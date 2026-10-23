Once hectáreas para volver a empezar: el plan para personas que viven en la calle en Maldonado

Intendente de Maldonado, Miguel Abella, recibe a ministro Gonzalo Civila por plan para personas que viven en la calle (Intendencia de Maldonado)

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) planteó en Maldonado un proyecto “innovador” para atender el problema de las personas que viven en la calle en el departamento: consiste en trabajar en un sistema de chacras. La iniciativa fue presentada tras una reunión del titular de esa cartera, Gonzalo Civila, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

En el departamento hay cerca de 1.000 personas viviendo en la calle.

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El proyecto se instalará en San Carlos para que un cupo de personas en situación de calle –seleccionadas por el ministerio– pueda instalarse en ellas con el objetivo de comenzar rutas de salida a la situación en la que se encontraba, informó la municipalidad en un comunicado. El predio de este proyecto tendrá 11 hectáreas.

Por otro lado, también informó que se trabaja en planes relacionados con alquiler de viviendas para generar “nuevas oportunidades”. Por su parte, el Mides sugirió la continuidad de un refugio que está ubicado en la ruta 29 mientras avanza en otros dos proyectos.

Intendente de Maldonado, Miguel Abella, recibe a ministro Gonzalo Civila por plan para personas que viven en la calle (Intendencia de Maldonado)

“La Intendencia, que colaboró con el Mides durante el alerta roja con este aporte, no puede confirmar ni desestimar su continuidad, dado que se realizarán consultas con el propietario del predio a los efectos que pueda proseguir la atención en el lugar como le fue solicitado”, informó en el comunicado.

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El prosecretario de la intendencia y coordinador de Centro Coordinador de Emergencias, Martín Hualde, destacaron que la llegada del ministro Civila fue “muy buena” porque presentó una idea de plan a futuro. Agregaron que es necesario “dar soluciones a una problemática que al intendente lo tenía muy preocupado”.

Hualde hizo énfasis en que el gobierno departamental está para apoyar y ayudar las acciones del ministerio, buscando soluciones a través de programas y convenios.

Civila presentó el programa Habitar, convivir y producir.

“Consiste en que personas que hoy habitan la situación de calle van a estar en un lugar donde van a trabajar en el medio rural, donde van a llevar adelante una vida en común, un espacio de convivencia. Esto tiende a abordar el problema de fondo de la situación de calle, a darle herramientas también a las personas y a trabajar en los procesos de las personas para fortalecer la convivencia”, dijo el ministro en una rueda de prensa.

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“La primera etapa está prevista para abordar a 30 personas, pero con una capacidad de expansión muy grande porque contamos con espacios donde podemos –a través de contenedores, de módulos– seguir ampliando el proyecto, abrir otros proyectos también en el departamento”, comentó el jerarca.

La previa de la temporada: “Cauteloso optimismo”

Estas reuniones se dan cuando los operadores turísticos comienzan a mirar la región para empezar a hacer proyecciones de lo que sucederá en la próxima temporada. El 2026 no fue un año tan bueno como el anterior para el turismo uruguayo, que ahora tiene un “cauteloso optimismo” de cara al verano, según el ministro de del rubro, Pablo Menoni.

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La playa de Punta del Este (EFE/Gianni Schiaffarino)

Al proyectar la temporada, el gobierno debe hacer la advertencia de que todavía no se puede saber qué daño generará el pronosticado fenómeno de El Niño. Y hay otras salvedades mencionadas por Menoni: la “incertidumbre que puede generar la situación política en Brasil” y el escenario geopolítico internacional, en particular “el impacto en la inflación de los países vecinos”.

Uno de los indicadores que miran en el Ministerio es el tipo de cambio real efectivo, publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). “Vemos que con Argentina estamos mejor y con Brasil estamos bastante similares, lo que nos pone, si miramos ceteris paribus ese indicador, mejor que el año pasado”, dijo el ministro al analizar los datos, en una comparecencia ante el Parlamento.

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