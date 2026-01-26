Honduras

¿Quién es Juan Diego Zelaya? El nuevo alcalde del Distrito Central en Honduras

La nueva designación otorga a Zelaya Aguilar la responsabilidad de encabezar los asuntos municipales, después de una trayectoria con cargos en sectores empresariales, diplomáticos y legislativos del país

Juan Diego Zelaya Aguilar asumió
Juan Diego Zelaya Aguilar asumió la alcaldía del Distrito Central, consolidando la influencia del Partido Nacional de Honduras en Tegucigalpa. Foto cortesía

El empresario y político hondureño Juan Diego Zelaya Aguilar asumió el cargo de alcalde del Distrito Central el domingo 25 de enero, bajo la gestión del actual presidente electo Nasry Asfura. El nuevo nombramiento se realizó en Tegucigalpa, en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), reforzando la proyección política de Zelaya en la capital hondureña.

Durante el acto de toma de posesión estuvo presente Nasry “Tito” Asfura. “Asumo con humildad el honor de ser su Alcalde, con la certeza de que la unidad de nuestra gente es el motor del cambio. Solo mediante una unidad y el trabajo en equipo superaremos cualquier reto, pues en esa unidad de visión reside nuestra verdadera fuerza. Este es el proyecto de una ciudad que anhela orden y progreso. Mi compromiso es trabajar incansablemente y sin distinciones para transformar nuestra capital”, señaló el edil a través de sus redes sociales.

Durante su juventud, Juan Diego Zelaya alternó su residencia entre Tegucigalpa, Canadá y Estados Unidos, lo que le permitió adquirir una perspectiva internacional antes de consolidar su actividad empresarial en sectores como alimentos y bebidas, bienes raíces y operaciones de importación y exportación en Centroamérica, España y Estados Unidos.

El nuevo alcalde de la
El nuevo alcalde de la capital hondureña deja claro que no habrá tiempo de espera y prioriza los retos urgentes que viven los ciudadanos

Consolidó su perfil tras egresar en Administración de Empresas por la Universidad Loyola de Nueva Orleans. Su formación y experiencia en consultoría, comercio internacional y servicios de telecomunicaciones lo situaron como un actor versátil, antes de enfocarse en el ámbito público.

La llegada de Zelaya a la alcaldía se inscribe en una trayectoria marcada por el peso del Partido Nacional de Honduras en la política local y nacional, donde las figuras asociadas a gestiones previas mantienen protagonismo en los procesos administrativos del país. Zelaya forjó su carrera en múltiples contextos internacionales.

Influencia en la política y gestión urbana

Zelaya Aguilar inició su carrera política en 2002 al coordinar el proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), dando paso a roles de creciente peso, como la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), a la que accedió doce años después de su incursión inicial.

Durante el periodo 2009–2014, ejerció como vicealcalde del Distrito Central, que comprende las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela bajo la administración de Ricardo álvarez y se involucró directamente en iniciativas de recuperación de espacios públicos y mitigación de riesgos en zonas vulnerables.

Destacó en el impulso de proyectos clave para la ciudad, como la revitalización del distrito histórico, que permaneció ocupado por vendedores ambulantes durante tres décadas.

En el ámbito legislativo, Juan Diego Zelaya obtuvo en 2013 uno de los 128 escaños en el Congreso Nacional representando a Francisco Morazán, con el aval del Partido Nacional de Honduras.

En paralelo, el partido lo eligió como secretario ejecutivo en octubre de 2015 y confirmó su continuidad en el cargo en junio de 2017, papel que desempeñó hasta abril de 2018. Más adelante, logró la reelección en 2017 y se mantuvo como diputado en el Congreso hasta enero de 2022.

Durante su gestión como vicealcalde,
Durante su gestión como vicealcalde, Zelaya impulsó la recuperación de espacios públicos y la revitalización del distrito histórico de Tegucigalpa. Foto cortesía

Proyección internacional y retornos al poder local

Zelaya extendió su presencia institucionalmente al ámbito diplomático como Cónsul General de Honduras en Nueva York en 2018. Su regreso a la administración de la capital bajo la gestión de Asfura enfatizó el ciclo recurrente de liderazgos en la esfera local del país centroamericano.

Honduras Juan Diego Zelaya Alcaldía del Distrito Central Partido Nacional de Honduras Nasry Asfura Tegucigalpa Política hondureña Gestión urbana Infop

