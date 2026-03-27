Magistrado Wagner Vallecillo asume como presidente del poder judicial en Honduras

El pleno de magistrados eligió por unanimidad a Vallecillo para garantizar la continuidad y estabilidad institucional del Poder Judicial. (Foto: Poder Judicial)

El magistrado Wagner Vallecillo Paredes fue confirmado este jueves por unanimidad como presidente interino de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, tras la dimisión de Rebeca Ráquel Obando, en un momento en que la continuidad y la estabilidad institucional de este poder del Estado quedan bajo su responsabilidad.

En la misma sesión, las autoridades subrayaron que la presidencia interina de Vallecillo busca evitar interrupciones en los proyectos estratégicos de la Corte Suprema, mientras se determina el proceso legal y administrativo para el nombramiento definitivo de un nuevo titular.

La confirmación de Vallecillo como máxima autoridad judicial fue el resultado de una moción nominativa presentada por el diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, y respaldada por el pleno del Congreso Nacional. Este procedimiento permitió mantener una transición ordenada tras la salida de Obando y preservar la gobernabilidad de la institución en uno de los momentos más delicados del año para la justicia hondureñ

Esta trayectoria aporta conocimientos en materia constitucional, administrativa y de control interno, considerados esenciales para el desempeño de sus nuevas funciones.

Vallecillo, magistrado con experiencia en la Sala de lo Constitucional y diferentes órganos públicos, lidera la transición judicial. (Foto: Redes Sociales)

Vallecillo Paredes, magistrado de afinidad liberal a cargo de la Sala de lo Constitucional, asume la presidencia interina con un perfil respaldado por amplia experiencia en órganos públicos. Se ha desempeñado como asesor legal en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), asesor del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y director de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) en 2022.

Ante los medios, Vallecillo afirmó que ejercerá el cargo con “transparencia y responsabilidad”, subrayando: “La justicia no se detiene y el Poder Judicial seguirá cumpliendo su función con firmeza”.

Además, hizo hincapié en que su gestión se orientará a fortalecer la justicia independiente, imparcial y transparente, garantizando el acceso de la ciudadanía a procesos judiciales respetuosos del debido proceso y la seguridad jurídica.

“Trabajaremos de forma articulada con jueces, magistrados y personal administrativo para fortalecer la institucionalidad y garantizar el acceso a la justicia”, señaló Vallecillo al ser ratificado.

El magistrado instó a los servidores judiciales a mantener la calma y el compromiso con la independencia que demanda la función jurisdiccional, además de destacar la importancia de que la justicia permanezca al margen de agendas políticas.

El Congreso Nacional respaldó la moción nominativa que permitió una transición ordenada y la preservación de la gobernabilidad en la Corte Suprema.

La nueva administración de Vallecillo enfatiza la transparencia, responsabilidad y fortalecimiento de una justicia independiente e imparcial en Honduras. (Foto: Redes sociales)

En su mensaje, declaró: “El fortalecimiento del Estado de derecho requiere unidad entre instituciones y operadores de justicia”, perfilando su administración como un esfuerzo por consolidar la institucionalidad judicial bajo principios de eficiencia y modernización.

Durante la ceremonia de ratificación, Vallecillo expresó su agradecimiento tanto a los diputados como a sus colegas magistrados por el respaldo recibido, y reiteró el compromiso de su gestión con la estabilidad y la modernización: su hoja de ruta contempla renovar la infraestructura judicial, optimizar recursos humanos y mejorar los mecanismos de acceso a la justicia.

El nuevo presidente interino insistió en la articulación entre jueces, magistrados y personal administrativo para consolidar un sistema judicial eficiente y responder a las expectativas de la sociedad hondureña.

En este marco, la presidencia interina de Vallecillo Paredes representa no solo la continuidad en la conducción del máximo órgano de justicia, sino la oportunidad de recuperar la confianza ciudadana y sentar precedentes de independencia y eficiencia.

La Corte Suprema de Justicia mantiene, bajo su liderazgo, el objetivo de garantizar que la administración de justicia se mantenga libre de interferencias políticas y comprometida con la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.