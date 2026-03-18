Globos blancos al cielo: Kenneth despide a su madre y hermano quienes soñaban con ver el mar en Honduras

Kenneth sostiene un retrato de su madre mientras la despide en el cementerio de Marcala, acompañado por familiares y amigos que se unieron para darle el último adiós (Foto cortesía @TiempoHonduras).

El viento en la sierra de La Paz, Honduras, se sintió distinto este miércoles. No fue la brisa habitual que acompaña la cosecha de café en las montañas, sino un aire pesado, marcado por el duelo. La comunidad de Marcala se unió en las calles y en el Cementerio General para despedir a Hilda Esther Gutiérrez Vázquez y a su hijo menor, Leandro Pineda Gutiérrez.

Mientras los féretros descendían a tierra, el silencio se rompía solo por sollozos y oraciones, y una promesa: acompañar a Kenneth Alejandro, el adolescente que ha quedado sin madre ni hermano.

El sepelio mostró la dimensión de la pérdida. Kenneth, frágil pero firme, caminó hasta los féretros de su madre y de su hermano menor. Permaneció varios minutos junto a ellos, rodeado de amigos, familiares y vecinos que intentaron contener el dolor colectivo.

La imagen del adolescente acariciando la madera de los ataúdes se grabó en la memoria de quienes asistieron. Una vecina murmuró que Hilda era el pilar de su familia y que, para el menor, el adiós no solo significaba perder a su madre, sino también a su referente, su lugar seguro y el motor de sus sueños.

Con caravana fúnebre y banda musical, familiares y amigos dieron el último adiós a Hilda Esther Gutiérrez y su pequeño hijo Leandro, víctimas de un trágico accidente en Potrerillos, Cortés.

La caravana fúnebre partió desde la comunidad de Arenales, en el municipio de Chinacla. Hombres, mujeres y niños caminaron portando globos blancos. Estos globos representaron la inocencia de Leandro y la entrega de Hilda, quien dedicó su vida a la agricultura. Ella era reconocida en su entorno como productora de tomate, chile dulce y maíz.

Participó activamente en el programa ASA (Agua y Suelo para la Agricultura Sostenible en Honduras), donde se distinguió por su disposición a aprender y enseñar prácticas agrícolas responsables. Hilda era referencia en la zona por su trabajo y por su capacidad de involucrar a otras mujeres en proyectos de autosuficiencia. Leandro, su hijo menor, la acompañaba en las faenas, convirtiéndose en parte esencial de sus días y fuente constante de alegría en el campo.

La solidaridad crece para Kennet tras la tragedia familiar

La historia de Kenneth se ha difundido más allá de las fronteras de La Paz. Al conocerse que Hilda era el único sostén económico de la familia, surgieron muestras de solidaridad tanto a nivel local como internacional. Diversas organizaciones y particulares han ofrecido apoyo económico para garantizar que el adolescente continúe sus estudios y no abandone sus aspiraciones académicas.

La familia informó que buscarán apoyo psicológico profesional inmediato para Kenneth. El objetivo es que reciba contención y acompañamiento especializado, luego de presenciar la muerte de sus seres más cercanos y afrontar un duelo tan profundo siendo tan joven.

La comunidad de Chinacla se une en un emotivo adiós a Esther Gutiérrez y su hijo Leandro Pineda, víctimas de un trágico accidente.

La comunidad de Marcala y la familia de Kenneth insisten en la necesidad de justicia ante la imprudencia que provocó el accidente. Mientras tanto, el adolescente recibe el respaldo de vecinos, amigos y desconocidos que se han comprometido a no dejarlo solo.

Un sueño familiar truncado por la imprudencia vial

La tragedia ocurrió el pasado domingo, 15 de marzo de 2026. Lo que debía ser una jornada de celebración se transformó en duelo. Hilda, de 34 años, había decidido apartarse por un día de sus faenas en el campo. El motivo era el cumpleaños número 13 de Kenneth, su hijo mayor, quien soñaba con conocer el mar. La familia eligió las playas de Omoa como destino. Era la primera vez que pretendían ver el océano juntos, pero no llegaron.

En la carretera de Potrerillos, departamento de Cortés, un choque causado por exceso de velocidad y la presunta imprudencia del conductor interrumpió el trayecto. El accidente acabó con la vida de Hilda y el pequeño Leandro, de 6 años. Kenneth sobrevivió, pero la fecha que debía ser de alegría se volvió una herida difícil de cerrar.

En medio de lágrimas, un niño hondureño relata el momento más doloroso de su vida: la pérdida de su madre y su hermanito en un trágico accidente de tránsito, ocurrido precisamente el día en que cumplía 13 años.

El cumpleaños del menor esperaba celebrar frente al mar quedó marcado por la ausencia. Hoy, el mar que soñaba conocer se refleja en las lágrimas y en la solidaridad de un pueblo que promete cuidar de él y mantener vivo el legado de esfuerzo y dedicación que dejó su madre.