónfalsa identidad

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