Michelle Muschett directora regional del PNUD se reúne con Nasry Asfura para abordar prioridades de desarrollo

La agenda en Honduras contempla fortalecimiento institucional, reformas legislativas y modernización mediante digitalización de servicios públicos. (Fotos: Cortesía Michelle Muschett)

La alta funcionaria Michelle Muschett inició el lunes en Honduras una misión oficial que busca reforzar la cooperación internacional y coordinar acciones para el desarrollo sostenible en un país que enfrenta retos persistentes como la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad climática.

Muschett, quien ocupa los cargos de subsecretaria general de las Naciones Unidas, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD desde noviembre de 2022, destacó el lunes tras reunirse con el presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero que el organismo acompañará a Honduras en la consolidación de políticas orientadas a reducir la pobreza, fortalecer las instituciones y fomentar un crecimiento inclusivo.

“Intercambiamos sobre las prioridades nacionales de desarrollo y el apoyo técnico que desde PNUD estaremos brindando. ¡Gracias por la confianza!”, indicó Muschett, quien pondrá el énfasis de su agenda en la lucha contra la exclusión y la vulnerabilidad.

Muschett tratará con el gobierno hondureño una agenda de reformas, digitalización y fortalecimiento institucional.

Durante su estancia, Muschett sostendrá reuniones con varias autoridades clave de Honduras para afianzar el acompañamiento técnico e institucional del PNUD. Entre los encuentros previstos figura uno con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en el que se analizará la actualización del marco legislativo necesario para reformas estructurales pro-desarrollo.

El acompañamiento técnico del PNUD prioriza la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público para garantizar inversiones y programas sociales. (Foto: cortesía Michelle Muschett)

La funcionaria también se reunirá con Emilio Hércules, ministro de Finanzas, para abordar la sostenibilidad fiscal, la eficiencia del gasto público y la movilización de recursos para proyectos estratégicos. Fortalecer las finanzas públicas es, según el PNUD, básico para garantizar programas sociales e inversiones en infraestructura.

Otro eje esencial será la reunión con Fátima Juárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la que se priorizarán estrategias para el combate de la pobreza y el acceso a servicios básicos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas.

En un país con profundas brechas económicas y sociales, donde la creación de empleo y la resiliencia ante el cambio climático son desafíos urgentes, el PNUD ha mantenido históricamente una presencia activa respaldando la gobernanza democrática y la gestión ambiental en Honduras. La agenda de Muschett refuerza ese vínculo y busca alinearlo con las prioridades del actual gobierno.

Honduras mantiene alta vulnerabilidad climática y profundas brechas sociales, lo que orienta la cooperación internacional hacia proyectos de resiliencia y mitigación. (Foto: Cortesía Michelle )

El diseño de políticas públicas basadas en prueba, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la movilización de recursos son áreas en las que el PNUD aporta asistencia técnica directa. El organismo propicia también el intercambio de experiencias con otros países latinoamericanos.

La digitalización de servicios públicos, la mejora de la transparencia y la creación de alianzas público-privadas figuran entre las metas de modernización institucional consideradas prioritarias para elevar la eficacia estatal y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Antes de su designación en el PNUD, Muschett acumuló experiencia como asesora principal de políticas públicas y directora ejecutiva de Educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford. Desde ese ámbito, acompañó a gobiernos y formuladores de políticas en África, Asia y América Latina, promoviendo el uso de indicadores multidimensionales para medir la pobreza más allá del ingreso, integrando variables como educación, salud, vivienda y acceso a servicios.

La visita oficial también reafirma el compromiso del sistema de las Naciones Unidas con Honduras, enviando un mensaje de confianza a la cooperación internacional y abriendo la posibilidad de proyectos ampliados en áreas estratégicas.