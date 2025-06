Un “asesino solitario” que no pudo disparar trece balas y no recuerda nada: el misterio tras el crimen de Robert Kennedy

Otra foto de Bobby en el suelo después de recibir cuatro disparos (Reuters/archivo)

El supermartes 4 de junio de 1968 el senador Robert Kennedy logró la mayor victoria de su carrera política, al vencer en las primarias del estado de California y Dakota del Sur, lo que despejaba su camino hacia la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, el mismo que había llevado a su malogrado hermano John Fitzgerald a la Casa Blanca. Esa misma noche, “Bobby” – como se lo conocía - pronunció su último discurso en el hotel Ambassador de Los Ángeles. Terminó de hablar apenas después de la medianoche y, para evitar que caminara entre el público, sus colaboradores decidieron que fuera hacia la sala de prensa por la cocina.

Allí sonaron los disparos. Según la investigación judicial, el palestino de nacionalidad jordana Sirhan Bishara Sirhan fue el único ejecutor de los balazos que acabaron con la vida del senador. El problema de esa teoría es que en esa ocasión se escucharon – y quedaron grabados en un audio – 13 detonaciones, de las cuales sólo cinco pudieron provenir del arma de Shirhan. La autopsia de Bobby comprobó que una bala había pasado a través de la hombrera derecha de su saco sin entrar en su cuerpo, otras dos lo habían alcanzado debajo de la axila derecha, y que el tiro fatal impactó en el cráneo unos centímetros por detrás de la oreja, atravesando el cerebro.

En total, Kennedy recibió cuatro balazos y, aunque no murió nadie más, otras cinco personas resultaron heridas por distintos proyectiles. Es decir, hubo por lo menos nueve disparos, y el calibre 22 Iver-Johnson Cadet de Shirhan sólo tenía capacidad para ocho balas. Y tres habían quedado sin disparar. Más tarde se encontraron tres balas más, con lo que los disparos sumaron 12.

Robert Kennedy murió asesinado cinco años después del atentado contra su hermano John Fitzgerald

La versión oficial del asesinato tampoco encajaba con el único documento sonoro que recoge el crimen: la grabación que realizó el periodista Stanislaw Pruszynski, en la cual pueden escuchar perfectamente 13 disparos. Primero hay dos disparos, después una pausa de segundo y medio - momento en el cual, un maître tomó a Shiran de un brazo, desviando la mira de Kennedy - y luego se escucha el resto de las detonaciones. Entre los disparos tres y cuatro, y siete y ocho, muchos expertos determinaron no existe el suficiente tiempo como para que el sonido provenga de la misma pistola. Son disparos efectuados casi a la vez desde puntos distintos. Cinco de los disparos -el tercero, el quinto, el octavo, el décimo y el duodécimo- tienen una “frecuencia anómala” que indica que provenían de otra pistola, situada en dirección opuesta a la que portaba Sirhan.

Nada cerraba con la teoría oficial del “asesino solitario”, pero Shirhan confesó en el juicio, dio sus razones para matar al senador Kennedy y no mencionó a ningún cómplice. Tampoco se pudo comprobar que tuviera vínculos con organizaciones terroristas, aunque eso no impidió que en los medios se lo llamara años después como “el primer terrorista islámico” que había actuado en los Estados Unidos.

Un nuevo misterio

Entre los grandes asesinatos políticos del Siglo XX hay dos que todavía hoy – más allá de los dictámenes judiciales – que continúan envueltos por un halo de misterio en el que no faltan las teorías conspirativas de todas las calañas. Son los del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, en 1963, y el de su hermano Robert, senador y candidato presidencial, en 1968. En los dos casos, las investigaciones oficiales determinaron que fueron perpetrados por asesinos solitarios que actuaron por motivaciones personales, sin ninguna organización o conspiración detrás. También en la reconstrucción de ambos crímenes, esas posibilidades no cerraron en su momento y siguen sin cerrar.

John Fitzgerald Kennedy junto a su hermano Robert detrás

En la investigación del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, perpetrado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, la Comisión Warren, que investigó el magnicidio por orden del nuevo presidente, Lyndon Johnson, dictaminó en 1964 que fueron tres disparos - dos certeros, el segundo y el tercero-, todos ellos obra de un tirador, Lee Harvey Oswald, que actuó solo y era un desequilibrado. Sin embargo, en 1976, un Comité de la Cámara de Representantes reabrió el caso y tres años después que hubo cuatro disparos, probablemente dos tiradores y, por tanto, una conspiración.

