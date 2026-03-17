Gobierno de Honduras designa nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

Rosa de Lourdes Paz asume la Embajada de Honduras en Chile con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral y atender a la comunidad hondureña. (Foto: Cancillería de Honduras)

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras formalizó la incorporación de dos nuevos embajadores para las sedes diplomáticas en Chile y Nicaragua. La canciller hondureña, Mireya Agüero, fue la encargada de recibir el juramento de los designados, quienes asumirán funciones en las próximas semanas.

El Gobierno de Honduras eligió a Rosa de Lourdes Paz como nueva embajadora en Chile. La funcionaria tendrá como eje principal de su labor la consolidación de la agenda bilateral y la atención a la comunidad hondureña residente en territorio chileno. Según información de EFE, el Ejecutivo remarcó que la representante trabajará en la promoción de proyectos conjuntos orientados al desarrollo y al fortalecimiento de los vínculos amistosos entre ambos países.

Por su parte, Francisco Zepeda fue nombrado embajador en Nicaragua. El funcionario cuenta con una amplia trayectoria en la diplomacia y en la administración pública hondureña. Fue coronel de aviación y desempeñó cargos como secretario de Defensa, además de representar a Honduras en Israel, Taiwán y El Salvador.

Francisco Zepeda, quien fue coronel de aviación y secretario de Defensa, liderará la representación diplomática de Honduras en Nicaragua para promover el diálogo bilateral. (Foto: Cancillería de Honduras)

Las autoridades hondureñas señalaron que Zepeda tendrá como misión principal la promoción del diálogo y la cooperación con Nicaragua. Su gestión buscará impulsar iniciativas de interés común que refuercen la colaboración bilateral.

La decisión de renovar los representantes en ambos países responde a la intención del Gobierno presidido por Nasry Asfura de fortalecer sus relaciones internacionales y de atender de forma más directa las necesidades de las comunidades hondureñas en el exterior.

Los nuevos embajadores asumieron sus cargos luego de la ceremonia oficial organizada en Tegucigalpa y difundida por redes sociales, donde se detallaron los objetivos de ambas gestiones.

Con estos cambios, Honduras busca actualizar su política exterior y potenciar la cooperación con socios estratégicos en la región. El nombramiento de Paz y Zepeda marca una nueva etapa en la representación diplomática de Honduras en el Cono Sur y Centroamérica, con un enfoque puesto en el desarrollo conjunto y la construcción de lazos sólidos entre los Estados involucrados.

Nueva representante hondureña en Guatemala

A finales de febrero, el Despacho de la Cancillería hondureña fue sede de la juramentación de Rosa Elena Lobo Juárez como embajadora ante Guatemala. La ceremonia estuvo encabezada por Mireya Agüero y se inscribe en la estrategia del presidente Nasry Asfura Zablah de reforzar la presencia de Honduras en la región.

La canciller Mireya Agüero oficializó la designación de Rosa Elena Lobo Juárez como embajadora ante Guatemala, reafirmando la integración regional con ese país. (Foto: Cancillería de Honduras)

La historia compartida entre Honduras y Guatemala ha dado lugar a una cooperación constante en temas culturales, comerciales y diplomáticos. La nueva embajadora asume el compromiso de profundizar la agenda común y de promover una integración regional más estrecha.

Este nombramiento reafirma el interés del Gobierno hondureño en fortalecer los lazos de amistad, integración y desarrollo conjunto con Guatemala, abriendo nuevas oportunidades para ambos países en el marco de una política exterior activa.

Cambios impulsados tras la toma de posesión de Nasry Asfura

Las designaciones diplomáticas recientes forman parte de los primeros pasos del nuevo gobierno, que asumió el 27 de febrero. Desde su llegada a la presidencia, Nasry Asfura ha promovido una renovación en la política exterior y la administración pública, impulsando decretos orientados a la eficiencia estatal y la integración regional.

Estos nombramientos diplomáticos reflejan la intención del nuevo gobierno de fortalecer los lazos internacionales y responder a los desafíos actuales de Honduras con una política exterior activa y estratégica.

Honduras refuerza su agenda internacional con Estados Unidos

En las últimas semanas, Honduras ha intensificado sus acercamientos con Estados Unidos para abordar temas prioritarios en la relación bilateral. El presidente Nasry Asfura fue uno de los más de diez líderes de América Latina y el Caribe que participaron en la Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la Cumbre Escudo de las Américas, Honduras participó activamente en la firma de acuerdos orientados a fortalecer la cooperación regional y establecer nuevos canales de diálogo con Estados Unidos. (EFE/ @DanielNoboaOk)

Durante el encuentro, se discutieron asuntos como la protección de los migrantes hondureños, las condiciones comerciales y la cooperación en seguridad.

La jornada culminó con la firma de una declaración conjunta, que estableció líneas de acción para los próximos meses y habilitó canales directos de diálogo entre los países asistentes.

El mandatario de Estados Unidos anunció nuevos acuerdos orientados a la cooperación tecnológica y la defensa, e invitó a otros Estados a sumarse a futuras ediciones de la cumbre. Estos avances reflejan el interés compartido en fortalecer la presencia regional y avanzar hacia soluciones conjuntas en áreas estratégicas.