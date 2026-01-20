Más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras resguardan el centro histórico de Tegucigalpa y el Congreso Nacional por seguridad

El despliegue conjunto involucra al Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar y cuerpos de rescate, todos coordinados para asegurar la institucionalidad y el comercio.

Más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas resguardan desde el fin de semana el centro histórico de Tegucigalpa y los alrededores del Congreso Nacional de Honduras.

La operación coincide con el inicio de una semana que no solo marcará la elección de la nueva Junta Directiva legislativa, sino que culminará con la toma de posesión del presidente electo, Nasry Juan Asfura Zablah, en el recinto parlamentario, un giro logístico luego de más de una década de ceremonias celebradas exclusivamente en el Estadio Nacional.

Este despliegue, que se extenderá al menos hasta el 27 de enero y podría prolongarse según la evaluación de las autoridades, responde tanto a razones de seguridad como a la alta tensión política y social que acompaña una serie de sesiones legislativas cruciales. Según informó a la prensa el capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, la medida fue instruida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Héctor Valerio, con la meta de reducir la criminalidad y asegurar condiciones adecuadas para el trabajado institucional en una coyuntura particularmente polarizada.

En este contexto, sorprendió a quienes transitan el área la inusual concentración de uniformados cerca de la sede legislativa. La protección se refuerza con presencia policial y con dispositivos de control a lo largo de los accesos principales al centro capitalino. Rivera, citado por medios locales, afirmó: “Estas acciones se desarrollan con el propósito de disuadir actividades delictivas y brindar un clima de paz y tranquilidad a la población”.

El dispositivo incluye patrullajes, puntos de control, vigilancia en zonas comerciales y regulación del tránsito en el casco antiguo de la capital hondureña.

El operativo comenzó la madrugada del domingo 18 de enero. Incluye patrullajes a pie y en vehículos, instalaciones de puntos de control en entradas estratégicas, vigilancia permanente en zonas comerciales y supervisión de los corredores de transporte y rutas que conectan con el casco antiguo.

De este modo, se busca regular el flujo vehicular, prevenir delitos y apoyar el desarrollo normal de la vida institucional durante una transición que moviliza amplios sectores políticos y sociales.

Con la llegada de la semana decisiva, la atención se concentrará en tres fechas clave. El miércoles 21 de enero se llevará a cabo la sesión destinada a la conformación provisional de la Junta Directiva del nuevo Congreso, en la que deberán participar los 128 diputados propietarios elegidos para el período 2026-2030.

Dos días después, el viernes 23 de enero, los legisladores confirmarán y ratificarán la integración de la Directiva definitiva. Finalmente, el domingo 25 de enero, la primera sesión ordinaria de la legislatura estrenará el nuevo ciclo parlamentario.

La decisión de celebrar la investidura presidencial de Asfura Zablah dentro del Congreso Nacional ha sido, según las propias Fuerzas Armadas, uno de los motivos que justificaron el aumento y extensión del despliegue militar, que se mantendrá activo hasta que finalicen todos los eventos oficiales. Rivera subrayó que los efectivos integran diversas ramas: Ejército, Fuerza Aérea Hondureña, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público, Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Batallón Humanitario de Rescate y Comando de Apoyo Logístico. Cada unidad desarrolla tareas específicas establecidas en el esquema diseñado para la capital.

Aunque estas acciones se inscriben en un “plan permanente de seguridad coordinado con otros órganos del Estado”, el alcance y visibilidad del operativo en estos días responde, según Rivera, al objetivo de “garantizar un entorno seguro para la convivencia ciudadana, el comercio y el turismo en este sector de la ciudad”.

El portavoz concluyó que la permanencia de las unidades será hasta nueva orden, dependiendo del resultado de las evaluaciones sobre el clima de seguridad y del avance de las actividades en Tegucigalpa. Por lo pronto, el Congreso Nacional opera bajo medidas excepcionales, en la antesala de decisiones que definirán la conducción política del país y a escasos días del traspaso presidencial.