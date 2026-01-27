Baracoa, la ciudad que mantiene viva la admiración de Cristóbal Colón

Baracoa ostenta el título de ciudad más antigua de Cuba y fascina por su legado histórico y natural (Wikipedia)

Fundada en 1511, Baracoa se ubica en la provincia de Guantánamo, al extremo oriental de Cuba, y ostenta el título de ciudad más antigua del país de acuerdo con el Ministerio de Turismo cubano. Con más de cinco siglos de historia, sigue fascinando a visitantes y estudiosos, no solo por su legado colonial, sino por la descripción que realizó Cristóbal Colón en 1492, quien en su diario anotó haber visto “la más hermosa cosa del mundo”. Actualmente, el lugar conserva su magnetismo, mezcla de paisaje natural, cultura e historia.

Una ciudad marcada por la historia y el aislamiento

Fundada en 1511 en Guantánamo, Baracoa fue la primera capital de Cuba y sede del primer obispado en la isla (Wikipedia)

Baracoa fue la primera ciudad y capital de Cuba, y también la primera sede episcopal en la isla. Su fundación por Diego Velázquez de Cuéllar en 1511 marcó el inicio de la presencia española organizada en el territorio. El trazado urbano aún refleja el pasado colonial, con calles angostas y edificaciones de madera y piedra, muchas de ellas restauradas para preservar la memoria de los primeros siglos.

El aislamiento geográfico definió el carácter de la ciudad. Durante siglos, solo era posible llegar a Baracoa por mar, debido a las montañas que la rodean y al clima húmedo que caracteriza la región. Esta condición de semi-encierro mantuvo costumbres y tradiciones, y ralentizó la llegada de influencias externas, según detalló Excelencias. No fue sino hasta 1965 cuando se construyó la Carretera La Farola, una obra de ingeniería que permitió la conexión terrestre con el resto de Cuba y facilitó la llegada de visitantes.

Entre los hitos arquitectónicos destaca la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde se resguarda la Cruz de la Parra, una de las reliquias más antiguas del cristianismo en América. Esta cruz, según la tradición y los detalles dados por el sitio VisitarCuba, fue colocada por Colón durante su viaje, y constituye un símbolo de la llegada europea al continente.

Naturaleza exuberante y cultura viva

Cristóbal Colón describió a Baracoa como “la más hermosa cosa del mundo” (Wikipedia)

La geografía de Baracoa es uno de sus mayores atractivos. El municipio está rodeado por las montañas de la Sierra del Purial y bañado por tres ríos principales: Miel, Duaba y Toa. Estos cursos de agua, junto con la vegetación tropical y el clima húmedo, moldean un paisaje que Colón encontró tan sorprendente que lo describió como un paraíso.

El entorno natural se refleja en la vida cotidiana de la ciudad. Caminos rurales serpentean entre plantaciones de cacao y cocoteros, mientras que el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, cercano a Baracoa, es considerado uno de los ecosistemas más ricos y diversos del Caribe. Muchos visitantes llegan atraídos por la posibilidad de explorar senderos, cascadas y playas casi vírgenes.

Los habitantes mantienen vivas tradiciones culturales y gastronómicas que combinan influencias indígenas, africanas y europeas. La cocina local se destaca por platos elaborados con productos autóctonos, como el cucurucho (mezcla de coco, miel y frutas envuelta en hoja de palma) y el bacán (pastel de plátano verde con carne). Además, la ciudad es famosa por sus festivales y celebraciones populares, que reúnen música, danzas y expresiones artísticas propias.

Un destino único en el Caribe

La cultura de Baracoa se expresa en su cocina local, festivales, bailes y tradiciones influenciadas por raíces indígenas, africanas y europeas (Wikipedia)

Pese a su riqueza natural e histórica, Baracoa no ha experimentado un turismo masivo. El acceso limitado en el pasado y la preservación de su autenticidad la han convertido en un destino especial para quienes buscan experiencias diferentes. Los visitantes encuentran aquí un ambiente relajado, lejos del bullicio de otros polos turísticos, y una hospitalidad que sigue siendo una de las señas de identidad de sus habitantes.

Entre los lugares más visitados se encuentran la playa de Magüana, la montaña de El Yunque (famosa por su silueta plana y visible desde toda la ciudad) y el malecón, desde donde se contemplan vistas panorámicas al mar Caribe y las montañas.

Baracoa es mucho más que un punto en el mapa cubano: es el escenario donde se cruzaron las primeras rutas entre Europa y América, donde la naturaleza y la historia conviven en cada esquina, y donde aún se puede escuchar el eco de la admiración de Cristóbal Colón. Más de 500 años después de aquellas palabras, la ciudad continúa deslumbrando con su belleza intacta y su espíritu resiliente.