Menos de cinco años más tarde, el asesinato de Robert Kennedy en los primeros minutos del 5 de noviembre de 1968 en la cocina del Ambassador, también tuvo, según el dictamen oficial, un solo perpetrador, aunque de ninguna manera las pericias coincidieron con esa versión de los hechos.

En el primero de los crímenes, el supuesto asesino único Lee Harvey Oswald nunca pudo despejar las dudas porque fue asesinado dos días después por Jack Ruby en las narices mismas de la policía de Dallas. En cuanto a Shirhan, fue condenado a muerte como único asesino de Bobby Kennedy el 17 de abril de 1969 – tres años después se cambió la pena por cadena perpetua – luego de que confesara haber matado al senador por sus simpatías por el Estado de Israel. Esa confesión no convenció a nadie, salvo al tribunal que lo juzgó, y sería el propio Shirhan quien años después dijo que en realidad no recordaba nada, ni del crimen ni del juicio. Que no sabía qué había hecho en la cocina del Hotel Ambassador ni qué había dicho ante el tribunal.

La viuda de Martin Luther King en el funeral de Bob Kennedy

Programado por hipnosis

En 1994, los abogados de Shiran sostuvieron que lo habían hipnotizado antes del crimen, lo que habría sonado como una versión delirante si no existieran documentos que prueban que la CIA intentó durante años crear “asesinos hipnoprogramados”. Plantearon esa teoría al elevar un pedido de libertad condicional y, para entonces, no eran los únicos que trataban de desmentir la versión oficial del “asesino solitario”. Paul Schrade, íntimo amigo de Bobby y herido también en el episodio, sostenía que habían actuado varias personas y que ninguna de las balas de Shirhan había dado en la humanidad del senador. Robert Kennedy Jr., hijo de Bobby, suscribía la misma teoría y consideraba que Shirhan, a pesar de haber disparado, no era el autor material del asesinato.

En el pedido de libertad condicional – que le fue negada – Shirhan afirmaba que no recordaba haber estado en la cocina del Hotel Ambassador y menos haberle disparado al senador. Tampoco tenía memoria de lo que había dicho en el juicio y que al releer su declaración nada de lo dicho le resultaba familiar. En el escrito, los defensores del supuesto “asesino solitario” sostuvieron que el jordano había actuado víctima de la hipnosis, como un cómplice involuntario cuyo nombre árabe lo convirtió en un chivo expiatorio fácil y desvió la atención de los verdaderos arquitectos y perpetradores del asesinato.

Casi 25 años después del crimen, los abogados de Shirnan contaban con nuevos elementos que permitían abonar esa teoría hipnótica, porque para 1994 había salido a la luz algo que en 1968 era “ultrasecreto” y nadie sabía: que desde principios de la década de los ‘50 la CIA tenía un proyecto de programación de asesinos mediante el uso de drogas o de la hipnosis.

Los hermanos Kennedy: Robert, Edward y John

Un enigma llamado “MK Ultra”

La noche del 4 de julio de 1954, la ciudad de San Antonio, Texas, fue sacudida por la violación y el asesinato de una niña de 3 años. El hombre acusado de estos crímenes fue Jimmy Shaver, un piloto de la Base de la Fuerza Aérea de Lackland, que se encontraba en la zona. Shaver, sin antecedentes penales, dijo que no recordaba nada.

Dos meses después, recuerdos de Shaver aún no habían regresado. El comandante del hospital militar, el coronel Robert S. Bray, ordenó que el doctor Louis Jolyon West, jefe de servicios psiquiátricos de la base aérea, realizara una evaluación psiquiátrica. Debía decidir si Shaver estaba legalmente cuerdo en el momento del asesinato. El psiquiatra lo hipnotizó y le inyectó pentotal con un resultado sorprendente: Shaver recordó todo o, mejor dicho, repitió la reconstrucción oficial que se había hecho del crimen sin su ayuda.

