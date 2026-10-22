La mujer detrás de la primera estatua en representar al cáncer de mama: esculpir la realidad donde la sociedad prefiere el olvido

La de Cecilie es la primera y única estatua en el mundo de una mujer con cáncer de mama (Torstein Wold TV 2)

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“Hoy en día, muchas personas tienen como objetivo vivir hasta los 150 años. Ese no es mi objetivo, ni lo ha sido nunca”. La frase de Cecilie Flatval revela una manera de mirar la vida sin darle la espalda a la muerte. Su historia quedó inmortalizada en una escultura de bronce que muestra aquello que la sociedad suele apartar de la mirada: el cuerpo de una mujer con cáncer de mama incurable, con las huellas de la enfermedad a la vista de todos, tal y como era.

Creada por el escultor noruego Hakon Anton Fageras, la obra fue inaugurada en junio de 2022 frente al Parlamento de Noruega. Cecilie llegó a contemplarla antes de morir, en abril de 2023, a los 45 años. Hoy, la escultura permanece en el parque Spikersuppa, en el centro de Oslo, integrada al paisaje cotidiano de la ciudad. Allí, entre el ir y venir de miles de personas, su figura sigue interpelando a quienes se detienen a mirarla.

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La obra es el testimonio de una mujer que decidió mostrar su vulnerabilidad para dar visibilidad a quienes conviven con un cáncer metastásico incurable y suelen quedar al margen de las miradas. Su cuerpo de bronce, a diferencia de los otros, no celebra una victoria sino hace visible una realidad que existe, aunque incomode: el miedo, la muerte y el valor de la vida mientras aún hay tiempo.

“Hoy en día, muchas personas tienen como objetivo vivir hasta los 150 años. Ese no es mi objetivo, ni lo ha sido nunca”. Cecilie Flatval

Cuando Cecilie no pudo salvarse a sí misma, otra misión se volvió aún más importante: ayudar a otras mujeres (Astrid Waller / Sociedad Noruega contra el Cáncer)

Una vida interrumpida por el cáncer

Cecilie Flatval tenía una energía que parecía no agotarse y una determinación que quienes la conocieron nunca olvidaron. Nació el 13 de octubre de 1977 en Noruega. Fue enfermera, esposa y madre de tres hijos. Le gustaba entrenar, mantenerse en movimiento y compartir la vida con los suyos. Todo comenzó a cambiar en 2016, cuando el cáncer de mama irrumpió en esa vida activa.

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Después de un año de tratamiento, los médicos la consideraron curada. Cecilie retomó sus rutinas y creyó que había dejado atrás la enfermedad. Pero la tranquilidad duró poco, apenas cuatro años. En 2020, el cáncer regresó y se extendió a otros órganos. Para intentar contener su avance, se sometió a una mastectomía, una cirugía en la que le extirparon uno de los senos. Pero la enfermedad ya se había extendido a otros órganos. A los 42 años, recibió el diagnóstico de cáncer de mama metastásico: esta vez, ya no había posibilidad de curación. La noticia también la enfrentó a la peor realidad: podía morir mientras sus tres hijos todavía la necesitaran...

Pero Cecilie decidió que la enfermedad no iba a ocupar el tiempo que le quedaba de vida. Cuando ya no pudo entrenar como antes, buscó otras maneras de mantenerse activa y se adaptó a los cambios y a los nuevos tiempos. Y, cuando asumió que no iba a curarse, volcó gran parte de su energía en ayudar a otras personas que atravesaban la misma enfermedad. Les compartió su experiencia, habló abiertamente de la muerte y aconsejó a otros pacientes que debían aprender a convivir con la incertidumbre. Había pasado años cuidando a otros como enfermera y aun frente a su propia enfermedad, quería seguir haciéndolo.

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La Asociación contra el Cáncer de Mama le propuso ser modelo de la primera estatua del mundo de una mujer con cáncer incurable (Tangrystan)

Cuando decidió mostrar su cuerpo tal como era

En 2021, el compromiso de Cecilie con otras pacientes tomó una forma inesperada. La Sociedad Noruega de Cáncer de Mama le propuso convertirse en modelo para una escultura dedicada a las mujeres con cáncer de mama incurable. La iniciativa buscaba poner en el espacio público una realidad que suele quedar relegada detrás de los mensajes de recuperación y esperanza. Cecilie aceptó. Sabía que su enfermedad avanzaba, pero también que su historia podía ayudar a cambiar la manera en que se hablaba del cáncer metastásico.

El escultor noruego Hakon Anton Fageras estuvo a cargo de retratarla sin ocultar las consecuencias de la enfermedad. La ausencia de un pecho y las marcas de la cirugía fueron parte de la figura. No quería convertirla en una víctima ni dramatizar su sufrimiento, sino mostrarla como una mujer real, con un cuerpo transformado y una identidad que iba mucho más allá del diagnóstico. Para el artista, conocer a Cecilie también significó descubrir a alguien capaz de hablar de la muerte con una naturalidad que lo conmovió.

