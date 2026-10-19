Rebeldes hutíes arrasaron un cuartel militar de Yemen y causaron decenas de bajas en el ejército regular.

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Los hutíes atacaron un campamento militar en la provincia yemení de Shabwa con tres misiles balísticos y causaron decenas de bajas entre soldados leales al Gobierno reconocido internacionalmente, según funcionarios militares y fuentes médicas citadas por agencias internacionales.

El ataque alcanzó el campamento de Al Alam durante un pase de lista y entrenamiento matutino de nuevos reclutas. La cifra de muertos ascendió a cerca de 50 soldados y los heridos superaron los 100, afirmó a AFP el vicegobernador de Shabwa, Fahd al-Khalifi. El funcionario señaló que había casos críticos y que los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales de Hadramaut y Adén, después de que los centros médicos de Shabwa se llenaran de víctimas del ataque.

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Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, lanzaron los proyectiles el lunes contra el recinto situado en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, la capital de Shabwa. El coronel Majed al-Nazili, portavoz del Ejército de Yemen, confirmó que se dispararon tres misiles contra un centro de entrenamiento de fuerzas policiales y de seguridad, aunque no detalló las víctimas.

El ataque tuvo como blanco a soldados de una unidad denominada Intervención Rápida, creada recientemente para defender la zona, de acuerdo con uno de los funcionarios militares consultados por The Associated Press. Las bajas correspondían principalmente a nuevos reclutas.

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El bombardeo de los hutíes contra el campamento de Al Alam ocurrió mientras los soldados participaban de una formación matutina. Fuentes militares citadas por EFE señalaron que el batallón estaba integrado por 700 reclutas y que uno de los tres misiles impactó en el lugar donde se concentraban, mientras los otros dos cayeron cerca.

Los rebeldes hutíes atacaron con tres misiles balísticos el campamento militar de Al Alam en la provincia de Shabwa. (Medios militares hutíes/REUTERS)

Las fuentes dijeron a EFE que varias ambulancias llegaron al campamento para trasladar a los heridos a hospitales de Shabwa. Funcionarios militares yemeníes consultados por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Un punto de paso hacia Marib y Bab el-Mandeb

El campamento de Al Alam había sido utilizado con anterioridad por una milicia respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Se encuentra en una ruta hacia la provincia de Marib, controlada por el Gobierno yemení, y cerca de líneas de suministro para las fuerzas gubernamentales.

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La agencia SABA, administrada por los hutíes, afirmó que el ataque dejó “decenas de personas” muertas y heridas, sin ofrecer un balance detallado. Los portavoces de las fuerzas leales al Gobierno reconocido tampoco reaccionaron de inmediato, según EFE.

Shabwa, una provincia petrolera del sur de Yemen, está bajo control del Ejército yemení, pero ha sido objetivo de ataques insurgentes desde el inicio de la guerra. Los hutíes se alzaron en armas en 2014 y tomaron Saná, la capital, además de amplias zonas del norte, el centro y el oeste del país.

Reuters informó que las fuerzas gubernamentales iniciaron a comienzos de mes una campaña para recuperar áreas dominadas por los hutíes y lograron avanzar cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima en la desembocadura del mar Rojo.

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La reanudación de los combates en Yemen

La ofensiva ocurrió en medio de una escalada de los combates entre los hutíes y las fuerzas del Gobierno respaldado por Arabia Saudí. Según The Associated Press, esa escalada debilitó el alto el fuego acordado en 2022, que había reducido los enfrentamientos de la guerra civil.

El proyectil impactó directamente sobre soldados de la unidad de Intervención Rápida durante la formación matutina. (Medios militares hutíes/REUTERS)

Reuters vinculó el aumento de las hostilidades con el conflicto regional que se intensificó tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. El medio indicó que los hutíes controlan Saná y gran parte del norte yemení, mientras la coalición saudí respalda al Gobierno reconocido internacionalmente.

Un ataque aéreo atribuido a fuerzas lideradas por Arabia Saudí mató el domingo a al menos nueve personas, entre ellas cinco niños y dos mujeres, en la provincia norteña de Saada, bajo dominio hutí, de acuerdo con el Ministerio de Salud dirigido por los rebeldes. El organismo afirmó que los ataques del fin de semana dejaron más de 30 muertos o heridos.

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Los hutíes reanudaron ataques contra Arabia Saudí en las últimas semanas y dirigieron sus operaciones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y objetivos militares saudíes. Según el material disponible, esos ataques alteraron miles de vuelos y causaron 19 muertes.