El aviador fue condenado en base a esta confesión obtenida por el doctor West. Lo que nadie sabía era que el buen doctor formaba parte de un programa ultrasecreto de la CIA, iniciado el año anterior. Los archivos secretos del doctor West fueron en mayor parte destruidos, pero en la década del ‘70 unos pocos se filtraron y The New York Times informó sobre ellos como “un esfuerzo secreto de la CIA de 25 años y 25 millones de dólares para aprender cómo controlar la mente humana”. Se lo designaba con el nombre en clave MK Ultra e incluía 149 subproyectos y por lo menos 185 investigadores trabajando en instituciones en los Estados Unidos y Canadá.

En 1956, West informó a la CIA que los experimentos que comenzó en 1953 finalmente habían dado sus frutos. En un artículo de 1956 titulado “Estudios psicofisiológicos de hipnosis y sugestionabilidad”, sostuvo que había logrado algo que parecía imposible: sabía cómo reemplazar “recuerdos verdaderos” con “falsos” en seres humanos sin su conocimiento. Una de las líneas de investigación, que se llevaba a cabo con voluntarios que no sabían de qué se trataba, pero también con presos y pacientes psiquiátricos, era la de programar asesinos utilizando drogas como el LSD o bien mediante la programación por hipnosis.

Sirhan Bishara Sirhan sigue detenido por el crimen

El proyecto MK Ultra era tan altamente confidencial que cuando John McCone sucedió a Dulles como director de la CIA a fines de 1961, no se le informó de su existencia hasta 1963. Menos de media docena de agentes de la agencia supieron del proyecto durante los 20 años que duró. La CIA esperaba producir “mensajeros” capaces de incrustar mensajes ocultos en los cerebros, implantar recuerdos falsos y eliminar los reales en personas sin su conocimiento. El objetivo más alto era producir lo que llamaba “asesinos hipno-programados” para actuar en el marco de la Guerra Fría. Claro que, aunque estuviera prohibido por la ley, la CIA no sólo actuaba en el exterior, si lo consideraba necesario para sus fines, no vacilaba en hacerlo en el territorio de los Estados Unidos. Más de una vez para que la política doméstica fuera favorable a sus intereses.

Basados en la existencia de ese plan, los abogados de Shirhan no negaban que su defendido hubiera participado del crimen, pero sostenían que no lo había hecho a conciencia, programado por hipnosis para matar o, por lo menos, para convertirlo en chivo expiatorio del asesinato de Robert Kennedy.

57 años sin respuestas

El de 1974, realizado por el abogado defensor Lawrence Teeter, fue el primer pedido para que Sirhan pudiera salir de la cárcel con el beneficio de la libertad condicional basándose en que había actuado sin tener dominio sobre sí mismo. Desde ese año y hasta 2020, sus distintos abogados defensores – que fueron cambiando con el paso del tiempo – presentaron 14 nuevos pedidos. En casi todas las ocasiones, además de presentar los informes de buena conducta de las autoridades carcelarias – solo hay registrado un incidente menor en 1972 -, volvieron a plantear la posibilidad que fuera un “asesino hipno-programado” por la CIA. Una y otra vez, los pedidos fueron rechazados.

Finalmente, en agosto de 2021, la junta de libertad condicional del Estado de California se la concedió, pero el gobernador Gavin Newsom – haciendo uso de las prerrogativas del cargo – decidió que siguiera en la cárcel. No quiso pagar el costo político de liberar al “asesino solitario” de Robert Kennedy.

Cuando se cumplen 57 años de la muerte del senador sigue sin saberse qué ocurrió realmente esa noche en el Ambassador, ni si Shiran fue un asesino hipno-programado o un ejecutor consciente del crimen. Lo único cierto es que no actuó solo, y que ya no se conocerá la identidad de sus cómplices y de los ideólogos del que hasta hoy es último magnicidio exitoso en los Estados Unidos.

Encerrado en el Establecimiento Penitenciario Richard J. Donovan, en el condado de San Diego, California, Sirhan Bishara Sirhan, nacido en Jerusalén, cumplió 81 años el 19 de marzo pasado. Todavía hoy asegura que no recuerda haber estado en la cocina de un hotel de Los Ángeles la madrugada del 5 de junio de 1968 y mucho menos haber disparado contra el precandidato presidencial Robert “Bobby” Kennedy.