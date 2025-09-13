La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que fue abandonada por sus padres y supo transformarse en la Reina del Rock and Roll?

La futura estrella creció en una ambiente inestable, de disputas de los padres, hasta que se separaron y quedó a cargo de una abuela

La estrella, antes de morir, publicó una biografía con recuerdos de su infancia “My love story”.

“Cuando era pequeña, me encantaba correr riesgos. Me columpiaba sobre un arroyo en los bosques de Nutbush, Tennessee, el lugar donde crecí, sin pensar ni un segundo en lo que podía pasar si me caía en aquellas aguas pantanosas. Me peleaba con animales: caballos, mulas e incluso serpientes. Ahora les tengo miedo, pero de niña no. No le tenía miedo a nada. Un día, jugando en el bosque, encontré una pequeña serpiente verde y pensé: “¿De dónde ha salido? Estaba segura de que se había separado de su madre. Así que la tomé con un palo y me fui a buscar el nido. Cuando lo encontré, había una serpiente grande y fea, dispuesta a atacar para proteger a su cría. Inmediatamente, el instinto se apoderó de mí, no el miedo, sino el instinto de conservación. Me levanté de un salto y corrí tan rápido como pude, con las trenzas deshechas y el fajín del vestido cayéndose, hasta que llegué a un lugar seguro. La cuestión es que sabía cuándo huir de las serpientes”, narró.

En una entrevista de The Guardian se refirió a su niñez en Nutbush, una localidad rural de Tennessee, en la década de 1940: “Pasar tiempo en la naturaleza fue mi refugio favorito en la infancia. Fue una influencia sana para moldear mi mundo interior y me ayudó a escuchar a mi corazón. Tengo buenos recuerdos de aquellos días, sobre todo de la alegría que me causaba cantar en la escuela y en la iglesia. Eso me ayudó a prepararme para mi carrera. Soy una chica del campo, en el fondo, y por eso siempre me ha encantado el lugar donde vivo en Suiza, rodeada de la madre naturaleza”, aseguró.

Los primeros años de vida de la cantante, que fue denominada la Reina del Rock, estuvo marcado por el abandono. Luego de años de discusiones, su madre abandonó la casa cuando ella tenía 11 años y nunca se comunicó con ella; dos años más tarde su papá la dejó también al volverse a casar y mudarse a Detroit. Junto a su hermana Ruby Aillene quedaron a cargo de su abuela su abuela Georgeanna en Brownsville.

Cuando la abuela muere repentinamente, se traslada a St. Louis para vivir con su madre, con quien retomó el vínculo. Allí comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y a frecuentar clubes nocturnos, donde conoció a Ike, donde comienza su capítulo musical acompañado de otro período duro en su vida.

“La sanación, derivada de mi práctica espiritual, me enseñó que tanto si recibimos el amor nutritivo de una madre o un padre como si no, podemos convertirnos en esa fuente de amor, para nosotros mismos y para los demás —argumentó—. El rechazo de mi madre me llevó, más adelante en mi vida, a buscar el amor en lugares que no resultaron buenos para mí. Pero con el tiempo aprendí a amarme a mí misma y a revelar mi luz interior, algo que todos tenemos. Así fui capaz de aceptar todos los defectos e imperfecciones de mi vida, de valorar tanto los tiempos difíciles como los buenos, y de dejar atrás las heridas del pasado. Esa es la verdadera libertad”.

Respuesta: la niña de la foto es Tina Turner