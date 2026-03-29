¡De Tegucigalpa para el Etihad! La hondureña que puso a bailar al Manchester City con su ‘fuera depresión’

Tras recibir el trofeo, la cuenta oficial del Manchester City publicó un reel de las celebraciones en el vestuario y en la cancha con el audio de Sonia: "Fuera depresión, fuera... fuera de presión".

En el vasto y a menudo impredecible universo de las redes sociales, las fronteras parecen ser una reliquia del pasado. Lo que hoy nace como una prédica de fe en una calle de Tegucigalpa, Honduras, mañana puede convertirse en el himno de victoria del club de fútbol más poderoso del planeta.

Esta es la fascinante historia de la Hermana Sonia Juárez Ramírez, la mujer cuya voz ha conquistado los vestuarios del Manchester City y ha puesto a vibrar a la Premier League inglesa con un mensaje de esperanza y mucha energía.

Todo comenzó con un video cargado de fervor. La Hermana Sonia, una creadora de contenido hondureña conocida por sus mensajes espirituales, lanzó al mundo digital una frase que, más allá de su contexto religioso, conectó con una necesidad universal: la de expulsar las malas vibras.

Con un ritmo casi musical y una determinación inquebrantable, la hondureña proclamó su ya icónico: “Fuera depresión, fuera... fuera de presión”.

De predicar en las calles de Tegucigalpa a bendecir los goles en Wembley. ¡Una trayectoria de fe y pura viralidad! (Foto cortesía Hermana Sonia Juárez).

La cadencia de su voz, su gesticulación auténtica y la fuerza con la que repetía el mensaje convirtieron el audio en “oro puro” para TikTok. En cuestión de días, miles de personas lo usaron para mostrar cómo superaban un mal día, cómo se preparaban para el gimnasio o simplemente para añadir un toque de humor y positivismo a sus rutinas.

Sin embargo, nadie esperaba que el “Community Manager” de uno de los gigantes de Europa estuviera escuchando desde el otro lado del Atlántico.

La sorpresa estalló cuando la cuenta oficial del Manchester City, equipo dirigido por Pep Guardiola y hogar de estrellas mundiales como Erling Haaland y Kevin De Bruyne, utilizara el audio de Sonia para celebrar la conquista de la EFL Cup (Carabao Cup) el pasado 22 de marzo de 2026.

Un montaje lleno de energía con los jugadores del Manchester City celebrando sus victorias. ¡La mejor cura para cualquier mal día es ver a tu equipo campeón!

Para el City, el audio representaba la euforia y el alivio que se siente tras una victoria sufrida. Para Honduras, fue un momento de orgullo nacional ver el nombre de su país y la voz de una de sus ciudadanas resonando en una plataforma con millones de seguidores globales.

La respuesta de Sonia: “¡Santooo!” y bendiciones para el City

Lejos de abrumarse por la fama internacional, la Hermana Sonia Juárez Ramírez respondió con la misma autenticidad que la hizo viral. En un video reciente, que ya es pieza de colección para los amantes del internet, la hondureña se tomó el tiempo de agradecer formalmente al equipo inglés, dejando claro quién es la voz detrás del fenómeno.

“En el nombre de Jesús, yo quiero felicitar a este equipo de fútbol por haber usado el audio que es fuera de presión, fuera... Se llama Manchester City, se llama Manchester City”, expresó con una sonrisa que traspasaba la pantalla.

La hondureña Sonia Juárez, creadora del famoso audio 'Fuera Fuera Depresión', reacciona con gran alegría y dedica una canción al equipo Manchester City después de que utilizaran su audio en sus redes sociales. Un momento lleno de gratitud y buenos deseos.

En su intervención, la hondureña no solo se identificó como la autora original, sino que también reivindicó sus raíces: “La hermana Sonia Juárez Ramírez de aquí, de Honduras, Honduras Tegucigalpa”.

Hoy, cuando alguien escucha “Fuera depresión”, ya no solo piensa en un consejo de salud mental, sino en los goles de Phil Foden o en las atajadas de Ederson. La Hermana Sonia ha puesto a Tegucigalpa en la conversación de los “Citizens” de todo el mundo.

Su historia es un recordatorio de que la alegría no tiene idioma y que, a veces, un mensaje de fe desde Centroamérica es exactamente lo que un equipo multimillonario en Inglaterra necesita para mantener el ánimo arriba.