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Luego del funeral de Cecilie, sus familiares y amigos depositaron flores junto a su estatua (Torstein Wold TV 2)

El trabajo avanzó contra reloj. La salud de Cecilie empeoraba y el escultor temía que no llegase a ver la obra terminada. Paras lograrlo, dejó de lado otros proyectos y dedicó ocho meses de manera casi exclusiva a completar la escultura. Durante el proceso, verla intentar mantenerse de pie para posar le permitió comprender hasta qué punto la enfermedad había limitado su cuerpo. La enérgica mujer ahora tenía dificultades para sostener una misma posición durante mucho tiempo. Pese a eso, quiso seguir adelante con el proyecto.

El 20 de junio de 2022, Cecilie fue protagonista en la inauguración de la escultura en Eidsvolls plass, una plaza céntrica de Oslo ubicada frente al Parlamento noruego. Después de unas semanas, la obra fue trasladada al parque Spikersuppa, en el centro de la ciudad.

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Presentada como la primera escultura del mundo dedicada a una mujer con cáncer de mama incurable, Cecilie convirtió su historia personal en un mensaje público. No mostraba un cuerpo sin marcas y que había vencido a la enfermedad, sino uno que llevaba sus marcas a la vista. Y su protagonista pudo verlo antes de morir.

La estatua de bronce “Cecilie” expuesta en el espacio público de Oslo, Noruega (Lazo Rosado Perú contra el cáncer de mama / Facebook)

Un monumento que interpela

Ya instalada en su lugar definitivo, en una zona por la que cada día circulan vecinos, trabajadores y turistas, la escultura comenzó a formar parte de la vida cotidiana de Oslo. Lejos de un hospital o de una sala de exposiciones, la figura de Cecilie quedó expuesta a la mirada de la ciudad. No hace falta conocer su historia ni buscarla en un libro para encontrarse con ella. Basta con detenerse frente a ese cuerpo de bronce que no ocultaba las huellas de la enfermedad y de una batalla que no siempre se gana.

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Logró que el cáncer metastásico saliera del ámbito privado para ocupar un lugar visible en el espacio público y fuera parte de las conversaciones de quienes la observan. La Asociación Noruega de Cáncer de Mama buscaba que las pacientes con un diagnóstico incurable no quedaran relegadas frente a los mensajes centrados en la prevención y la supervivencia. Junto a la escultura se instaló un código QR que permite acceder a un documental de nueve minutos sobre la historia de Cecilie y el proceso de creación de la obra.

La escultura también invita a preguntarse qué cuerpos y qué historias elige recordar una sociedad. En los monumentos públicos suelen ocupar un lugar central los héroes, las victorias y las figuras vinculadas a grandes acontecimientos históricos. Cecilie representa otra realidad: la de quienes conviven con una enfermedad incurable, sin la promesa de una recuperación y hace visible una experiencia que muchas veces permanece en silencio.

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Después de su muerte, el monumento adquirió un significado aún más profundo para quienes la conocieron. Ya no era solo el retrato de una mujer que había prestado su imagen para dar visibilidad a otras pacientes sino que también era una forma de mantener presente a Cecilie en la ciudad donde había construido su vida junto a su familia. El bronce permanece allí, a la vista de todos, mientras Oslo sigue su ritmo cotidiano.

Hakon Anton Fageras esculpe los rasgos de Cecilie Flatval antes de la fundición final en bronce (Lazo Rosado Perú contra el cáncer de mama / Facebook)

La despedida de Cecilie

Cecilie Flatval murió el 22 de abril de 2023, a los 45 años. Sabía que ese momento llegaría y decidió organizar su propio funeral hasta el último detalle. Quiso que la despidieran en la capilla de Ostmark, rodeada de naturaleza en las afueras de Oslo, un lugar por el que amaba pasear. También pidió que la despidieran llenos de colores.

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Después del funeral, sus familiares y amigos fueron hasta la escultura y dejaron flores junto a la figura de bronce. Para su hermana Nina, saber que Cecilie ya era arte y que iba a perdurar durante generaciones era un consuelo en medio de la pérdida. También la consoló descubrir cuánto había significado para otras personas.

Cecilie se negó a que el cáncer la definiera

“La muerte llega en algún momento de nuestras vidas. Así es, y siempre he pensado que la muerte es una parte natural de la vida, y algo de lo que deberíamos hablar mucho más. Para desarmar la muerte de alguna manera. Pero sé que la muerte puede ser un tema difícil. Parte de la razón por la que dije que sí a ser retratada fue para desarmar la muerte. Para que sea seguro hablar de ella”, escribió Cecilie poco antes de morir. Su mensaje de lucha quedó en el mundo con más fuerza que el bronce de su propia estatua.