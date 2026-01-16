Honduras

Enero 2026: Honduras inicia el proceso de transición para instalación de sus nuevas autoridades

Esta primera fase establece el marco de funcionamiento de la nueva Legislatura. Durante este mes se desarrollarán una serie de acontecimientos clave que definirán la transición institucional y el comienzo del nuevo gobierno

Imagen de archivo. La transición
Imagen de archivo. La transición política y las alianzas parlamentarias marcarán un antes y un después en el rumbo del país

El mes de enero de 2026 concentrará los actos decisivos de la transición política en Honduras, culminando con la toma de posesión de Nasry Tito Asfura como presidente y la renovación integral de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El país se prepara para una reorganización institucional en la que adquirirán protagonismo la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la asunción de sus 298 alcaldes municipales y la instalación de las nuevas autoridades, pasos determinantes para definir la gobernabilidad y los primeros acuerdos del nuevo ciclo.

Las negociaciones políticas previas a la constitución de la nueva directiva legislativa movilizan a los principales partidos. Desde el Partido Nacional, Tomás Zambrano adelantó que entre el 15 y el 16 de enero se celebrará el primer encuentro entre su equipo y representantes del Partido Liberal, con la incorporación prevista de Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). Zambrano enfatizó la necesidad de consensos para evitar crisis institucionales, al declarar ante la prensa: “En este momento lo que nos interesa es el diálogo de consenso con el Partido Liberal, la Democracia Cristiana y el Pinu, para que no exista un rompimiento del orden constitucional y se elija la nueva directiva”.

La secuencia de fechas oficiales trazará el rumbo de la transición desde la tercera semana de enero. El miércoles 21 está estipulada la elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, seguida, el 23 de enero, por la designación de la directiva en propiedad, instancia que dirigirá la agenda legislativa hasta 2030 y será clave para la conformación de mayorías y alianzas. Esta primera fase establece el marco de funcionamiento de la nueva Legislatura.

El domingo 25 de enero marcará la instalación formal del Congreso Nacional con el inicio del nuevo período de sesiones, en coincidencia con la toma de posesión simultánea de los 298 alcaldes municipales de todo el país. Con la renovación de las corporaciones municipales, Honduras pondrá en marcha una nueva gestión local alineada al cronograma presidencial, en tanto los municipios asumirán un renovado peso en la implementación de políticas públicas.

La culminación del proceso está fijada para el martes 27 de enero con la juramentación del presidente electo, Nasry Tito Asfura, en un acto que formalizará el traspaso del Poder Ejecutivo y dará inicio a su mandato constitucional para el período 2026-2030, según lo dispuesto por la Constitución de la República y la resolución del Consejo Nacional Electoral.

La elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional será el acontecimiento de alto impacto que definirá la distribución de fuerzas políticas, incidiendo en la aprobación de leyes, la creación de comisiones legislativas y la futura interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo. La correlación de partidos en esta instancia determinará el horizonte parlamentario en los primeros meses de la nueva administración.

El 27 de enero se
El 27 de enero se formaliza el traspaso del Poder Ejecutivo con la juramentación de Nasry Tito Asfura, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral.

A partir del 25 de enero, con el inicio de sesiones, los diputados asumirán sus funciones y se dará apertura al proceso de discusión de iniciativas para el nuevo período. En paralelo, las administraciones municipales renovadas comenzarán su labor de gobierno en los 298 municipios del país, quedando formalmente integradas a la agenda del Ejecutivo nacional.

Los actos de enero 2026 configuran un calendario que someterá a prueba la capacidad de los partidos políticos hondureños para alcanzar acuerdos fundamentales. El éxito de las primeras negociaciones orientará la estabilidad institucional y la gobernabilidad del Estado durante el cuatrienio iniciado con la toma de posesión presidencial.

