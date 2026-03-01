Honduras

Secretaría de Salud de Honduras confirma la muerte de cuatro recién nacidos por tosferina en 2026

Las cifras recientes señalan incrementos en los contagios y fallecimientos de niños pequeños, situación que ha llevado a organismos nacionales a insistir en la cobertura oportuna de esquemas de inmunización, especialmente para madres embarazadas y menores

Tres de los bebés fallecidos
Tres de los bebés fallecidos por tosferina no recibieron protección materna, ya que sus madres no fueron vacunadas con TDAP durante el embarazo. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La Secretaría de Salud reporta el fallecimiento de cuatro recién nacidos por tosferina y 55 casos confirmados de la enfermedad en lo que va de 2026, según información publicada por Diario La Tribuna. La institución detalló que tres de los bebés fallecidos tenían menos de un mes de vida y uno más tenía tres meses, según lo informado por Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia.

En tres de los fallecimientos, las madres no recibieron la vacuna TDAP durante el embarazo, medida que, según Mejía, resulta fundamental para que la madre transmita anticuerpos protectores al recién nacido. El cuarto caso corresponde a un bebé que sí había sido vacunado, por lo que las autoridades investigan posibles factores adicionales que influyeron en el desenlace.

El funcionario explicó que la inmunización materna con TDAP entre las semanas 26 y 37 de gestación permite generar defensas que se transfieren al hijo y reducen su vulnerabilidad durante los primeros meses de vida. “La vacuna TDAP aplicada a mujeres embarazadas entre las semanas 26 y 37 de gestación permite generar anticuerpos que la madre transmite al recién nacido, reduciendo su vulnerabilidad ante la enfermedad”, sostuvo Mejía.

La pauta oficial indica que los menores deben recibir la primera dosis de la vacuna a los dos meses de edad, la segunda a los cuatro meses y un refuerzo a los seis meses. Así, se busca fortalecer la protección en la etapa más crítica.

La vacuna TDAP aplicada entre
La vacuna TDAP aplicada entre las semanas 26 y 37 de gestación es clave para transmitir defensas al recién nacido y evitar complicaciones graves. (crédito Organización Panamericana de la Salud)

La Secretaría de Salud insiste en que la vacuna es segura y gratuita. Por este motivo, las autoridades exhortan a los padres de familia a completar el esquema de inmunización en los menores de cinco años y a las mujeres embarazadas a cumplir con el calendario recomendado para evitar más muertes por tosferina.

Vacuna hexavalente: nueva estrategia para la infancia hondureña

La Secretaría de Salud de Honduras enfatizó que la vacuna hexavalente, conocida como “6 en 1”, ya está disponible en todos los centros de salud públicos del país. Este biológico protege a la niñez hondureña frente a seis enfermedades graves: difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, meningitis por Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.

La institución destacó que la vacuna hexavalente permite reducir el número de pinchazos requeridos, brindando mayor comodidad a los bebés y facilitando el cumplimiento del esquema vacunal. El programa contempla tres dosis: a los dos, cuatro y seis meses de edad.

Esta incorporación fortalece la estrategia nacional de inmunizaciones al prevenir brotes y elevar las coberturas. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han avalado el uso de vacunas combinadas para optimizar la protección infantil y simplificar los calendarios de inoculación.

La Secretaría de Salud insiste
La Secretaría de Salud insiste en que la vacuna es segura y gratuita. (Imagen: Secretaría de Salud de Honduras)

La Secretaría remarcó que vacunar a los hijos representa “un acto de amor”, subrayando la relevancia de la inmunización temprana para asegurar la salud y el bienestar de la infancia en Honduras.

Características y riesgos de la tosferina según la OMS

La Organización Mundial de la Salud describe la tosferina, o tos convulsa, como una infección respiratoria altamente contagiosa provocada por la bacteria Bordetella pertussis.

La transmisión se produce con facilidad de persona a persona a través de las gotitas expulsadas al toser o estornudar. El mayor peligro se presenta en los bebés, para quienes la enfermedad constituye una causa relevante de complicaciones graves y mortalidad.

Los primeros síntomas suelen manifestarse entre siete y 10 días después del contagio, con fiebre leve, goteo nasal y tos que, en los casos típicos, evoluciona hacia ataques de tos seca seguidos de la característica “tosferina”. Entre las complicaciones más comunes figura la neumonía, aunque en ocasiones pueden producirse convulsiones y afectaciones cerebrales.

Las personas afectadas son más contagiosas durante aproximadamente tres semanas tras el inicio de la tos. En los niños, los episodios de tos pueden persistir entre cuatro y ocho semanas. El tratamiento se basa en el uso de antibióticos para combatir la bacteria y limitar la propagación.

