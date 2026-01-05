Historias

Incendio, poder y millones: la noche fatal de Edmond Safra, el banquero que ostentó la casa más cara del mundo

La muerte del libanés en su exclusivo penthouse de Mónaco en 1999 dejó abiertas preguntas sobre la investigación judicial, el papel de las redes de poder y la actuación de la Justicia local

Guardar
El operativo de rescate en
El operativo de rescate en el incendio se vio entorpecido por la confusión y el miedo a un posible ataque, lo que impidió salvar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de diciembre de 1999, un incendio devastó el penthouse del banquero Edmond Safra en Mónaco, provocando la muerte del financiero y de su enfermera, Vivian Torrente.

Aunque las autoridades declararon el caso resuelto con la condena del presunto responsable, el misterio sobre la muerte de Safra persiste y continúa generando teorías alternativas, según informó Crime and Investigation.

Orígenes y ascenso de Edmond Safra

Edmond Safra nació en Líbano el 14 de agosto de 1932, en el seno de una familia judía sefardí dedicada a la banca desde hace varias generaciones. Su padre, Jacob Safra, dirigía una de las instituciones financieras más antiguas y respetadas de Oriente Medio, lo que permitió a Edmond crecer en un ambiente marcado por la disciplina y la aguda percepción para los negocios.

Desde su adolescencia, Safra se sumó a la actividad familiar, enfocándose en el comercio de metales preciosos. De acuerdo con Crime and Investigation, a los 16 años ya manejaba operaciones de arbitraje de oro y, poco después, logró reunir USD 40 millones, una suma extraordinaria para su edad. Ese capital le sirvió para fundar el Trade Development Bank en Suiza, expandiendo su influencia a las plazas de Ginebra, Nueva York, Luxemburgo y Brasil.

La reputación de Safra creció rápidamente en los círculos financieros internacionales, consolidándose como una figura clave en la banca privada y el financiamiento global.

Joseph Safra, hermano de Edmond,
Joseph Safra, hermano de Edmond, cuya muerte sigue envuelta en dudas, con múltiples teorías y líneas de investigación aún no resueltas por la justicia (Photo by Pascal GUYOT/AFP)

En 1976, se casó con Lily Watkins, una figura conocida en la alta sociedad, y asumió la crianza de los tres hijos de su esposa, lo que generó tensiones familiares pero consolidó su círculo íntimo y social. Su fortuna, estimada en miles de millones de dólares, lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y reservados del mundo financiero.

Enfermedad, paranoia y el refuerzo de la seguridad

Durante la segunda mitad de los años noventa, Safra fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que fue transformando su vida. Este diagnóstico, sumado a su posición estratégica y a las amenazas recibidas en el pasado, lo llevaron a extremar las medidas de seguridad: el banquero reforzó su entorno con médicos, enfermeros y personal de vigilancia privada, buscando protegerse ante cualquier eventualidad.

Entre los nuevos integrantes de su equipo se encontraba el ex boina verde Ted Maher, contratado para reforzar la protección ante eventuales riesgos. La presencia de personal experimentado en defensa personal era un reflejo de la preocupación constante de Safra, que había sobrevivido a amenazas de secuestro y extorsión en distintos países.

La combinación de su fortuna, sus operaciones globales y su estado de salud lo convirtieron en un blanco atractivo para la criminalidad y los intereses oscuros.

La paranoia y el refuerzo
La paranoia y el refuerzo de la seguridad de Safra tras su diagnóstico de Parkinson reflejaron el temor constante ante amenazas y riesgos (STR New)

La noche del incendio: caos, confusión y muerte

La madrugada del 3 de diciembre de 1999 marcó un antes y un después en la historia del lujo monegasco. Cerca de las 4:30, la policía recibió una llamada de Maher. El enfermero relató que dos hombres armados habían irrumpido en el penthouse de Safra, lo apuñalaron y luego prendieron fuego a una pequeña habitación.

“Afirmó que dos intrusos armados habían irrumpido en el penthouse, lo apuñalaron durante un forcejeo y prendieron fuego a una pequeña habitación”, consignó Crime and Investigation.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el edificio estaba invadido por el humo y la confusión. Safra y Torrente, temiendo un ataque o secuestro, se refugiaron en el baño blindado. Mientras tanto, la esposa del banquero y otros empleados lograron evacuar. El encierro, motivado por el temor y la desinformación, les impidió ser rescatados a tiempo: ambos murieron por inhalación de humo, según la investigación oficial.

