De la ingeniería a la criminología: el legado de Alfred Blumstein en los métodos científicos para entender el crimen

Alfred Blumstein revolucionó la criminología al introducir métodos científicos y modelos matemáticos en el análisis del delito

La criminología moderna no siempre estuvo asociada a estadísticas, simulaciones y modelos matemáticos. Durante gran parte del siglo XX, el estudio del crimen se apoyó en observaciones cualitativas, teorías sociológicas y testimonios.

Alfred Blumstein fue una de las figuras que modificó ese panorama al introducir el rigor científico propio de la ingeniería y la investigación operativa en el análisis del delito, según informó The New York Times.

Nacido en el Bronx en 1930, Blumstein creció en un entorno de clase trabajadora y mostró desde joven inclinación por la ciencia. Estudió en la Bronx High School of Science y luego en el Pratt Institute, donde comenzó ingeniería eléctrica. La reparación de radios, actividad que le sugería su familia como sustento económico, despertó su interés por los sistemas tecnológicos y el análisis técnico.

El concepto de sistema de justicia penal, propuesto por Blumstein, evidenció la interdependencia entre policía, tribunales y cárceles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1948 se trasladó a la Universidad de Cornell, donde se graduó en ingeniería física en 1951. Sus primeros trabajos en el Cornell Aeronautical Laboratory se centraron en la fiabilidad de sistemas de aterrizaje en condiciones adversas, aplicando métodos estadísticos para anticipar fallas. Esa combinación de análisis cuantitativo y resolución de problemas complejos marcaría su trayectoria posterior.

Blumstein continuó su formación con una maestría en estadística y obtuvo en 1960 uno de los primeros doctorados en investigación operativa de Cornell. Este campo interdisciplinario, que utiliza matemáticas y simulaciones para optimizar decisiones, se convertiría en la base de su futura contribución a la criminología.

Un giro inesperado hacia el estudio del crimen

A mediados de los años 60, Blumstein trabajaba en proyectos de defensa vinculados a la contrainsurgencia. En 1966, el gobierno de Lyndon B. Johnson lo convocó para integrar la Comisión Nacional sobre el Crimen. Aunque no tenía formación en criminología, aceptó el desafío y reunió a un equipo de ingenieros y expertos en modelado matemático.

Su primera impresión fue que el campo carecía de herramientas cuantitativas sólidas. En lugar de limitarse a describir el delito, Blumstein propuso medirlo, modelarlo y analizarlo como un sistema complejo. De esta manera introdujo una perspectiva novedosa que integraba datos, probabilidades y simulaciones.

Blumstein demostró, con datos estadísticos, que la actividad delictiva sigue patrones similares a carreras laborales y tiende a disminuir con la edad

Uno de sus aportes conceptuales más influyentes fue el uso del término “sistema de justicia penal”. Con esta idea, Blumstein subrayó que el proceso penal no debía entenderse como instancias aisladas —policía, tribunales, cárceles— sino como partes interdependientes de un mismo entramado. Esta visión permitió identificar cómo decisiones en una etapa repercuten en las demás.

Simular el delito para comprender sus efectos

Ya en la Universidad Carnegie Mellon, Blumstein desarrolló modelos informáticos capaces de simular escenarios del sistema penal. Estos programas mostraban, por ejemplo, que un aumento en las detenciones podía generar congestión judicial y sobrepoblación carcelaria, anticipando consecuencias que antes solo se observaban a posteriori.

Otro hallazgo central fue el concepto de “carrera delictiva”. A partir de datos longitudinales, Blumstein evidenció que muchas personas atraviesan etapas de actividad criminal comparables a trayectorias laborales y que, en general, la participación en delitos disminuye con la edad. Este enfoque ayudó a replantear políticas sobre sentencias, reincidencia y prevención.

El Premio de Criminología de Estocolmo en 2007 reconoció la influencia global del enfoque cuantitativo de Blumstein en políticas de seguridad pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la epidemia del crack en los años 80, sus análisis aportaron una interpretación clave del aumento de homicidios juveniles. Blumstein observó que la detención de vendedores adolescentes no interrumpía el mercado, ya que otros jóvenes ocupaban esos espacios.

Sin embargo, estos nuevos participantes tendían a portar armas con mayor frecuencia, lo que incrementaba la violencia. El fenómeno evidenció cómo las intervenciones policiales pueden generar efectos inesperados dentro de redes delictivas.

Reconocimiento y legado

La influencia de Blumstein trascendió el ámbito académico y alcanzó la formulación de políticas públicas. Su enfoque cuantitativo permitió evaluar estrategias de seguridad con mayor precisión y comprender la dinámica del crimen en contextos sociales complejos.

Entre sus reconocimientos se destaca el Premio de Criminología de Estocolmo en 2007, uno de los galardones más importantes del campo. Colegas y discípulos subrayan su capacidad para observar problemas sociales con herramientas propias de la ciencia aplicada, integrando teoría y evidencia empírica.

En lo personal, Blumstein mantuvo un perfil discreto. Se casó en 1958 con Dolores Reguera, con quien tuvo tres hijas y posteriormente cuatro nietos. Quienes lo conocieron resaltan su humildad y su convicción de que la ciencia debía contribuir a mejorar la vida pública.

Durante la epidemia del crack, los análisis de Blumstein revelaron cómo la detención de jóvenes vendedores intensificó la violencia juvenil con armas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfred Blumstein demostró que los problemas sociales también pueden abordarse desde el análisis científico. Al trasladar la lógica de los sistemas y el modelado matemático al estudio del delito, transformó la manera de comprender la seguridad y la justicia penal.

Falleció el 13 de enero de 2026 a los 95 años. Su legado persiste en la criminología contemporánea, donde el uso de datos, simulaciones y análisis sistémicos se volvió indispensable. Más allá de sus aportes técnicos, Blumstein dejó una enseñanza central: entender el crimen requiere mirar el conjunto de factores y relaciones que lo configuran.

Esa perspectiva continúa guiando investigaciones y políticas en todo el mundo, recordando que la ciencia puede ofrecer herramientas valiosas para afrontar desafíos sociales complejos.