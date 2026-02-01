El gobierno nombra a Andrés Ehrler titular de Turismo en Honduras

Andrés Ehrler, Ministro de turismo Honduras. (Foto: Redes sociales)

El nombramiento de Andrés Ehrler como titular de Turismo en Honduras representa una apuesta del gobierno por dotar al sector de una gestión con enfoque empresarial, con el objetivo de consolidar su contribución al desarrollo económico y social del país.

Esta designación incorpora una estrategia que busca no solo reforzar los vínculos entre el sector público y privado, sino también potenciar el posicionamiento internacional de Honduras como destino turístico, dinamizando el crecimiento sostenible a largo plazo.

En calidad de nuevo secretario de Turismo y máximo responsable del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Ehrler asume la misión de transformar el turismo en un pilar de crecimiento económico. Su llegada coincide con una etapa considerada por el gobierno como clave para atraer mayor inversión, diversificar la oferta turística e impulsar la competitividad sectorial.

Presidente de Honduras anuncia el nombramiento de Andrés Ehrler como titular de Turismo en Honduras. (REUTERS/Leonel Estrada)

La trayectoria de Andrés Ehrler, quien hasta ahora presidía la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, le otorga una base sólida para afrontar retos como el fortalecimiento de las alianzas público-privadas y la coordinación institucional.

Entre los principales propósitos de su gestión figura el impulso de la competitividad sectorial, el incremento de la inversión y la consolidación del turismo como motor estratégico para los próximos años.

El gobierno de Honduras, al confiar la Secretaría de Turismo a una figura con experiencia en el sector privado, busca asegurar que el turismo mantenga un crecimiento sostenible y un mayor peso en la economía nacional.

Primeros nombramientos en el gobierno de Nasry Asfura

Desde la llegada de Nasry Asfura a la presidencia, el 27 de enero, el Ejecutivo hondureño ha comenzado a definir los nombres que liderarán los principales ministerios para el nuevo período de gobierno.

Entre los primeros nombramientos se destaca la designación de Sulmy Ortez como titular del Ministerio de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien será responsable de la coordinación interna y la supervisión municipal.

Mireya Agüero de Corrales regresa al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de fortalecer vínculos internacionales y promover la inversión extranjera. (Foto: cortesía)

En la cartera de Finanzas, Emilio Hernández Hércules asumió la dirección con la encomienda de promover la austeridad y optimizar la utilización de los recursos públicos ante un escenario económico desafiante. Por su parte, la política exterior quedó en manos de Mireya Agüero de Corrales, quien regresa al puesto con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales y atraer inversión extranjera.

La administración de Nasry Asfura ha puesto en marcha la juramentación de su equipo ministerial como paso inicial para consolidar el gabinete encargado de implementar las políticas públicas durante los próximos cuatro años.

El proceso de designación continuará en los siguientes días, mientras el Ejecutivo termina de definir el resto de los cargos clave para completar la estructura gubernamental.

Entre las primeras decisiones de peso institucional, destaca la reducción del número de entidades estatales de 113 a 74, una medida que, según el discurso oficial, busca liberar fondos para destinarlos a áreas urgentes y responder a la agenda de transformación comprometida ante la ciudadanía.