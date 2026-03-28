La alianza entre Honduras y Japón impulsa transformación del abastecimiento de agua en la capital

Honduras y Japón acuerdan una cooperación histórica de USD 85 millones para modernizar el sistema de agua en Tegucigalpa y Comayagüela. (Cortesía: Cancillería de Honduras)

Honduras y Japón firmaron un histórico acuerdo de cooperación cifrado en USD 85.000.000 para transformar el sistema de abastecimiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, un proyecto que, a partir de 2027, promete beneficiar a más de 1,300,000 personas y dar una respuesta estructural a la grave crisis hídrica que afecta a la capital hondureña desde hace décadas. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos por elevar la calidad de vida, atender riesgos sanitarios y reducir la desigualdad provocada por el déficit en el suministro de agua potable, consolidando además la colaboración bilateral forjada a lo largo de 91 años entre ambas naciones.

El déficit estructural en el servicio de agua se ha traducido, según el documento informativo distribuido por las autoridades, en racionamientos severos en temporada seca y en que más del 50% de los barrios y colonias de la capital carece de acceso regular a agua potable. La situación no solo ha deteriorado la calidad de vida en Tegucigalpa y Comayagüela, sino que ha encarecido los costos para hogares y comercios, agravando la pobreza y forzando el cierre de pequeños negocios al tornarse insostenible la compra de agua a precios elevados.

La inversión, canalizada por el Gobierno del Japón y ejecutada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) junto a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) de la Alcaldía del Distrito Central, permitirá modernizar la infraestructura hídrica de las dos ciudades. Entre las principales obras previstas se encuentran la instalación de nuevas tuberías de transmisión y distribución desde la represa Los Laureles, así como la construcción y renovación de estaciones de bombeo en la represa La Concepción y la adquisición de modernos medidores. El proyecto contempla además la demolición y reconstrucción de cuatro tanques de distribución a lo largo de la red.

Esta intervención está diseñada para mejorar la continuidad y confiabilidad del suministro de agua potable, reducir las pérdidas en la red de distribución y optimizar la gestión técnica y administrativa del sistema. Las autoridades afirman que el impacto será directo en la vida cotidiana de los habitantes, ya que “un suministro más estable contribuirá a mejorar la salud pública y reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante períodos de escasez de agua, fortaleciendo la resiliencia del sistema hídrico frente al crecimiento urbano y el cambio climático”.

Las soluciones alcanzarán a barrios y colonias tradicionalmente afectadas por la escasez, incluyendo Olimpo, La Sosa, La Travesía, Linderos, La Leona, Los Filtros, Mogote, San Francisco, Centro América, Carrizal, Altos del Trapiche, Hato de Enmedio, Villa Nueva, Kennedy, Miraflores, Monterrey, Loarque, Las Hadas, Los Robles, Lomas del Toncontín, Villanueva, El Picacho, Centro Lomas y 14 de Marzo, entre otras áreas urbanas.

El Gobierno de Honduras, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, manifestó su reconocimiento al Gobierno del Japón por el respaldo sostenido que ha ofrecido en materia de desarrollo e infraestructura, salud y reconstrucción tras desastres naturales. Las autoridades destacaron que la materialización de este proyecto sintetiza “la voluntad de profundizar los lazos de amistad, cooperación y desarrollo sostenible entre ambos países”.

Durante la ceremonia de firma del Canje de Notas, las delegaciones recordaron que el acuerdo coincide con la conmemoración de los 91 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón, subrayando que la cooperación bilateral se ha consolidado en las últimas décadas como un pilar para la modernización y el crecimiento sostenible de la nación centroamericana.