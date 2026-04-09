Presidente Asfura incrementa fondos para alcaldías y acelera la descentralización en Honduras

En un mensaje dirigido a los alcaldes y a la nación, el Presidente Asfura detalla que el presupuesto del 2026 incluirá un incremento en las transferencias municipales para impulsar la descentralización y mejorar la atención en salud y educación./Presidencia de Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció un aumento en el porcentaje de las transferencias destinadas a las alcaldías en el Presupuesto General de la República 2026, consolidando así uno de los pilares de su gestión: la descentralización del Estado.

El anuncio, realizado este 9 de abril, subraya que a partir del próximo año las municipalidades recibirán una mayor proporción de recursos públicos, lo que permitirá fortalecer su capacidad para responder a las demandas locales en áreas clave como salud y educación.

Según explicó el mandatario, el incremento presupuestal responde a la necesidad de dotar a los gobiernos locales de herramientas financieras para brindar soluciones “más rápidas y efectivas a la población”.

Asfura afirmó que esta medida permitirá avanzar en la descentralización de servicios esenciales, con el objetivo de que las alcaldías puedan servir mejor a sus comunidades y contribuir a un desarrollo más equitativo en todo el territorio hondureño.

“Ya en el presupuesto del 2026 va un aumento en el porcentaje de las transferencias para que, sumado a eso, a la descentralización de salud, de educación, podamos servirle a la gente y poder ayudarle”, afirmó el mandatario en un video compartido en las redes sociales de la Presidencia de Honduras.

La decisión del mandatario se enmarca en una estrategia más amplia de reforma del Estado anunciada desde el inicio de su gobierno.

Asfura asumió la presidencia en enero de 2026 con una agenda marcada por la austeridad, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la autonomía local. En su discurso de investidura, el presidente se comprometió a reducir el tamaño del Estado y a mejorar su efectividad, orientando parte de estos recursos a reforzar la atención sanitaria y la educación pública, dos sectores que han enfrentado desafíos significativos en años recientes.

El presidente hondureño explicó que la medida busca fortalecer la respuesta de los gobiernos locales. (Foto: Cortesía)

Además del aumento de las transferencias a las alcaldías, el Ejecutivo ha impulsado una “Ley de medidas excepcionales para la atención al pueblo”, cuyo objetivo es atender la grave crisis del sistema público de salud. Entre las prioridades del nuevo gobierno destaca la reducción de la mora quirúrgica, que superaba los 16,000 procedimientos pendientes, y la mejora en la distribución de medicamentos e insumos médicos en la red hospitalaria nacional.

En materia educativa, la administración Asfura ha planteado una transformación curricular con énfasis en la calidad y la inclusión, apoyada en la modernización tecnológica y la ampliación del acceso a becas para estudiantes de escasos recursos. El plan oficial incluye la implementación de programas de formación técnica y vocacional, así como el fortalecimiento de la vinculación entre la educación y el sector productivo.

La política de descentralización también abarca la transferencia de competencias y recursos en áreas como infraestructura vial, vivienda social y protección social. El plan de gobierno contempla la creación de un Fondo Nacional de Mantenimiento Vial y un ambicioso programa para la construcción y mejora de viviendas de interés social, que busca generar empleo y reducir el déficit habitacional. En paralelo, el fortalecimiento del sistema de protección social incluye la expansión de programas de transferencias monetarias condicionadas y acciones específicas para los grupos más vulnerables, como mujeres, jóvenes y migrantes retornados.

En el ámbito económico, Asfura ha propuesto la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la aprobación de la Ley de Mercado de Valores, y la agilización de proyectos de infraestructura productiva bajo esquemas de inversión público-privada. Destaca también el impulso a la conectividad digital y la promoción del acceso a crédito productivo con tasas preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas.

El mandatario hondureño ha impulsado diferentes iniciativas en áreas económicas y educativas./(Foto archivo/ Europa Press)

La agenda presidencial enfatiza la consolidación de la seguridad jurídica, la reducción de la brecha digital, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y educativa, y la modernización de los procesos administrativos. El mandatario ha insistido en que la descentralización es “un compromiso democrático con las comunidades” y una vía para garantizar que los recursos públicos lleguen de manera directa y eficiente a quienes más lo necesitan.

Con el aumento de transferencias municipales y el conjunto de medidas anunciadas, el gobierno de Nasry Asfura busca sentar las bases de una nueva etapa para Honduras, marcada por la autonomía local, la mejora de los servicios básicos y la participación ciudadana en la gestión pública.