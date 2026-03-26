La expansión del crimen organizado y las drogas sintéticas preocupa a líderes legislativos de Centroamérica y el Caribe

La XLV reunión del Foprel, celebrada en República Dominicana, acordó impulsar respuestas conjuntas frente a las drogas sintéticas. (Foto: Cámara de Diputados de la República Dominicana)

El fortalecimiento del crimen organizado y la propagación de las drogas sintéticas han sido señalados por los líderes parlamentarios de Centroamérica y el Caribe como amenazas directas para la seguridad y el futuro de la juventud regional.

Durante la XLV reunión ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel), celebrada en República Dominicana, los representantes acordaron impulsar respuestas conjuntas, según informó Diario Libre.

La jornada estuvo marcada por la designación de Carlos Méndez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, como nuevo titular del Foprel. Junto a él, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, fue nombrado vicepresidente del organismo. Ambos dirigentes tendrán el reto de encabezar la agenda legislativa común frente a los desafíos emergentes que afectan a los países miembros.

Méndez subrayó que el crimen organizado y el auge de las drogas sintéticas generan un impacto profundo en la estabilidad nacional, al “debilitar las instituciones y poner en riesgo a la juventud”. A su juicio, el alcance transnacional de estas amenazas exige abandonar las respuestas aisladas y avanzar hacia “marcos legales más eficaces y una mayor coordinación entre los poderes legislativos de la región”.

El avance de las drogas sintéticas en los mercados ilegales amenaza la estabilidad y exige estrategias de prevención innovadoras.(Foto: Shutterstock)

Por su parte, Alfredo Pacheco advirtió que la transformación tecnológica y la rápida proliferación de sustancias sintéticas obligan a los congresos a reforzar sus marcos normativos y mejorar la cooperación. “La comparación de políticas públicas y el intercambio de experiencias pueden traducirse en resultados concretos ante problemas que compartimos”, sostuvo el vicepresidente electo del Foprel.

En la misma línea, Ricardo de los Santos, presidente del Senado dominicano, alertó sobre el avance de las drogas sintéticas en los mercados ilegales y su facilidad para llegar a la juventud. “Estas sustancias están cambiando el panorama del narcotráfico en la región”, afirmó, y urgió a los Estados a actualizar sus estrategias de prevención y persecución. De los Santos también insistió en que el crimen organizado y la corrupción prosperan en contextos institucionales frágiles, lo que refuerza la necesidad de una acción legislativa articulada y de la cooperación internacional.

Durante la asamblea, los legisladores identificaron como prioridad la convergencia de marcos legales para contener riesgos emergentes, no solo vinculados al narcotráfico. Entre ellos se incluyeron la seguridad alimentaria, la salud pública y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el empleo, la economía y la gestión pública. Los parlamentarios advirtieron que la inteligencia artificial ya impacta la toma de decisiones y la organización del trabajo, lo que requiere nuevas respuestas regulatorias y éticas.

Los presidentes legislativos de Centroamérica y el Caribe advierten sobre el impacto del crimen organizado en la seguridad regional y la juventud. (Foto: Cámara de Diputados de la República Dominicana)

La reunión del Foprel dejó en claro que la seguridad regional y la protección de la juventud dependen de la capacidad de los países de Centroamérica, el Caribe y México para actuar de manera coordinada ante amenazas que superan las fronteras nacionales. El compromiso expresado por los nuevos líderes del foro apunta a fortalecer la cooperación legislativa para enfrentar tanto el avance de las drogas sintéticas como el resto de los desafíos regionales.