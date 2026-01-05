Incendio, poder y millones: la noche fatal de Edmond Safra, el banquero que ostentó la casa más cara del mundo

El operativo de rescate en el incendio se vio entorpecido por la confusión y el miedo a un posible ataque, lo que impidió salvar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de diciembre de 1999, un incendio devastó el penthouse del banquero Edmond Safra en Mónaco, provocando la muerte del financiero y de su enfermera, Vivian Torrente.

Aunque las autoridades declararon el caso resuelto con la condena del presunto responsable, el misterio sobre la muerte de Safra persiste y continúa generando teorías alternativas, según informó Crime and Investigation.

Orígenes y ascenso de Edmond Safra

Edmond Safra nació en Líbano el 14 de agosto de 1932, en el seno de una familia judía sefardí dedicada a la banca desde hace varias generaciones. Su padre, Jacob Safra, dirigía una de las instituciones financieras más antiguas y respetadas de Oriente Medio, lo que permitió a Edmond crecer en un ambiente marcado por la disciplina y la aguda percepción para los negocios.

Desde su adolescencia, Safra se sumó a la actividad familiar, enfocándose en el comercio de metales preciosos. De acuerdo con Crime and Investigation, a los 16 años ya manejaba operaciones de arbitraje de oro y, poco después, logró reunir USD 40 millones, una suma extraordinaria para su edad. Ese capital le sirvió para fundar el Trade Development Bank en Suiza, expandiendo su influencia a las plazas de Ginebra, Nueva York, Luxemburgo y Brasil.

La reputación de Safra creció rápidamente en los círculos financieros internacionales, consolidándose como una figura clave en la banca privada y el financiamiento global.

Joseph Safra, hermano de Edmond, cuya muerte sigue envuelta en dudas, con múltiples teorías y líneas de investigación aún no resueltas por la justicia (Photo by Pascal GUYOT/AFP)

En 1976, se casó con Lily Watkins, una figura conocida en la alta sociedad, y asumió la crianza de los tres hijos de su esposa, lo que generó tensiones familiares pero consolidó su círculo íntimo y social. Su fortuna, estimada en miles de millones de dólares, lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y reservados del mundo financiero.

Enfermedad, paranoia y el refuerzo de la seguridad

Durante la segunda mitad de los años noventa, Safra fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que fue transformando su vida. Este diagnóstico, sumado a su posición estratégica y a las amenazas recibidas en el pasado, lo llevaron a extremar las medidas de seguridad: el banquero reforzó su entorno con médicos, enfermeros y personal de vigilancia privada, buscando protegerse ante cualquier eventualidad.

Entre los nuevos integrantes de su equipo se encontraba el ex boina verde Ted Maher, contratado para reforzar la protección ante eventuales riesgos. La presencia de personal experimentado en defensa personal era un reflejo de la preocupación constante de Safra, que había sobrevivido a amenazas de secuestro y extorsión en distintos países.

La combinación de su fortuna, sus operaciones globales y su estado de salud lo convirtieron en un blanco atractivo para la criminalidad y los intereses oscuros.

La paranoia y el refuerzo de la seguridad de Safra tras su diagnóstico de Parkinson reflejaron el temor constante ante amenazas y riesgos (STR New)

La noche del incendio: caos, confusión y muerte

La madrugada del 3 de diciembre de 1999 marcó un antes y un después en la historia del lujo monegasco. Cerca de las 4:30, la policía recibió una llamada de Maher. El enfermero relató que dos hombres armados habían irrumpido en el penthouse de Safra, lo apuñalaron y luego prendieron fuego a una pequeña habitación.

“Afirmó que dos intrusos armados habían irrumpido en el penthouse, lo apuñalaron durante un forcejeo y prendieron fuego a una pequeña habitación”, consignó Crime and Investigation.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el edificio estaba invadido por el humo y la confusión. Safra y Torrente, temiendo un ataque o secuestro, se refugiaron en el baño blindado. Mientras tanto, la esposa del banquero y otros empleados lograron evacuar. El encierro, motivado por el temor y la desinformación, les impidió ser rescatados a tiempo: ambos murieron por inhalación de humo, según la investigación oficial.

La versión oficial descartó la presencia de intrusos y determinó que el fuego fue provocado con pañuelos empapados en líquido inflamable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes cercanas a la investigación relataron que el operativo de rescate estuvo marcado por la incertidumbre. La versión de Maher sobre la presencia de intrusos armados obligó a los equipos de emergencia a actuar con extrema cautela, demorando el acceso al lugar donde se encontraban Safra y su enfermera. El edificio, equipado con sistemas de alarma y blindaje, se convirtió en una trampa mortal ante el descontrol de las llamas y la falta de información precisa.

La investigación judicial y el proceso contra Maher

La versión de Maher fue rápidamente cuestionada por los investigadores. No se hallaron evidencias de ingreso forzado ni rastros de intrusos en el inmueble. Además, el incendio se había iniciado con pañuelos empapados en líquido inflamable, y las heridas de Maher resultaron leves y autoinfligidas. Peritos forenses y expertos en seguridad detectaron inconsistencias en su declaración, y la hipótesis del robo fue perdiendo fuerza.

Maher fue arrestado dos días después del siniestro. Tras un extenso interrogatorio, confesó su implicación en los hechos y admitió haber brindado información falsa. La fiscalía argumentó que intentó provocar un pequeño fuego para simular un acto heroico, esperando así ganarse la confianza de Safra y asegurar un salario diario de USD 600. Sin embargo, el fuego se descontroló y derivó en la tragedia.

El tribunal lo declaró culpable de incendio intencional y falso testimonio, imponiéndole una condena de diez años de prisión, según Crime and Investigation.

Durante el juicio, la defensa de Maher argumentó que la confesión fue obtenida bajo presión y en condiciones cuestionables. El caso, lejos de cerrarse, se expandió a la esfera internacional, con denuncias por violaciones a los derechos humanos y reclamos de revisión del proceso.

Retractaciones, presiones y polémica

A pesar de la condena, las dudas sobre la culpabilidad de Maher nunca desaparecieron del todo. Poco después de su confesión, se retractó, alegando que había firmado bajo presión y en condiciones extremas.

La congresista estadounidense Sue Kelly denunció posibles violaciones a los derechos humanos: “Creemos que los derechos de este ciudadano estadounidense y su familia han sido claramente vulnerados. Tras estar atado de pies y manos, cateterizado, aislado, interrogado y privado de sueño durante tres días, Ted Maher fue forzado a firmar una confesión redactada en francés sin traducción al inglés”, explicó, según Crime and Investigation.

Maher, hasta la actualidad, sostiene su inocencia. La falta de garantías legales y la presión mediática fueron señaladas como factores determinantes que distorsionaron la búsqueda de la verdad.