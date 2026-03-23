Presidente Nasry Asfura y Kristi Noem reafirman la alianza ante desafíos regionales

La reunión entre Nasry 'Tito' Asfura y Kristi Noem refuerza la cooperación bilateral en seguridad, migración e inversiones entre Honduras y Estados Unidos. (Vía REUTERS)

La reunión entre Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente de Honduras, y Kristi Noem, representante de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, marcó un nuevo capítulo en el diálogo bilateral sobre seguridad, migración e inversiones. El encuentro, de una hora en la Casa Presidencial, se centró en la cooperación para fortalecer la seguridad y la prosperidad en el continente.

Asfura subrayó la actitud receptiva ante propuestas de inversión y seguridad, aunque evitó detallar compromisos concretos. El mandatario remarcó la necesidad de “una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante”, y confirmó que el tema migratorio ocupó un lugar central en la agenda, junto con la búsqueda de un trabajo conjunto para lograr “una América más próspera”.

La reunión permitió reafirmar la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. Ambos países buscan soluciones conjuntas frente a desafíos como el crimen transnacional, la migración y la dinamización de la economía a través de nuevas inversiones, según las declaraciones oficiales tras el encuentro, informó la agencia EFE.

El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez, detalló que la conversación con Noem incluyó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante “equipo, recursos y activos estratégicos”. El objetivo es que la institución esté preparada para enfrentar desafíos actuales y futuros, como el crimen organizado y la seguridad fronteriza.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Honduras se perfila como respuesta clave ante el crimen organizado y la seguridad fronteriza. (Presidencia de Honduras (@hnpresidencia))

Rodríguez anticipó que para 2026 las Fuerzas Armadas tendrán que afrontar retos adicionales relacionados con la seguridad interna y la cooperación con la Secretaría de Seguridad, encabezada por Gerson Velásquez, quien también participó en la reunión. Velásquez afirmó que se expusieron necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La reunión forma parte de una serie de acciones destinadas a “operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas”, con atención especial a temas como el narcotráfico, la trata de personas y las extorsiones que afectan a la población hondureña. El funcionario destacó el interés de la delegada estadounidense en conocer los mecanismos locales de combate al crimen organizado transnacional.

La presencia de Noem en Honduras ocurre poco después de haber sido designada por el presidente Donald Trump como enviada especial para el Escudo de las Américas, una coalición lanzada el 7 de marzo en Florida. La iniciativa busca unir a gobiernos latinoamericanos de derecha en el combate coordinado a los carteles del narcotráfico, sin la participación de México, país que mantiene tensiones con Washington por la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en su territorio.

El excanciller y embajador hondureño en Washington, Roberto Flores, interpretó la visita de Noem como “un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos” y anticipó que la funcionaria asumirá un papel importante en la continuidad del Escudo de las Américas, luego de concluir su labor en el Departamento de Seguridad Nacional.

Honduras y Estados Unidos buscan soluciones conjuntas y más inversiones para dinamizar la economía y controlar flujos migratorios irregulares. (Presidencia de Honduras (@hnpresidencia))

Flores también señaló que Noem llegó a Honduras tras visitar República Dominicana y que su agenda regional la llevará a Costa Rica, en una ruta que refuerza la dimensión continental de la cooperación en materia de seguridad.

Durante la víspera, Asfura recordó que el 7 de marzo participó en la cumbre del Escudo de las Américas en Florida, junto a otros presidentes latinoamericanos, con el objetivo de reforzar la cooperación regional ante el crimen organizado. El mandatario reiteró la posición de Honduras de trabajar con Estados Unidos y otros países aliados “de frente para solucionar, enfrentar los problemas de nuestra nación”.

Aunque Noem no ofreció declaraciones a la prensa tras el encuentro, la agenda divulgada por los funcionarios hondureños dejó claro que la colaboración bilateral apunta a fortalecer tanto la seguridad como el atractivo del país para nuevas inversiones, en el marco de una estrategia más amplia de desarrollo y control migratorio.