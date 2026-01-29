Historias

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Tras una derrota con el Manchester United, el entrenador escocés quedó completamente enojado con la actuación del jugador y tuvieron que ser separados

Guardar
David Beckham fue uno de
David Beckham fue uno de los pilares de la temporada 2002/03 del Manchester United (REUTERS/Darren Walsh/File photo)

Cuando de Premier League se habla, una de las rivalidades más importantes que se viene al imaginario es la que tuvieron Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger con el Manchester United y el Arsenal. Peleas por el título, grandes partidos y encontronazos marcaron la liga inglesa desde 1996 hasta 2013 y situaba a ambos equipos como referentes nacionales e internacionales.

Bajo este contexto se enfrentaron los Gunners y Red Devils en la FA Cup de 2003, un partido disputado el 15 de febrero en el mítico Old Trafford colmado. El conjunto londinense se adelantó con un gol de Edu al primer tiempo y, al inicio de la segunda mitad, Sylvain Wiltord marcó el segundo gol que sería definitivo. Finalmente, los visitantes conseguían un triunfo valioso de cara al título que meses después ganarían.

Esta derrota no significaba solo una eliminación, sino que también marcaba un antecedente en una rivalidad que fue tan intensa dentro como fuera del campo de juego. De este modo, en el vestuario, el cuerpo técnico quedó enfurecido por la actuación y empezaron a señalar responsables, uno de ellos David Beckham.

El enojo de Alex Ferguson con David Beckham

La primera reprimenda fue en contra del excéntrico británico, a quien culparon por el segundo gol encajado. Diego Forlán, que formaba parte de aquel plantel, reveló en Fox Sports Radio que el mediocampista no había cubierto un espacio que dejó Gary Neville y fue así como el Arsenal puso cifras definitivas. “En el vestuario, Ferguson y Beckham empezaron a insultarse”, describió el uruguayo sobre el encontronazo.

David Beckham apareció con un
David Beckham apareció con un profundo corte en su ceja tras el encontronazo en el vestuario (Captura de video)

Beckham, en su autobiografía My Side, reveló qué fue lo primero que le dijo el entrenador: “Te lo dijimos antes del partido. El problema contigo es que no dejas que nadie te hable. No escuchas”. Con una personalidad frontal, el jugador no se quedó callado y continuaron insultándose, lo que derivó en la explosión total de Sir Alex. El histórico director técnico giró y pateó un botín que impactó justo en su ojo, provocando un corte en la ceja.

“En un momento estaban a punto de agarrarse. Fue entonces cuando Keane y Van Nystelrooy intervinieron para separarlos”, agregó Forlán. Por su parte, el jugador describió cómo se sintió ante la situación: “Me sentí como si me estuvieran acosando en público. Me estaban acorralando sin más motivo que el despecho. Estaba atrapado”.

Incluso, describió el momento como uno de los enojos más grandes en su carrera y confirmó que fue a buscarlo para increparlo. Tras una atención médica y al irse del estadio, ambos se cruzaron y Ferguson se disculpó: “Lo siento, David. No fue mi intención”, recordó el jugador en su autobiografía. No obstante, confesó que estaba tan enojado que decidió no responder e irse con Victoria, quien también estaba furiosa por el hecho.

Aspectos de la relación entre David Beckham y Alex Ferguson

La relación entre Sir Alex Ferguson y David Beckham se forjó en el contexto de una de las épocas más exitosas del Manchester United. Ambos compartieron una conexión especial durante años, cimentada por el hecho de que el jugador formó parte de la famosa “Clase del 92”, un grupo de jóvenes futbolistas que irrumpió en el primer equipo a principios de la década de 1990. Entre estos jugadores se encontraban Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes.

David Beckham y Sir Alex
David Beckham y Sir Alex Ferguson formaron parte de la época dorada del Manchester United (Sport)

A pesar de esta base sólida, la dinámica entre entrenador y jugador estuvo marcada por momentos de alta exigencia. El escocés era conocido por su disciplina y su carácter fuerte, mientras que el mediocampista, por su profesionalismo y perfil mediático, lo que lo convertía en una figura destacada tanto dentro como fuera de la cancha.

Tras el incidente del botín, surgieron dudas en torno a la estabilidad de la relación entre ambos. Sin embargo, Beckham se encargó de aclarar públicamente el alcance del suceso: “Fue un accidente completamente extraño. En el club se olvidó de inmediato, pero el incidente llegó a los titulares, lo que provocó que la gente empezara a especular sobre nuestra relación”. El futbolista añadió: “Pero en lo que a mi jefe y a mí respecta, el asunto ya estaba resuelto y solucionado”.