La versión oficial descartó la
La versión oficial descartó la presencia de intrusos y determinó que el fuego fue provocado con pañuelos empapados en líquido inflamable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes cercanas a la investigación relataron que el operativo de rescate estuvo marcado por la incertidumbre. La versión de Maher sobre la presencia de intrusos armados obligó a los equipos de emergencia a actuar con extrema cautela, demorando el acceso al lugar donde se encontraban Safra y su enfermera. El edificio, equipado con sistemas de alarma y blindaje, se convirtió en una trampa mortal ante el descontrol de las llamas y la falta de información precisa.

La investigación judicial y el proceso contra Maher

La versión de Maher fue rápidamente cuestionada por los investigadores. No se hallaron evidencias de ingreso forzado ni rastros de intrusos en el inmueble. Además, el incendio se había iniciado con pañuelos empapados en líquido inflamable, y las heridas de Maher resultaron leves y autoinfligidas. Peritos forenses y expertos en seguridad detectaron inconsistencias en su declaración, y la hipótesis del robo fue perdiendo fuerza.

Maher fue arrestado dos días después del siniestro. Tras un extenso interrogatorio, confesó su implicación en los hechos y admitió haber brindado información falsa. La fiscalía argumentó que intentó provocar un pequeño fuego para simular un acto heroico, esperando así ganarse la confianza de Safra y asegurar un salario diario de USD 600. Sin embargo, el fuego se descontroló y derivó en la tragedia.

El tribunal lo declaró culpable de incendio intencional y falso testimonio, imponiéndole una condena de diez años de prisión, según Crime and Investigation.

Joseph Safra, hermano de Edmond,
Joseph Safra, hermano de Edmond, cuya muerte sigue envuelta en dudas, con múltiples teorías y líneas de investigación aún no resueltas por la justicia (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Durante el juicio, la defensa de Maher argumentó que la confesión fue obtenida bajo presión y en condiciones cuestionables. El caso, lejos de cerrarse, se expandió a la esfera internacional, con denuncias por violaciones a los derechos humanos y reclamos de revisión del proceso.

Retractaciones, presiones y polémica

A pesar de la condena, las dudas sobre la culpabilidad de Maher nunca desaparecieron del todo. Poco después de su confesión, se retractó, alegando que había firmado bajo presión y en condiciones extremas.

La congresista estadounidense Sue Kelly denunció posibles violaciones a los derechos humanos: “Creemos que los derechos de este ciudadano estadounidense y su familia han sido claramente vulnerados. Tras estar atado de pies y manos, cateterizado, aislado, interrogado y privado de sueño durante tres días, Ted Maher fue forzado a firmar una confesión redactada en francés sin traducción al inglés”, explicó, según Crime and Investigation.

Maher, hasta la actualidad, sostiene su inocencia. La falta de garantías legales y la presión mediática fueron señaladas como factores determinantes que distorsionaron la búsqueda de la verdad.

Temas Relacionados

Edmond SafraIncendio en MónacoTed MaherMuerte de Edmond SafraTrade Development BankTeorías de asesinatoMónacoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La odisea del helado: ingenieros persas, recetas de Versalles y la batalla entre Francia e Italia por el control de un placer mundial

El recorrido de esta delicia refleja una inusual convergencia de innovación, rivalidades y emociones que involucra a diferentes actores

La odisea del helado: ingenieros

La increíble historia de Sigurd I de Noruega, el rey vikingo que arriesgó todo por una hazaña legendaria

De batallas épicas a reliquias sagradas, su odisea revela giros sorprendentes que aún resuenan en las leyendas del norte

La increíble historia de Sigurd

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El asesinato masivo de daneses ordenado por el rey Æthelred II en 1002 no solo marcó una tragedia, sino que alteró profundamente el equilibrio político, religioso y social del reino anglosajón

La masacre del Día de

Elena Placci, campeona mundial en Singapur a los 90: “Empecé a nadar cuando me jubilé como profesora de inglés”

Una historia que une pasión, persistencia y redescubrimiento después de la jubilación. Los desafíos del viaje, el golpe que casi la deja afuera y la medalla inesperada abren un nuevo capítulo

Elena Placci, campeona mundial en

Nació sin piernas, nunca había actuado y a los 11 años fue elegido por Spielberg: la singular historia del niño que le dio vida a E.T.

Un médico avisó a la producción del filme que conocía a un niño sin sus extremidades inferiores. Era Matthew DeMeritt. Sus recuerdos de la filmación y los padecimientos de bullying que mermaron debido a su participación en el éxito de Hollywood

Nació sin piernas, nunca había
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás