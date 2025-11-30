El hombre que “vendió” la Torre Eiffel: la estafa que humilló a París y desconcertó al mundo

Viktor Lustig engañó a empresarios parisinos con la falsa venta de la Torre Eiffel, uno de los fraudes más audaces del siglo XX (WIkimedia)

Viktor Lustig llegó a París decidido a llevar a cabo uno de los fraudes más audaces del siglo XX. Se presentó ante un grupo de empresarios del sector del metal con documentos falsos y el aire de un representante oficial. Les informó, en una reunión celebrada en un lujoso hotel, que las autoridades francesas habían decidido desmontar la Torre Eiffel por cuestiones técnicas y políticas. La estructura metálica, según su versión, se subastaría entre quienes ofrecieran la mejor suma.

Nadie imaginó que se trataba de una estafa. Según BBC, Lustig había preparado cada detalle para conferir realismo a la operación; desde la papelería oficial hasta el lenguaje que usó al dirigirse a los empresarios.

Los asistentes creyeron estar ante una oportunidad de negocios sin precedentes. Ocultaron el acuerdo en busca de beneficios y por temor a posibles adversarios, lo que permitió que Lustig obtuviera una suma importante y desapareciera sin dejar rastro.

Lustig cambió de nombre al menos 47 veces y tejió una red de engaños en varios países, según registros del FBI (EFE/Javier Albisu/Archivo)

El estafador de las mil identidades

De acuerdo con registros del FBI citados por Smithsonian Magazine, rastrear los orígenes de Lustig resultó imposible. Cambió de nombre al menos 47 veces, varió el relato sobre su lugar de nacimiento y tejió una verdadera red de engaños en distintos países.

Jeff Maysh, autor que investigó su vida, señaló que los documentos oficiales lo ubican en octubre de 1890 en Hostinné, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, aunque no existe un consenso definitivo sobre este dato.

Quienes lo conocieron describieron a un hombre con gran capacidad de persuasión. Los periódicos de la época, como The New York Times, informaron sobre sus modales refinados y su vestimenta siempre elegante.

El estafador utilizó documentos falsos y una identidad oficial para convencer a sus víctimas en un lujoso hotel de París (Wikimedia)

En Estados Unidos, los investigadores federales lo apodaron “El Cicatriz” por una marca en la cara, producto de una pelea en París. Lustig logró integrarse en círculos exclusivos utilizando su dominio de varios idiomas y un carácter afable que abría puertas.

Entre los fraudes que perfeccionó, la llamada “caja rumana” le dio notoriedad. Convenció a varias personas de que ese artefacto podía duplicar billetes. Según testimonios posteriores, mostraba una prueba en el banco y suplantaba el billete para reforzar la ilusión. La estafa era tan creíble que las víctimas pagaban grandes sumas convencidas de estar ante una tecnología revolucionaria.

La reputación de Lustig aumentó con otro golpe en París. Repitió el esquema de la venta de la Torre Eiffel, seleccionando nuevas víctimas y empleando el mismo método de documentos falsos, cita exclusiva y secreto absoluto. El miedo al ridículo impidió a los afectados denunciar, lo que facilitó al estafador seguir huyendo y probando nuevos trucos en diversos países.

Durante la Gran Depresión, trasladó su operación a Estados Unidos. Según el FBI, la producción de billetes falsos alcanzó niveles considerables y representó un riesgo para la economía local. Las autoridades reforzaron la búsqueda y el Servicio Secreto, responsable de perseguir falsificadores, puso en marcha una investigación nacional. Lustig eludía controles gracias a su colección de disfraces y a un sentido agudo para anticipar los movimientos de la policía.

El miedo al ridículo impidió a las víctimas denunciar la estafa de la Torre Eiffel, lo que facilitó la huida de Lustig (rawpixel.com)

El agente Peter A. Rubano, figura central en su captura, finalmente localizó y detuvo a Lustig en Nueva York después de meses de seguimiento. La detención no implicó el fin de su historia de fugas.

En el centro de detención de Manhattan, logró romper los barrotes de su celda y escapar usando una cuerda improvisada con sábanas, aunque nuevamente fue arrestado poco después en Pittsburgh tras una persecución por carretera.

Estuvo preso en Alcatraz bajo el nombre de Robert V. Miller y comenzó a padecer problemas de salud. Los reportes médicos indicaron malestares físicos recurrentes, evaluados por decenas de especialistas.

En 1947, Lustig murió por complicaciones vinculadas a una neumonía en un hospital federal de Misuri. Su certificado de defunción consignó como ocupaciones “falsificador” y “aprendiz de vendedor”, un reflejo irónico de su vida llena de engaños, precisó BBC.

La historia de Viktor Lustig permanece como un caso único de fraude internacional, una advertencia viva sobre la vulnerabilidad al engaño y la importancia de la vigilancia institucional.