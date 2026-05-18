El Salvador

Festival Integrando Culturas: El Salvador estrena etapa de integración social con una fiesta sin fronteras

Una celebración única sumó expresiones artísticas, sabores del mundo y encuentros deportivos, generando nuevos lazos entre comunidades internas y delegaciones internacionales reunidas en un solo espacio

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Una multitud celebró el arte y la gastronomía internacional en un encuentro único. Desfiles coloridos, competencias deportivas y experiencias interactivas propiciaron el diálogo y la conexión entre naciones (Foto cortesía Dirección de Integración)
Una multitud celebró el arte y la gastronomía internacional en un encuentro único. Desfiles coloridos, competencias deportivas y experiencias interactivas propiciaron el diálogo y la conexión entre naciones (Foto cortesía Dirección de Integración)

Veinte mil personas colmaron el parque El Cafetalón de La Libertad Sur este domingo en el Festival Integrando Culturas para el Florecimiento Salvadoreño, un evento organizado por la Dirección de Integración, que reunió a delegaciones de más de veinte naciones y organismos acreditados en El Salvador para conectar a las comunidades con la diversidad internacional y fortalecer la cohesión social. La jornada, marcada por muestras culturales, deportivas y gastronómicas, se convirtió en símbolo de un país que apuesta por la integración global como motor de desarrollo, informó la Dirección de Integración.

El festival no solo congregó a miles de participantes provenientes de diferentes departamentos —Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán y La Libertad— sino que consolidó la interacción comunitaria con el Cuerpo Diplomático y la cooperación internacional, creando una oportunidad estratégica para el acercamiento ciudadano con actores globales y la diplomacia pública.

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Las más de 20 delegaciones internacionales encabezaron un desfile ondeando con orgullo sus banderas ante el público. A continuación, embajadas y organizaciones participaron en una carrera de relevos y un torneo de fútbol sala, mientras los asistentes exploraban los pabellones temáticos, degustaban platillos típicos, aprendían danzas y conversaban con representantes de diversos países. Estas actividades permitieron a los salvadoreños experimentar de primera mano la geografía, el arte, la historia y las tradiciones extranjeras.

Promotores destacan una experiencia única que trasciende fronteras convencionales y propone nuevas formas de entendimiento y colaboración social mediante la cultura (Foto cortesía Dirección de Integración)
Promotores destacan una experiencia única que trasciende fronteras convencionales y propone nuevas formas de entendimiento y colaboración social mediante la cultura (Foto cortesía Dirección de Integración)

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, definió la jornada como un mensaje de paz: “Hoy que se vive con tantos problemas y con tantas guerras y con tantos conflictos, me parece que es un mensaje de paz y de mucho amor el que está generando el pueblo salvadoreño, descubriendo en las embajadas otras culturas”, declaró Gutman a la Dirección de Integración.

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El festival integra comunidades históricamente aisladas y promueve la apertura internacional

La edición de “Integrando Culturas” se realiza en un contexto donde comunidades que habían permanecido desintegradas y con poco contacto hacia el exterior, participan activamente en una experiencia colectiva de intercambio y aprendizaje. La propia Dirección de Integración subrayó el carácter participativo y la meta de “cambiar la mirada de los participantes desde lo social, cultural, educativo, familiar y otros ámbitos de interés”.

María de Méndez, docente del Centro Escolar Colonia Alvarado, destacó la importancia pedagógica del evento: “Estábamos con la emoción de venir a conocer los diferentes stands de los diferentes países. Este, ese era el interés mayor para nosotros como docentes y para mis estudiantes. Estamos disfrutando, y no solamente nosotros, sino que ver a todos los chicos, chicas que andan felices. Eso me encanta, me ha emocionado y realmente estoy muy agradecida. Permiten que nuestros alumnos salgan de sus comunidades”, declaró Méndez a la Dirección de Integración.

Representantes internacionales, expresiones artísticas y actividades gastronómicas redefinen la apertura multicultural en un evento que invita a repensar la convivencia colectiva en El Salvador (Foto cortesía Dirección de Integración)
Representantes internacionales, expresiones artísticas y actividades gastronómicas redefinen la apertura multicultural en un evento que invita a repensar la convivencia colectiva en El Salvador (Foto cortesía Dirección de Integración)

Por su parte, Carolina Echeverria, maestra del Instituto Nacional de Ilobasco, señaló el impacto integrador del festival: “Hemos venido a visitar este hermoso evento y lo que más me ha llamado la atención es el espacio de convivir con los diferentes stands que tienen de las embajadas; que estamos integrando a los diferentes centros educativos y qué bonito es poder compartir y convivir”, explicó Echeverria a la Dirección de Integración.

La magnitud de la convocatoria y la participación activa de representantes diplomáticos, instituciones educativas y público en general revelan una apuesta conjunta por impulsar el “Florecimiento Salvadoreño” a través del intercambio multicultural y la presencia internacional al interior de las comunidades.

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