El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80

Richard Jahnke Jr. camina con Sharon Lee Tilley, a la izquierda, una trabajadora social especializada en abuso infantil, mientras salen del juzgado del condado de Laramie en Cheyenne, Wyoming, el 19 de febrero de 1983 (Foto AP/Ed Andrieski)

El 16 de noviembre de 1982, Richard Jahnke Jr. disparó y mató a su padre, Richard Jahnke Sr., cuando la familia regresaba a su hogar en Cheyenne, Wyoming. El adolescente utilizó una escopeta y argumentó que actuó tras años de abusos ejercidos por su papá.

El hecho ocurrió cuando el hombre, agente del IRS, descendió de su vehículo frente a la casa familiar. La madre y la hermana del joven declararon sobre el clima de violencia intrafamiliar que vivieron durante largo tiempo. El delito y el juicio posterior atrajeron la atención nacional.

La vida diaria dentro de la familia Jahnke distaba mucho de la imagen pública que proyectaba Richard Sr., según testimonios presentados en el juicio.

De acuerdo a People, el hombre, de 38 años, mantenía un arsenal con más de 30 armas de fuego y ejercía control sobre cada movimiento de su esposa e hijos. El ambiente doméstico, según describió la madre, María Gonzales Jahnke, era “un verdadero infierno”, una situación insostenible que se arrastraba desde la infancia de los dos hijos, Richie y Deborah.

Richard Jahnke Jr., a la izquierda, camina junto a uno de sus abogados defensores, Louis Epps, mientras es escoltado a la cárcel el 19 de febrero de 1983 (Foto AP/Ed Andrieski)

La noche del crimen, la familia regresaba de una cena por el aniversario de matrimonio. Mientras María permanecía en el auto, Richard Sr. se dirigió al garaje. En ese momento, su hijo lo abatió con un disparo.

Deborah, la hija de 17 años, estaba en el interior de la casa con un rifle, lista para defenderse si el hermano fallaba. Ambos huyeron por una ventana tras el disparo.

Testimonios sobre violencia y abuso sistemático

De acuerdo con los documentos judiciales y el testimonio de María Gonzales Jahnke, Richard Sr. sometió a la familia a episodios constantes de violencia física y psicológica desde que los hijos tenían apenas dos años.

El caso Jahnke expone la violencia intrafamiliar y el abuso sistemático que vivió una familia en Wyoming durante años (@rosaliliatorrs)

El arsenal de armas contribuía al clima de temor dentro del hogar. María explicó durante el juicio que actuaba por miedo a que él les hiciera daño a los niños o a ella misma. Asimismo, expresó vergüenza por no haber podido romper antes el círculo de violencia, admitiendo la dificultad de actuar bajo el miedo permanente.

En su declaración ante el tribunal, Richard Jr. relató situaciones de golpizas constantes, humillaciones y amenazas. En tanto, detalló que su padre lo golpeaba con un cinturón de cuero y continuaba hasta hacerlo sangrar.

Además, indicó que su progenitor también agredía a la madre y a la hermana, no solo con insultos y castigos físicos, sino también mediante abusos de naturaleza sexual hacia Deborah, incluyendo tocamientos y amenazas.

El relato describió una dinámica familiar donde prevalecían el terror, la falta de afecto y la sensación de encierro, ya que la vivienda estaba alejada de otros vecinos e impedía buscar ayuda fácilmente.

La madre y la hermana de Richard Jr. testificaron sobre el clima de miedo y el arsenal de armas que mantenía el padre en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discusiones eran frecuentes y la familia dormía en habitaciones separadas, sin muestras de cariño ni contención emocional.

Juicio, condenas y repercusiones sociales

Durante el proceso judicial, la defensa de Richie argumentó que actuó para proteger a su madre y a su hermana y poner fin a un ciclo de sufrimiento que no encontraba salida alternativa.

James Barrett, defensor del adolescente, sostuvo que el padre había sometido a su hijo a una forma de tortura diaria durante años. El jurado, tras deliberar, condenó a Richard Jr. por homicidio involuntario, con una sentencia de cinco a quince años de prisión. Deborah fue hallada culpable de complicidad y recibió una pena de tres a ocho años.

El caso provocó debate público sobre los límites de la defensa propia ante el abuso familiar y la respuesta del sistema judicial frente a víctimas menores de edad.

La historia de los Jahnke evidencia la dificultad de detectar el maltrato familiar detrás de una imagen pública intachable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indignación por la severidad de las condenas llevó al gobernador de Wyoming, Edgar Herschler, a conmutar ambas sentencias. Así, los hermanos salieron en libertad en 1985.

Después del juicio, María declaró que la muerte de su esposo puso fin al ciclo de miedo en el hogar y abrió una puerta a la esperanza para sus hijos, reconociendo la necesidad de ayuda y acompañamiento psicológico después de tantos años de violencia.

Desde entonces, el caso Jahnke se discute en ámbitos académicos y legales para analizar las consecuencias del abuso familiar y la reacción de las víctimas.

La historia evidencia la dificultad de visualizar el maltrato intrafamiliar detrás de una fachada social intachable, lo que subraya la importancia de prevenir y detectar casos de violencia en el entorno doméstico.