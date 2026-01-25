El gobierno de Honduras inaugura instalaciones de la Delegación Terrestre El Amatillo

El gobierno de Honduras inaugura la nueva Delegación Terrestre El Amatillo, modernizando los puntos fronterizos con El Salvador para facilitar el tránsito legal y el comercio regional. (Video @gobprensaHN)

La inauguración de las nuevas instalaciones de la Delegación Terrestre El Amatillo por parte del gobierno de Honduras representa un avance sustancial en la modernización de los puntos fronterizos con El Salvador, impactando positivamente el tránsito legal, el turismo y el comercio regional.

Este desarrollo incluye reformas estructurales y tecnológicas, así como la asignación de recursos en el Presupuesto General de la República 2026 para concluir otros proyectos de infraestructura sanitaria y educativa, según lo expuesto durante el evento de apertura.

En el acto inaugural, el director del Instituto de Migración, Wilson Paz Reyes, enfatizó el papel estratégico de la frontera de El Amatillo, describiéndola como la de mayor importancia nacional, con un flujo superior al millón de personas cada año.

Detalló que la inversión en el recinto superó los 23 millones de lempiras, resultando en una frontera completamente dotada y acondicionada. “Hoy estamos cerrando este gobierno desde el Instituto Nacional de Migración, privilegiados de estar al lado de la primera mujer presidenta, inaugurando este edificio de la frontera y presidenta más importante del país. Por aquí pasan más de un millón de personas. Solamente el aeropuerto Ramón Villeda Morales tiene un flujo más alto que este punto fronterizo”, afirmó, resaltando que la infraestructura previa había permanecido sin cambios profundos durante siete décadas.

Las renovadas instalaciones de El Amatillo integran áreas patrimoniales, modernas ventanillas de atención, seguridad privada y planta eléctrica, garantizando servicios ininterrumpidos a los viajeros. (Foto: @gobprensaHN)

El rediseño de El Amatillo conserva elementos patrimoniales integrados en una estructura moderna, equipada con áreas climatizadas, treinta y cuatro ventanillas de atención y seguridad privada.

El recinto dispone además de planta eléctrica propia, para garantizar la continuidad del servicio en caso de interrupciones energéticas. Esta profunda transformación se produce tras décadas de desatención, como lo señaló Paz Reyes: “Tuvimos que transformar las fronteras de nuestro país, y hoy estamos ante una obra con una inversión de más de veintitrés millones de lempiras, una obra que ha sido una reconstrucción de esta frontera”.

El sistema de control migratorio móvil de Honduras permite la realización de registros electrónicos en autobuses, beneficiando especialmente a personas con movilidad reducida y adultos mayores. (Foto: @gobprensaHN)

La presidenta Xiomara Castro utilizó su intervención para recalcar el alcance social de estos proyectos, vinculando la política fronteriza con una estrategia más amplia de dignificación y desarrollo. Manifestó: “Hemos recuperado en estos cuatro años la dignidad que se había perdido en los últimos años en Honduras. Cada paso que dimos fue por ustedes y fue para ustedes”, e hizo referencia a las inversiones en hospitales ocho de ellos con un avance del 70% en su construcción, así como a la renovación educativa y la capacitación del recurso humano sanitario.

Sistema migratorio paso ágil

En materia migratoria y tecnológica, la administración de Castro ha implementado el sistema “paso ágil”, un convenio bilateral con El Salvador que permite efectuar el trámite migratorio solo en el país de salida, gracias a la interconexión de plataformas nacionales, según explicó Paz Reyes: “Las personas de este lado del país salen, los hondureños y salvadoreños hacen migración del lado de Honduras y cuando pasan al lado de El Salvador ya no tienen que hacer migración. Estamos interconectados con un sistema que desarrollamos y viceversa a la salida de El Salvador”. A esto se suma el despliegue del control migratorio móvil: los funcionarios efectúan los registros electrónicos directamente en los autobuses, beneficiando a personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Honduras implementa el paso ágil en la frontera con El Salvador, permitiendo el trámite migratorio solo en el país de salida y agilizando el cruce para hondureños y salvadoreños. (Foto: @gobprensaHN)

Entre las innovaciones realizadas, destaca también la introducción del pasaporte electrónico hondureño, descrito como uno de los documentos más seguros internacionalmente, con ochenta medidas de seguridad.

Según el director de Migración, este avance facilita una expedición eficiente, con citas disponibles de un día para otro, y la autogestión migratoria tanto en quioscos como en terminales electrónicas distribuidas en doce departamentos del país, marcando un hito en la atención a los ciudadanos nacionales y extranjeros.

La modernización de fronteras y aeropuertos, así como la integración regional y tecnológica, forman parte de la estrategia nacional para mejorar la seguridad y la atención al usuario en Honduras. (Foto: @gobprensaHN)

La estrategia de modernización de fronteras no se limita a El Amatillo. Wilson Paz Reyes relató que bajo la gestión actual se reconstruyeron y ampliaron las fronteras integradas con Guatemala y El Salvador, e intervinieron el aeropuerto Ramón Villeda Morales para potenciar los mecanismos de autoatención y la infraestructura migratoria.

Estos proyectos evidencian la orientación del actual gobierno hacia una integración regional efectiva y una mejor atención al usuario, al mismo tiempo que responden a necesidades históricas en materia de seguridad, infraestructura y tecnología migratoria.