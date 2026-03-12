Honduras

Reportan hallazgo de medicamento vencido valorado en más de 40 millones de lempiras en Honduras

La aparición de productos caducados en el almacén central incrementó la inquietud sobre los procedimientos administrativos y logísticos para el manejo de insumos en el sistema sanitario hondureño.

El monto de medicamentos caducados
El monto de medicamentos caducados podría aumentar, ya que continúan identificándose más lotes vencidos en hospitales y almacenes regionales de Honduras. - (Andina)

El hallazgo de medicamentos vencidos por un valor superior a 40 millones de lempiras en el almacén central de la Secretaría de Salud de Honduras ha generado preocupación sobre la gestión de insumos médicos en el país. La situación fue confirmada por el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, quien atribuyó la acumulación de productos caducados a deficiencias en la planificación y en la logística de distribución durante administraciones anteriores.

Durante una revisión exhaustiva realizada en las bodegas, las autoridades detectaron un volumen considerable de fármacos caducados, sin capacidad operativa para su distribución. “Esto responde a una planificación inadecuada en los procesos de compra, adquisición y disposición de medicamentos. Si se sobreabastece un producto que no tiene ningún movimiento, llega un momento en el que se le vencen”, detalló el funcionario en declaraciones brindadas al Noticiero Hoy Mismo, de Honduras, y recogidas por Infobae.

Entre los obstáculos detectados por la Secretaría de Salud se identificaron deficiencias logísticas en la flota de vehículos utilizada para la distribución. De acuerdo con el reporte oficial, ocho camiones del almacén central permanecían fuera de servicio, mientras que parte del personal de conducción se encontraba jubilado, pensionado o incapacitado, lo que agravó las dificultades para hacer llegar los medicamentos a hospitales y centros de salud.

La administración actual de la Secretaría de Salud ha iniciado trabajos para rehabilitar los vehículos y contratar nuevo personal, con el objetivo de restablecer el flujo de distribución. “La institución busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos y reducir el riesgo de nuevas pérdidas por expiración”, dijo el viceministro.

Las autoridades afirman que, hasta el momento, el medicamento está valorado en 40 millones de lempiras; sin embargo, advierten que este monto podría varias, pues todos los días están descubriendo fármacos caducados en los diferentes hospitales y almacenes regionales./ Video de Noticiero Hoy Mismo

Por primera vez, el almacén central ha convocado a proveedores no para recibir productos, sino para devolver medicamentos vencidos y exigir su reposición, conforme a los compromisos establecidos en los contratos de compra. “Estamos citando a los proveedores para que respondan por la reposición de los productos vencidos”, afirmó Midence.

El monto preliminar de medicamentos caducados podría aumentar, ya que continúan identificándose lotes vencidos en hospitales y almacenes regionales. Entre los productos afectados figuran fármacos de alto volumen del cuadro básico, medicamentos de alto costo y tratamientos especializados, incluyendo antirretrovirales.

“Recordemos que es un monto acumulado. Hasta ahora, en las cartas de compromiso que se han entregado a los proveedores para solicitar su reposición, asciende más o menos a los 40 millones de lempiras”, afirmó el funcionario.

Según el viceministro, los procesos de adquisición de medicamentos se realizaron mediante licitaciones públicas nacionales, aunque en varios casos las entregas se ejecutaron fuera de los plazos previstos. “Muchos de los medicamentos adquiridos el año pasado llegaron recientemente a bodegas que ya estaban saturadas”, precisó.

La Secretaría de Salud trabaja
La Secretaría de Salud trabaja en la rehabilitación de su flota y en la contratación de nuevos conductores para restablecer la distribución de fármacos en el país./(Foto de HCH TV)

Algunos proveedores han comenzado a restituir los medicamentos vencidos, mientras que en otros casos la Secretaría de Salud ha iniciado reclamos administrativos para exigir el reemplazo de los productos. Las autoridades señalaron que exigirán el cumplimiento de los contratos y la recuperación de los insumos afectados.

Midence subrayó que, de detectarse irregularidades que ameriten la intervención de entes contralores, la Secretaría de Salud presentará las denuncias correspondientes. El funcionario enfatizó que la responsabilidad de la planificación y coordinación recae en la administración anterior.

La magnitud de los medicamentos vencidos y la necesidad de una respuesta inmediata han colocado a la Secretaría de Salud de Honduras en el centro de la discusión pública sobre la eficiencia en la gestión de recursos médicos y la transparencia en la administración pública. Nuevos hallazgos podrían modificar la cifra total de pérdidas en los próximos días, mientras continúan las investigaciones internas.

