Honduras y Panamá buscan ampliar cooperación en comercio, inversión y telemedicina

La canciller hondureña, Mireya Agüero, ratificó la participación del mandatario ante su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha.

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Honduras y Panamá buscan ampliar sus vínculos económicos y de cooperación mediante una agenda que incluye comercio, inversión, turismo, educación y proyectos de salud. La canciller hondureña, Mireya Agüero, informó sobre los avances de una jornada de trabajo en territorio panameño, donde sostuvo encuentros con su homólogo para revisar iniciativas de interés común.

A través de un video, la funcionaria explicó que las reuniones permitieron intercambiar propuestas para fortalecer la relación bilateral y dar seguimiento a proyectos que ambos países mantienen en desarrollo.

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Agüero calificó los encuentros como productivos y destacó la importancia de identificar áreas en las que las dos naciones puedan complementar sus capacidades para impulsar nuevas oportunidades económicas y sociales.

“Acabamos de terminar una jornada de trabajo que ha sido sumamente fructífera, interesantes intercambios que tienen que ver con esa complementariedad de acciones entre Panamá y Honduras en áreas de comercio, de inversión, de turismo, de colaboración académica y becas”, declaró la canciller.

La agenda busca fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países y abrir espacios para facilitar el intercambio comercial, promover inversiones y desarrollar iniciativas que beneficien a sus respectivas poblaciones.

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La canciller Mireya Agüero mencionó la Ciudad de la Salud de Panamá como una experiencia que podría servir de referencia para explorar iniciativas de cooperación. (Foto: Hondudiario)

Entre los asuntos abordados durante las reuniones, Agüero mencionó dos proyectos específicos que Honduras y Panamá mantienen en seguimiento: uno relacionado con la administración tributaria y otro vinculado con la cooperación en materia de salud.

Sobre el primer tema, la canciller indicó que ambos países revisaron iniciativas orientadas a fortalecer la colaboración institucional en el ámbito tributario, aunque no detalló las medidas concretas que podrían implementarse ni los plazos previstos para su ejecución.

El segundo proyecto está relacionado con un memorándum de entendimiento en materia de salud, firmado previamente por el viceministro de Salud de Honduras y el ministro de Salud de Panamá.

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Según explicó la funcionaria, el acuerdo contempla acciones vinculadas con la telemedicina, con el objetivo de explorar la implementación de experiencias desarrolladas en el país centroamericano.

Agüero destacó el proyecto conocido como Ciudad de la Salud, en Panamá, como una referencia para analizar posibles iniciativas de cooperación e identificar acciones que puedan adaptarse a las necesidades hondureñas.

La telemedicina permite brindar consultas y otros servicios médicos mediante herramientas tecnológicas, por lo que su implementación puede facilitar el acceso a especialistas y ampliar las alternativas de atención para pacientes que enfrentan dificultades para trasladarse a determinados centros sanitarios.

La canciller hondureña Mireya Agüero informó sobre los avances de las reuniones sostenidas en Panamá para fortalecer la cooperación bilateral. (Foto: Cancilleria de Panamá)

No obstante, la canciller no precisó cuáles de los componentes del proyecto panameño podrían incorporarse en Honduras ni cuándo comenzarían las acciones contempladas en el memorándum.

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Durante los encuentros, la delegación hondureña también transmitió un mensaje de solidaridad del presidente Nasry Asfura a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, tras el reciente sismo registrado en Panamá.

Agüero explicó que tuvo la oportunidad de comunicar directamente el mensaje enviado por el mandatario hondureño, como parte de los acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos.

Entre ellas mencionó la seguridad, los controles fronterizos y el mejoramiento de las aduanas, aspectos que inciden en la movilidad de mercancías y en el funcionamiento de las cadenas comerciales de la región.

Como parte de los próximos pasos de la agenda económica, Agüero anunció que la siguiente semana está prevista una reunión entre el ministro de Inversiones de Honduras y representantes de ProPanamá, institución vinculada con la promoción de inversiones y oportunidades comerciales en el país canalero.

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La funcionaria señaló que el encuentro permitirá continuar las conversaciones sobre la atracción de capitales y la ampliación de los canales comerciales entre ambas naciones.

“Tenemos al ministro de Inversiones de Honduras encontrándose con la institución ProPanamá, que tiene que ver con temas de inversión y de maximización de canales comerciales”, sostuvo.

Por ahora, ambos gobiernos mantienen en su agenda el fortalecimiento de la cooperación bilateral, con énfasis en el comercio, la inversión, la salud, la educación y la coordinación regional.