Avioneta Cessna 210 sufre un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Una avioneta Cessna 210 sufrió un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

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La avioneta Cessna 210, matrícula TG BYF, sufrió un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, el viernes 16 de octubre. El incidente obligó a cerrar temporalmente la pista de la principal terminal aérea del país y suspendió las operaciones durante cerca de una hora, hasta que los equipos de emergencia evacuaron a sus cuatro ocupantes y despejaron el área de maniobras.

El percance ocurrió a las 12:09, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Las cuatro personas que viajaban en la aeronave fueron asistidas por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto y quedaron en condición estable, sin heridos reportados.

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La pista volvió a operar poco después de las 13:00. La reapertura permitió que los vuelos comerciales y las operaciones de aviación general retomaran su actividad sin contratiempos, tras una interrupción que afectó de forma momentánea a la programación de despegues y aterrizajes.

La aeronave fue retirada hacia los márgenes de la pista mediante tareas de remolque. El procedimiento buscó liberar la superficie utilizada por los aviones y restablecer las condiciones necesarias para la circulación aérea en el aeródromo.

Un comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala anuncia la reapertura de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora tras el incidente de una avioneta Cessna 210. (Aeronautiva Civil de Guatemala)

El retiro de la aeronave y la limpieza de la pista

Además del traslado de la avioneta, el personal aeroportuario realizó una limpieza de objetos extraños que habían quedado dispersos sobre la pista. Estas labores forman parte de los procedimientos aplicados luego de incidentes de este tipo, para evitar que restos o elementos sueltos representen un riesgo para otras aeronaves.

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La evacuación de los ocupantes se produjo antes de que comenzaran las tareas de remolque. No se informó si los pasajeros requirieron atención médica adicional después de salir de la aeronave ni se precisó cuál era el destino o el propósito del vuelo.

La DGAC indicó que la pista quedó nuevamente disponible luego de completar la remoción de la Cessna y la revisión de la superficie. La terminal concentra una parte central del tráfico comercial y de aviación general de Guatemala, por lo que cualquier cierre de su única pista tiene efectos directos sobre las aeronaves en tierra y los horarios de los pasajeros.

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El Aeropuerto Internacional La Aurora recibe vuelos comerciales y operaciones de aeronaves privadas o de menor capacidad. La interrupción obligó a detener el movimiento aéreo mientras se resolvía la situación en el sector de despegue.

Sin precisiones sobre las causas de la falla

Las autoridades no detallaron qué circunstancia provocó la falla de la aeronave al iniciar la maniobra de despegue. Tampoco informaron si el hecho derivará en una investigación formal para establecer si existió una causa técnica, operativa o humana.

El incidente provocó el cierre de la pista por una hora, pero los cuatro ocupantes resultaron ilesos y las operaciones ya fueron normalizadas. (Gobierno de Guatemala)

El comunicado oficial se limitó a describir la secuencia del incidente: el accidente durante el despegue, la evacuación de los cuatro ocupantes, el retiro de la avioneta y la posterior habilitación de la pista. La institución no difundió información sobre posibles evaluaciones técnicas posteriores sobre el avión involucrado.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es la entidad encargada de regular y supervisar la seguridad operacional de los vuelos en Guatemala. Hasta el momento, no comunicó restricciones futuras vinculadas con el percance.

Los Cessna 210 son aviones monomotor utilizados con frecuencia en la aviación general de Centroamérica. Su uso incluye vuelos privados y actividades comerciales de baja capacidad, aunque no se informó qué tipo de operación realizaba la aeronave accidentada en La Aurora.

La normalización de los vuelos se produjo tras un cierre de aproximadamente una hora, sin que se reportaran lesiones entre los cuatro ocupantes del avión.

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