Fallece mujer de 55 años tras ataque de perros pitbull en Honduras

El Hospital Escuela de Tegucigalpa ha registrado 17 víctimas de ataques de perros en un año, siendo 14 de ellas menores de edad y la mayoría relacionadas con la raza pitbull. (Foto: cortesía)

La ciudad de La Ceiba se encuentra consternada tras la muerte de una mujer que permaneció cuatro días hospitalizada, luego de haber sido víctima de un violento ataque de perros de raza pitbull.

La víctima, de 55 años, falleció el sábado 21 de marzo como consecuencia de lesiones sufridas el martes 17 de marzo en la residencial Atlante, cuando tres perros reaccionaron de forma agresiva en una vivienda familiar, según informaron medios locales.

Entre las lesiones documentadas se incluyen mordeduras en el cuello, daños en el rostro y amputaciones. Testigos han relatado que el ataque fue “extremadamente violento”. Luego de ingresar al domicilio de un familiar, Fuentes Villatoro fue derribada y mordida por los tres perros hasta que vecinos lograron intervenir.

Estas personas, después de apartar a los animales, solicitaron ayuda al Cuerpo de Bomberos de Honduras, que trasladó a la víctima en estado crítico al hospital. El personal médico trató de estabilizarla durante varios días, pero el daño de las heridas resultó irreversible.

El fallecimiento provocó conmoción en la zona, amigos y familiares que recordaron con cariño a Fuentes Villatoro. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han advertido que el problema no se resuelve limitando razas, sino promoviendo una cultura de responsabilidad, entrenamiento y condiciones de vida dignas para las masco

En Honduras, los ataques de perros de gran fuerza física, especialmente pitbull, evidencian vacíos regulatorios y fallas en la aplicación de normas de tenencia responsable. (Foto: Cortesía)

Según médicos, los ataques de perros, especialmente de raza pitbull, se han multiplicado en los últimos años en Honduras, y suelen estar ligados a la falta de supervisión o de ambiente adecuado para los animales.

Al mismo tiempo, el hecho ha despertado una ola de reacciones en torno a la responsabilidad que implica la tenencia de perros considerados de alta peligrosidad.

Usuarios en plataformas digitales han señalado la necesidad de una mayor conciencia por parte de los propietarios, así como la implementación de medidas más estrictas para prevenir este tipo de incidentes.

Expertos resaltan que la socialización, crianza y entorno son factores determinantes para el comportamiento, aunque advierten que razas con mayor capacidad física pueden producir daños más graves.

El caso también ha generado un llamado a la educación ciudadana en materia de convivencia con animales. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han enfatizado que la solución no pasa únicamente por restringir ciertas razas, sino por promover una cultura de responsabilidad, que incluya entrenamiento adecuado, supervisión constante y condiciones de vida dignas para las mascotas.

El fallecimiento de la mujer de 55 años ha causado conmoción en La Ceiba y ha desatado exigencias de políticas públicas más estrictas para evitar nuevos incidentes. (Foto: Cortesía)

Otros casos

Un niño de 11 años identificado como Elvin Chinchilla Herrera sufrió un ataque de un perro pitbull a finales del 2025 en el barrio Las Brisas de La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, al occidente de Honduras.

El menor, que realizaba una entrega de tortillas, fue sorprendido en la vía pública por el animal, que lo mordió en el brazo derecho, ocasionándole una lesión profunda con pérdida de piel. El hecho activó la alarma entre los habitantes y forzó una intervención de las autoridades locales.

Asimismo Stacy Marbella Aguilar Arteaga, de apenas 4 años, falleció tras recibir heridas graves en el cuello y rostro cuando fue atacada por un perro callejero mientras jugaba frente a su domicilio en El Pedernal, municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán.

Su muerte fue confirmada horas más tarde en el Hospital Escuela. En testimonios familiares reportados, se identificó al animal involucrado como un perro sin dueño.

En un incidente separado y el mismo día, el maestro Andrés Daniel Núñez Gómez, de 80 años, fue encontrado sin vida en su habitación del barrio El Imán en La Ceiba, Atlántida, tras haber sido atacado por dos perros que tenía como mascotas.

Agentes policiales recibieron una alerta cerca de las 11:00 del día y hallaron al docente en el suelo, rodeado de sangre, al ingresar al domicilio.

Los tres episodios subrayan la gravedad de ataques caninos recientes en diferentes localidades de Honduras, con consecuencias fatales y graves lesiones a menores y adultos mayores.