En 2019, David Beckham y
En 2019, David Beckham y Sir Alex Ferguson se sentaron a pocos metros para ver al Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

El vínculo entre ambos, más allá del incidente, había sido fundamental en el desarrollo del jugador, quien reconoció la importancia de su entrenador en su formación y trayectoria. No obstante, la atención mediática y el impacto del altercado terminaron por poner a prueba esa relación, generando incertidumbre sobre el futuro de ambos en el club.

Su traspaso meses después

La salida del Manchester United se produjo pocos meses después del incidente en el vestuario, marcando el final de una era para uno de los futbolistas más emblemáticos del club. Aunque el conflicto acaparó titulares y alimentó las especulaciones, ambas partes aseguraron que el episodio estaba superado en el ámbito interno.

Apenas unos meses después, David
Apenas unos meses después, David Beckham fue anunciado en el Real Madrid de los "Galácticos" (EFE/Juanjo Martín/Archivo)

A pesar de que el jugador fue un pilar del equipo aquella temporada, disputando 52 partidos y colaborando con la obtención del título de la Premier League, la situación tomó otro rumbo en los meses siguientes. En abril, fue excluido del once inicial en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Este hecho (sumado al desgaste en la relación entre el jugador y el entrenador) alimentó los rumores sobre su salida.

En junio, tras una breve especulación sobre un posible traspaso al Barcelona, finalmente firmó con el Real Madrid, despidiéndose del club que lo había visto crecer y consolidarse como figura mundial.

Temas Relacionados

David BeckhamBeckhamSir Alex FergusonAlex FergusonFergusonManchester UnitedFA CupArsenalInglaterraFútbolNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ivar el Deshuesado, el guerrero maldito: la cruda historia real detrás del vikingo más temido de la era medieval

Temido por sus enemigos y envuelto en leyendas de crueldad, este personaje dejó una huella imborrable en la historia europea, entre batallas, enigmas médicos y el mito que aún inspira nuevas investigaciones y relatos

Ivar el Deshuesado, el guerrero

La caída del terrorista estadounidense que cometió cuatro atentados, vivió cinco años prófugo y fue capturado revolviendo la basura

Eric Rudolph ejecutó varias explosiones. Recién en 1998 dieron con un dato que lo identificó. En 2003 fue detenido por casualidad: era el hombre que había atacado un boliche frecuentado por la comunidad LGBT, unos Juegos Olímpicos y una clínica donde se realizan abortos

La caída del terrorista estadounidense

“No me gustan los lunes”: la joven de 16 años que disparó 36 veces contra una escuela con el rifle que su papá le regaló en Navidad

El ataque del 29 de enero de 1979 dejó dos muertos, nueve heridos y una frase que se volvería símbolo del horror y la banalidad de la violencia armada en Estados Unidos

“No me gustan los lunes”:

Los carabineros psicópatas de Viña del Mar que asesinaron a diez hombres y la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile

Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Topp Collins violaron a cuatro mujeres, además de matar a diez hombres, en menos de dos años. Los denunció otro miembro de esa fuerza de seguridad pero sus superiores trataron de ocultar los crímenes. Finalmente, intervino la policía y confesaron. Fueron ejecutados la mañana del 29 de enero de 1985 en el patio de la prisión de Quillota

Los carabineros psicópatas de Viña

El sorprendente giro de vida de Tre Hubbard: cómo un desconocido de Virginia pasó del aislamiento a motivar a miles en el ring

Tras perder el rumbo y enfrentar el dolor de la soledad, este joven estadounidense encontró en el boxeo y el apoyo de su entorno la oportunidad de reinventarse, inspirando a miles con su historia de superación y disciplina

El sorprendente giro de vida
DEPORTES
“No buscamos reproducir estereotipos ni

“No buscamos reproducir estereotipos ni espectacularizar los cuerpos, sino crear imágenes honestas y situadas”

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

Cómo queda el mapa de la lista de la selección argentina para el Mundial ante la baja de Juan Foyth

La visita de Ascacíbar a Estudiantes: del grito “el que no salta es un traidor” de algunos hinchas a su reacción en el gol de Boca

La tajante frase del jefe de Williams por la ausencia del equipo en las pruebas de Fórmula 1 de Barcelona

TELESHOW
Nancy Anka emociona en Carlos

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

Maxi López recordó en Masterchef Celebrity sus días con Lionel Messi en el Barcelona: “Asado y PlayStation”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron restos humanos en la

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia

Los 10 peces más peligrosos del mundo: veneno, ataques y especies que representan un riesgo real para los humanos

Células zombi: cómo aceleran el envejecimiento y qué se puede hacer para detenerlas

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente