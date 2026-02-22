Honduras

Magistrados de la Corte Suprema debaten solicitar una auditoría sobre nombramientos judiciales en Honduras

La discusión surge ante denuncias de designaciones de personal sin cumplir los requisitos establecidos, situación que ha generado inquietud en sectores judiciales y jurídicos por el impacto en la transparencia institucional

Guardar
Los magistrados de la Corte
Los magistrados de la Corte Suprema consideran solicitar una auditoría a la presidenta del Poder Judicial por presuntos nombramientos irregulares en el sistema judicial. (Foto: Hondudiario)

Los magistrados de la Corte Suprema evalúan la posibilidad de pedir una auditoría a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, debido a denuncias sobre múltiples movimientos administrativos recientes. Según advertencias del gremio de jueces, estas acciones habrían superado los 70 u 80 casos en los últimos días.

Durante las últimas semanas, representantes judiciales han advertido sobre un patrón de traslados y designaciones que, de acuerdo con denuncias públicas, no cumplirían con los requisitos legales para ocupar cargos en distintas instancias. Según informó Diario La Tribuna, Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces, calificó la posible auditoría como “una buena medida”, y sostuvo que debe terminar la práctica de “poner gente en el Poder Judicial por asuntos políticos o compadrazgos, violando la carrera judicial y nombrando jueces y magistrados que no tienen los requisitos mínimos para ostentar esos cargos”.

La Asociación de Jueces, encabezada por Ana Cardona, ha señalado que los recientes movimientos administrativos se concretaron de forma acelerada después de que el Congreso Nacional aprobara limitaciones a ciertas facultades administrativas del Poder Judicial. Según la asociación, esa premura ha generado dudas sobre la legalidad y la oportunidad de los nombramientos, en especial aquellos en las Cortes de Apelaciones del área civil, donde se denuncian designaciones de personas sin carrera judicial ni cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Cardona sostuvo que “ha habido una piñata de nombramientos ilegales” y solicitó que se reviertan los actos administrativos que no se ajusten a la ley.

Denuncias de la Asociación de
Denuncias de la Asociación de Jueces alertan sobre más de 70 casos recientes de designaciones y traslados sin cumplir requisitos legales. (Foto: El Heraldo)

El caso reanima el debate sobre la independencia judicial y el respeto a la carrera judicial como medio para garantizar idoneidad y transparencia en el acceso a cargos clave del sistema. Abogados litigantes han manifestado, de forma reiterada, su preocupación por resoluciones emitidas por jueces que, según sostienen, desconocen principios básicos del derecho. En ese sentido, se señaló que “es una queja constante de quienes acuden a los tribunales”, ya que la falta de preparación técnica y la politización afectan la credibilidad institucional.

Diversos sectores insisten en la necesidad de instalar un Consejo de la Judicatura que ejerza mayores controles administrativos, aunque recuerdan que el último órgano de este tipo también fue fuertemente cuestionado en su momento.

El pleno de magistrados y la posible auditoría

La eventual petición de auditoría por parte del pleno de magistrados implicaría revisar y evaluar los actos administrativos recientes y determinar si corresponde anular o revisar los nombramientos señalados. Esta iniciativa añade tensión a la relación interna dentro del Poder Judicial, en un contexto donde la demanda por mayor transparencia, meritocracia y cumplimiento de la ley gana fuerza entre los propios operadores judiciales y la sociedad civil.

El desenlace de este episodio podría sentar un precedente en la gestión de nombramientos judiciales y el control sobre la administración de justicia, en momentos en que la confianza pública en el sistema se encuentra bajo escrutinio.

Honduras: Congreso limitó atribuciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia

El Parlamento de Honduras aprobó una reforma que retira a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, la facultad administrativa para nombrar y destituir personal, atribución que ahora corresponderá al pleno de los quince magistrados. La medida fue respaldada por más de 90 de los 128 diputados y presentada por el diputado Francis Cabrera del Partido Liberal, quien argumentó que los decretos anteriores otorgaban “poderes extraordinarios” a la titular del Poder Judicial.

El Congreso Nacional de Honduras
El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas que limitan las atribuciones administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. (Foto: cortesía)

La selección y ascenso de jueces, magistrados y personal administrativo será ejercida de forma conjunta por el pleno de la Corte mientras no se elija a los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura. Para que una decisión sea válida, será necesario el voto favorable de al menos ocho magistrados. Además, el Supremo deberá establecer un mecanismo para que tres magistrados propietarios conozcan los procedimientos de despido.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, precisó que la facultad de la presidencia del Supremo era “transitoria” desde 2011, tras la inconstitucionalidad del anterior Consejo de la Judicatura. Aclaró que la reforma es ordinaria y no constitucional, y que busca regular una situación provisional.

Temas Relacionados

Corte SupremaPoder JudicialAsociación de JuecesConsejo de la JudicaturaNombramientos IrregularesIndependencia Judicial

Últimas Noticias

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

El estudio identifica espacios comunitarios que surgieron para garantizar alfabetización y preservar identidad cultural.

Segregación escolar en Panamá: el

Más que útiles, sueños: El dibujo de un estudiante salvadoreño para Nayib Bukele

La llegada de materiales y dispositivos electrónicos ha beneficiado a una amplia población estudiantil, cumpliendo la instrucción de entrega y dando cobertura a comunidades rurales y urbanas

Más que útiles, sueños: El

El fallecimiento de Willie Colón conmueve a la comunidad musical en Panamá

La muerte del reconocido músico en Nueva York revive el profundo lazo entre Willie Colón y Panamá, cuya influencia dejó huellas indiscutibles en la evolución y proyección internacional de la salsa latinoamericana

El fallecimiento de Willie Colón

Abinader apuesta por la frontera dominicana: inaugura obras estratégicas e insta al empresariado a invertir

La jornada incluyó obras hídricas, viales e industriales para impulsar el desarrollo fronterizo, mientras se presentó un récord de avance en la presa Boca de los Ríos y se promovieron nuevos incentivos empresariales en la región

Abinader apuesta por la frontera

​Cementerio Los Ilustres: La “Ciudad de Piedra” donde la historia salvadoreña cobra vida

Un espacio funerario fundado en el siglo XIX reveló, a través de monumentos y figuras notables, un capítulo clave de la memoria colectiva salvadoreña, favoreciendo el surgimiento de nuevas actividades turísticas y culturales

​Cementerio Los Ilustres: La “Ciudad

TECNO

Criptomonedas en tiempo real: cotizaciones

Criptomonedas en tiempo real: cotizaciones hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Top 10 de funciones de Excel que todo profesional debe saber, según Harvard

Steam regala Paragnosia, un juego de terror y anomalías: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca

Todo lo que debes saber del Nokia 1100: resistencia, batería y con qué juegos era compatible

Qué es un ‘therian’, dónde se reúnen y qué animales caracterizan: lo más buscado en Google

ENTRETENIMIENTO

La esposa de James Van

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

El insólito “souvenir” que Matthew McConaughey dejó a Timothée Chalamet durante el rodaje de “Interestelar”

MUNDO

La Unión Europea pidió a

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

Tensión en Irán: estudiantes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen