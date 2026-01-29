La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

David Beckham fue uno de los pilares de la temporada 2002/03 del Manchester United (REUTERS/Darren Walsh/File photo)

Cuando de Premier League se habla, una de las rivalidades más importantes que se viene al imaginario es la que tuvieron Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger con el Manchester United y el Arsenal. Peleas por el título, grandes partidos y encontronazos marcaron la liga inglesa desde 1996 hasta 2013 y situaba a ambos equipos como referentes nacionales e internacionales.

Bajo este contexto se enfrentaron los Gunners y Red Devils en la FA Cup de 2003, un partido disputado el 15 de febrero en el mítico Old Trafford colmado. El conjunto londinense se adelantó con un gol de Edu al primer tiempo y, al inicio de la segunda mitad, Sylvain Wiltord marcó el segundo gol que sería definitivo. Finalmente, los visitantes conseguían un triunfo valioso de cara al título que meses después ganarían.

Esta derrota no significaba solo una eliminación, sino que también marcaba un antecedente en una rivalidad que fue tan intensa dentro como fuera del campo de juego. De este modo, en el vestuario, el cuerpo técnico quedó enfurecido por la actuación y empezaron a señalar responsables, uno de ellos David Beckham.

El enojo de Alex Ferguson con David Beckham

La primera reprimenda fue en contra del excéntrico británico, a quien culparon por el segundo gol encajado. Diego Forlán, que formaba parte de aquel plantel, reveló en Fox Sports Radio que el mediocampista no había cubierto un espacio que dejó Gary Neville y fue así como el Arsenal puso cifras definitivas. “En el vestuario, Ferguson y Beckham empezaron a insultarse”, describió el uruguayo sobre el encontronazo.

David Beckham apareció con un profundo corte en su ceja tras el encontronazo en el vestuario (Captura de video)

Beckham, en su autobiografía My Side, reveló qué fue lo primero que le dijo el entrenador: “Te lo dijimos antes del partido. El problema contigo es que no dejas que nadie te hable. No escuchas”. Con una personalidad frontal, el jugador no se quedó callado y continuaron insultándose, lo que derivó en la explosión total de Sir Alex. El histórico director técnico giró y pateó un botín que impactó justo en su ojo, provocando un corte en la ceja.

“En un momento estaban a punto de agarrarse. Fue entonces cuando Keane y Van Nystelrooy intervinieron para separarlos”, agregó Forlán. Por su parte, el jugador describió cómo se sintió ante la situación: “Me sentí como si me estuvieran acosando en público. Me estaban acorralando sin más motivo que el despecho. Estaba atrapado”.

Incluso, describió el momento como uno de los enojos más grandes en su carrera y confirmó que fue a buscarlo para increparlo. Tras una atención médica y al irse del estadio, ambos se cruzaron y Ferguson se disculpó: “Lo siento, David. No fue mi intención”, recordó el jugador en su autobiografía. No obstante, confesó que estaba tan enojado que decidió no responder e irse con Victoria, quien también estaba furiosa por el hecho.

Aspectos de la relación entre David Beckham y Alex Ferguson

La relación entre Sir Alex Ferguson y David Beckham se forjó en el contexto de una de las épocas más exitosas del Manchester United. Ambos compartieron una conexión especial durante años, cimentada por el hecho de que el jugador formó parte de la famosa “Clase del 92”, un grupo de jóvenes futbolistas que irrumpió en el primer equipo a principios de la década de 1990. Entre estos jugadores se encontraban Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes.

David Beckham y Sir Alex Ferguson formaron parte de la época dorada del Manchester United (Sport)

A pesar de esta base sólida, la dinámica entre entrenador y jugador estuvo marcada por momentos de alta exigencia. El escocés era conocido por su disciplina y su carácter fuerte, mientras que el mediocampista, por su profesionalismo y perfil mediático, lo que lo convertía en una figura destacada tanto dentro como fuera de la cancha.

Tras el incidente del botín, surgieron dudas en torno a la estabilidad de la relación entre ambos. Sin embargo, Beckham se encargó de aclarar públicamente el alcance del suceso: “Fue un accidente completamente extraño. En el club se olvidó de inmediato, pero el incidente llegó a los titulares, lo que provocó que la gente empezara a especular sobre nuestra relación”. El futbolista añadió: “Pero en lo que a mi jefe y a mí respecta, el asunto ya estaba resuelto y solucionado”.

En 2019, David Beckham y Sir Alex Ferguson se sentaron a pocos metros para ver al Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

El vínculo entre ambos, más allá del incidente, había sido fundamental en el desarrollo del jugador, quien reconoció la importancia de su entrenador en su formación y trayectoria. No obstante, la atención mediática y el impacto del altercado terminaron por poner a prueba esa relación, generando incertidumbre sobre el futuro de ambos en el club.

Su traspaso meses después

La salida del Manchester United se produjo pocos meses después del incidente en el vestuario, marcando el final de una era para uno de los futbolistas más emblemáticos del club. Aunque el conflicto acaparó titulares y alimentó las especulaciones, ambas partes aseguraron que el episodio estaba superado en el ámbito interno.

Apenas unos meses después, David Beckham fue anunciado en el Real Madrid de los "Galácticos" (EFE/Juanjo Martín/Archivo)

A pesar de que el jugador fue un pilar del equipo aquella temporada, disputando 52 partidos y colaborando con la obtención del título de la Premier League, la situación tomó otro rumbo en los meses siguientes. En abril, fue excluido del once inicial en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Este hecho (sumado al desgaste en la relación entre el jugador y el entrenador) alimentó los rumores sobre su salida.

En junio, tras una breve especulación sobre un posible traspaso al Barcelona, finalmente firmó con el Real Madrid, despidiéndose del club que lo había visto crecer y consolidarse como figura mundial.