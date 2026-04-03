Honduras

Autoridades reportan ocho fallecidos y tres desaparecidos durante la Semana Santa en Honduras

Las emergencias registradas en estas fechas tuvieron como principal causa los incidentes en cuerpos de agua, con un despliegue de unidades de rescate que permitió salvar a varias personas en riesgo en distintas regiones del país

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Más de 40 mil turistas extranjeros llegan a Honduras en los primeros días del asueto, dinamizando la economía de las principales zonas turísticas del país. (Foto: Redes Sociales)
Más de 40 mil turistas extranjeros llegan a Honduras en los primeros días del asueto, dinamizando la economía de las principales zonas turísticas del país. (Foto: Redes Sociales)

Al menos ocho personas murieron y otras tres están desaparecidas en Honduras en el marco de las emergencias atendidas durante la Semana Santa, informó este viernes Pedro Barahona, portavoz de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), a los medios locales.

De acuerdo con el balance oficial citado por la agencia EFE, siete de las víctimas fallecieron por ahogamiento en diferentes departamentos, mientras una persona perdió la vida en un accidente de tránsito. La Semana Santa ha sido tradicionalmente un periodo de alta movilidad y riesgo en el país, con las autoridades desplegando operativos de control y rescate a lo largo de los principales destinos turísticos. En el antecedente inmediato fechado más relevante, las cifras oficiales reportaron que en 2025, la Semana Santa terminó con 21 personas fallecidas, 19 de ellas por ahogamiento y dos por accidentes de tráfico.

Ocho personas murieron y tres permanecen desaparecidas en Honduras durante la Semana Santa, según datos oficiales de Conapremm.(Foto archivo Infobae)
Ocho personas murieron y tres permanecen desaparecidas en Honduras durante la Semana Santa, según datos oficiales de Conapremm.(Foto archivo Infobae)

El portavoz de la Conapremm precisó que los cuerpos de búsqueda y rescate, incluidos el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, mantienen activos los trabajos para localizar a los desaparecidos. Hasta la fecha, las operaciones han resultado en el rescate de 31 personas, doce de ellas salvadas en entornos acuáticos de alto riesgo. Según el dato facilitado por Pedro Barahona a medios locales, solo en los primeros días del período vacacional, las autoridades decomisaron 1,537 licencias de conducir y 275 vehículos por distintas infracciones a la normativa vial en diferentes puntos del país.

Los controles de alcoholemia realizados en Honduras durante Semana Santa arrojaron 156 resultados positivos sobre 2.658 pruebas. (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)
Los controles de alcoholemia realizados en Honduras durante Semana Santa arrojaron 156 resultados positivos sobre 2.658 pruebas. (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)

Las emergencias por ahogamiento superan a otros tipos de fallecimientos

Las autoridades de la Conapremm destacaron que este año el registro no ha incluido muertes violentas vinculadas a homicidios o crimen organizado, categorías que suelen elevar el promedio diario de decesos en el país a entre diez y trece, conforme fuentes públicas y privadas mencionadas en EFE. El operativo de control y vigilancia se extendió a controles de alcoholemia: de las 2,658 pruebas realizadas, 156 resultaron positivas.

A partir del sábado, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte coordinará caravanas de regreso para los turistas hacia las principales ciudades, un operativo que busca reducir accidentes en las rutas más transitadas del país. Las estimaciones del sector turístico indican que al menos dos millones de veraneantes nacionales y extranjeros se habrán movilizado en Honduras durante la Semana Santa.

Las autoridades recalcaron el llamado a la población hondureña para seguir las recomendaciones de seguridad en zonas turisticas, carreteras o autopustas y evitar incidentes fatales durante este período de descanso.

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