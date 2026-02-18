Honduras

EEUU y Honduras refuerzan alianza para expandir oportunidades de inversión bilateral

El encuentro, celebrado en Tegucigalpa, anticipa la cumbre presidencial convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump para el 7 de marzo en Miami, que buscará fortalecer un bloque de países aliados frente a la creciente presencia de Xi Jinping en sectores estratégicos de la región.

La diplomática Colleen A. Hoey
La diplomática Colleen A. Hoey y el ministro Epaminondas Marinakys acuerdan fortalecer la generación de empleo en Honduras.

Una reciente reunión de alto nivel entre la diplomática estadounidense Colleen A. Hoey y el ministro hondureño Epaminondas Marinakys sentó las bases para nuevas estrategias de inversión extranjera y generación de empleo en Honduras, enmarcadas en un contexto regional donde el avance de China en América Latina preocupa a Washington.

El diálogo entre Hoey y Marinakys ocurrió mientras Honduras intenta aprovechar su posición geográfica y su histórica relación con Estados Unidos para atraer capital y modernizar su economía. El Gobierno hondureño destaca su interés en crear un entorno favorable para la inversión extranjera, especialmente en la generación de empleo y el desarrollo regional, frente a desafíos como la alta informalidad laboral y la migración. Además, la agenda diplomática de la funcionaria estadounidense incluyó en semanas recientes reuniones con otras autoridades del gobierno del presidente Nasry Asfura, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

El ministro asesor en materia de inversión Epaminondas Marinakys, con una relación cercana al Consejo Nacional de Inversiones, abordó junto con la diplomática estadounidense métodos para mejorar el clima de negocios y potenciar sectores estratégicos. El fortalecimiento de la seguridad jurídica fue identificado como clave por ambas partes para atraer inversión extranjera y consolidar la llegada de capital que promueva el crecimiento económico del país. A través de asistencia técnica, programas de financiamiento y respaldo a la inversión privada, Estados Unidos respalda iniciativas que buscan dinamizar la economía hondureña y fortalecer sus instituciones.

Elrespaldo de Estados Unidos a
El respaldo de Estados Unidos a Honduras incluye asistencia técnica y programas de financiamiento para dinamizar la economía nacional.

“Dialogamos sobre mecanismos para robustecer los vínculos comerciales y atraer capital que impulse el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en Honduras”, precisó la misión diplomática a través de redes sociales. Esta cita se enmarca en una agenda que subraya la importancia de mantener una cooperación constante y adaptada a los retos actuales de la nación centroamericana.

El escenario en América Latina se ha modificado por la expansión de China en infraestructura, energía y telecomunicaciones, lo que genera inquietud en Washington y ha llevado a la administración estadounidense a convocar una cumbre presidencial. Entre los invitados al encuentro de Miami destacan los jefes de Estado Javier Milei, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Nasry Asfura, quienes comparten afinidad política con Estados Unidos y han mostrado disposición a reforzar la cooperación estratégica en economía y seguridad.

Honduras desempeña un papel estratégico en Centroamérica y sostiene una prolongada historia de colaboración con Estados Unidos en áreas como seguridad, comercio, migración y lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos figura como principal socio comercial y destino fundamental para las exportaciones hondureñas, entre las que destacan productos textiles, agrícolas y manufacturados.

Las autoridades hondureñas subrayan la
Las autoridades hondureñas subrayan la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica para atraer capital extranjero al país.

Los compromisos bilaterales se reflejan en iniciativas para fortalecer cadenas de suministro y atraer inversiones que reduzcan la dependencia de los mercados asiáticos. La diplomacia estadounidense ha promovido en los últimos años la relocalización de capital para reforzar los vínculos económicos regionales. Colleen A. Hoey ha sostenido reuniones orientadas a alinear las prioridades de ambos países antes de la cumbre de marzo y consolidar compromisos en inversión y desarrollo.

El intercambio más reciente entre Hoey y Marinakys ilustra la competencia internacional por captar inversión y generar empleos de calidad en Honduras, donde la urgencia de un mercado laboral más inclusivo permanece como uno de los principales desafíos estructurales.

La funcionaria estadounidense también sostuvo reuniones con la Canciller hondureña, Mireya Agüero, donde se destacó el impulso de una nueva etapa de cooperación bilateral que surgió luego de la reciente cita entre los presidentes Donald J. Trump y Nasry Asfura.

La agenda priorizó el fortalecimiento de los canales de diálogo político y la cooperación técnica, con especial enfoque en temas como la migración, la seguridad regional y el crecimiento económico, ámbitos identificados como desafíos compartidos por ambos Estados.

